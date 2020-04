Milloin Suomi voi purkaa koronarajoituksia? A-Talkin vieraana ministeri Kiuru – katso suorana kello 21.05

Illan A-Talk käsittelee sitä, milloin ja miten Suomi voi purkaa koronaviruksesta johtuvia rajoituksia.

Aiheesta ovat keskustelemassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), julkistalouden professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta, infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen Husista ja zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. Lähetyksen juontaa Sakari Sirkkanen.



Jotkut maat purkaneet jo rajoituksia

Aikaisemmin koronarajoituksien purkamisesta on kertonut esimerkiksi Tanska. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen mukaan maan päiväkoteja ja alakouluja aletaan avata 15. huhtikuuta, jos koronaepidemia pysyy kurissa.

Myös Itävalta on kertonut alkavansa purkaa koronarajoituksia ensi viikolla. Aluksi aukeavat pienet, alle 500 neliömetrin suuruiset kaupat. Itävallan hallitus on samaan aikaan päättänyt, että kasvomaskien käyttö on jatkossa pakollista esimerkiksi kaupoissa ja julkisissa liikennevälineissä.

