Libanonissa kaikkien aikojen suurin huumetakavarikko: Kahdeksan rekallista "kevätkukkaa" poliisin haltuun

Libanonissa marihuanan kasvatus ja hallussapito on laitonta, mutta viljely on yleistä.

Libanonissa marihuanan kasvatus ja hallussapito on laitonta, mutta viljely on yleistä. John Chapple / AOP

Libanonin turvallisuusviranomaiset kertoivat perjantaina tehneensä kaikkien aikojen suurimman kannabistakavarikon maassa. 25 tonnia huumeita oli matkalla Afrikkaan.

Turvallisuusviranomaiset kertoivat pysäyttäneensä kahdeksan Beirutin satamaan matkalla ollutta rekkaa maaliskuun 16. maaliskuuta, päivää sen jälkeen kun Libanonissa oli julistettu ulkonaliikkumiskielto koronaviruksen vuoksi.

Tarkastuksessa ilmeni, että muovisten multasäkkien sisälle oli kätketty valtavia määriä hashista. Yhteismäärä oli lähes 25 tonnia. Viranomaisten mukaan määränpää oli "afrikkalainen valtio". Huumeita salakuljetetaan yleisesti Afrikan kautta Eurooppaan.

Takavarikoidut huumeet olivat eri laatuja, kuten "Beirutin tunnelma", "Kevätkukka" ja "Kiki do you love me".

Marihuanan käyttö, kasvattaminen ja myynti on laitonta Libanonissa, mutta tuotanto on yleistä erityisesti Bekaan laakson alueella. Viranomaiset ovat pyrkineet suitsimaan miljoonien eurojen arvoista bisnestä. Libanonissa onkin pohdittu jopa marihuanan laillistamista lääkekäyttöön maan talouden vahvistamiseksi.

Libanon on maailman kolmanneksi suurin hashiksen tuottaja maailmassa Marokon ja Afganistanin jälkeen.

Lähteet: AFP