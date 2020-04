Huoltovarmuuskeskus maksoi miljoonia hengityssuojaimista Jylhän ja Sarmasteen yrityksille – pahoittelee, ettei tarkistanut yritysten taustoja

Koronapandemian puhjettua erilaisten hengityssuojainten kysyntä on aiheuttanut suojainmarkkinoilla maailmanlaajuisen kaaoksen, jonka seurauksena suojainten hinnat ovat moninkertaistuneet tarjonnan puutteessa.

Suojaimet ovat välttämättömiä sairaalatyössä ja tärkeitä myös vanhusten hoivapalveluissa ja kotihoidossa ja niistä on myös Suomessa ollut huutava pula.

Kertakäyttösuojainten puutteessa kotihoidon työntekijöitä on suositeltu suojautumaan kankaisella suojaimelle. Ohjeet ovat olleet osin ristiriitaisia.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) kertoi viime viikolla tehneensä suuria ostosopimuksia Kiinassa valmistetuista hengityssuojaimista.

Tiistaina Suomeen saapui ensimmäinen erä Kiinasta tilattua tavaraa. Hengityssuojaimet testattiin VTT:n laboratoriossa ja keskiviikkona selvisi, että ne eivät läpäisseet sairaalakäytön kriteerejä.

Torstaina kävi ilmi, että HVK:n tekemään suojainvälinetilaukseen liittyi myös taloudellisia epäselvyyksiä ja mahdollinen huijaus.

STT:n mukaan Suomen Kuvalehti ja Helsingin Sanomat uutisoivat, että Suomeen Kiinasta hankittujen hengityssuojainten kauppaan liittyy monimutkainen riita., jossa kauneusyrittäjä Tiina Jylhä ja liikemies Onni Sarmaste riitelevät siitä, kumpi on huijannut kumpaa Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tehdyssä kaupassa. Myös poliisitutkinta on aloitettu asiaan liittyvään vahingontekoon ja kotirauhan rikkomiseen.

Useat Ylen haastattelemat lähteet eivät ole yllättyneet HVK:n kannalta varsin kiusallisesta uutisesta.

Myös muut suomalaisyritykset ovat tarjonneet suojaintoimituksia HVK:lle, yrittäjät kuvailevat markkinoita villeiksi.

HVK päätti järjestää torstai-iltana tiedotustilaisuuden sotkua selventääkseen.

HVK:n Sarmaste: Sarmasteelle ja Jylhälle maksettu miljoonia euroja

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi tiedotustilaisuudessa HVK:n tehneet kaupatOnni Sarmasteen ja Tiina Jylhän yhtiöiden kanssa.

Lounema myönsi pahoitellen, että vallitsevassa tilanteessa ja kiireessä ei ehditty tehdä tarpeeksi kattavaa taustaselvitystä kaupan osapuolista.

Sarmanteelle oli Louneman mukaan maksettu koko kauppasumma eli noin viisi miljoonaa euroa ja Jylhälle puolet kauppasummasta eli 2,5 miljoonaa euroa.

– Tiistaina saapuneet suojaimet on toimitettu Sarmasteen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

– Virossa toimivan Tiina Jylhän yhtiölle maksettu kauppasumma on jäädytetty. Sopimukseen perustuvia suojaimia ei ole toimitettu Suomeen, Lounema kertoi.

Lounema toi esiin, että vaikka tiistaina Suomeen saapuneita suojaimet eivät olleet sairaalakäyttöön tarkoitettujen eurooppalaisten standardien mukaisia, niitä voidaan kuitenkin käyttää hoivayksiköissä ja kotipalvelussa.

"Normaalioloissa vaatimus tilatusta tavarasta tai kaupan purku"

Lounema korostaa, että normaalioloissa, jos saapuneet tuotteet ovat erilaisia kuin tilauksessa määritellyt, tavarasta reklamoidaan ja toimitus kieltäydytään ottamasta vastaan sekä esitetään vaatimus oikean tavaran toimituksesta viipymättä tai kauppasumman palauttamisesta.

– Olemme syvästi pettyneitä ja pahoillamme siitä, että ensimmäinen toimitettu tavaraerä ei ollut tilauksen mukainen, emmekä ole noudattaneet taustojen tarkistuksessa sitä huolellisuutta, jota meiltä on perusteltua odottaa.

Lounema korostaa, että kriisin aikana jokainen maa yrittää hankkia tavaraa mahdollisimman paljon ja nopeasti.

– Suomella on ollut varmuusvarastoissa kansainvälisesti vertaillen runsaasti suojaimia, mutta epidemiatilanteessa suojainten kulutus on poikkeuksellisen suurta. Tämän vuoksi HVK on STM:n tukipyyntöihin perustuen pyrkinyt tekemään kaiken mahdollisen hankkiakseen lisää materiaa markkinoilta.

Huoltovarmuuskeskus on Louneman mukaan siksi tässä poikkeustilanteessa päätynyt tekemään kauppoja, jotka normaalitilanteessa jäisivät hankintaohjeiden ulkopuolelle.

– Suojavälineillä on kriittinen merkitys ja olemme siksi pyrkineet hankkimaan mahdollisimman ripeästi välineitä ja tässä yhteydessä valitettavasti poikenneet normaalista hankintaprosessista.

Louneman mukaan suomalaisen tuotannon käynnistys vie useita viikkoja.

Ulkopuolinen tarkistus HVK:n kauppatoimista

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus päätti torstaina tilata jo tehdyistä kauppatoimista ulkopuolisen tarkastuksen, jossa selvitetään, miten kaupoissa on noudatettu ohjeita ja sääntöjä.

– HVK:n hallitus päättää selvityksen perusteella toimenpiteistä. Hallitus edellyttää myös keskuksen etujen turvaamista ja toimia mahdollisten vahinkojen rajaamiseksi, mikä saattaa edellyttää kauppojen purkamista, Lounema kertoo.

Myös työministeri Tuula Haatainen (sd.) on esittänyt asian johdosta selvityspyynnön HVK:n hallitukselle. Siihen on Louneman mukaan tarkoitus vastata ensi tiistaina HVK:n hallituksen kokouksen yhteydessä.

– Suomeen on saapumassa lisää tilattuja suojaimia pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Niille on niin kova tarve, että on tehtävä kaikki voitavamme, että maahan saadaan mahdollimman paljon suojaimia, hän painottaa.

Lounema korostaa, että jatkossa on kuitenkin oltava tarkempi kauppaosapuolten kanssa tehdyistä sopimuksista.