Pääsiäisruuhka helpottanut perhemarketeissa – hyväntahtoisuus näkynyt kukkalähetysten suosiossa

Pääsiäisen pahin ostosruuhka alkaa helpottaa suurissa hypermarketeissa. Olarin Prismassa Espoossa vierailee päivittäin lähes 7000 asiakasta, mutta ostosreissut ovat sujuneet yllättävänkin jouhevasti.

Espoon Olarin Prismassa asiakasmäärät ovat jakautuneet pitkin päivää toistaiseksi hyvin. Henrietta Hassinen / Yle

– Meillä on kauppa yötäpäivää auki ja asiakasmäärät jakautuvat erittäin hyvin. Varsinaista ruuhkapiikkiä ei tullut lainkaan. Olemme opastaneet, että kannattaa tulla yöllä, jos haluaa välttää suuria määriä ihmisiä, johtaja Juha Itkonen kertoi.

Prisman Olarin johtajan Juha Itkosen mukaan kaupassa on koronavirustilanteen vuoksi 50 työntekijää enemmän kuin normaalisti. Henrietta Hassinen / Yle

Itkonen oli osannut varautua pääsiäisruuhkiin. Koronaviruksen aiheuttaman alkuhamstrauksen jälkeen myynti on tasaantunut viikoittain ja nyt kaikki sujuu normaalisti.

Itkosen johtamassa Prismassa on kaikkiaan 170 työntekijää, 50 enemmän kuin normaalisti. Lisäapua on tullut HOK-Elannon puolelta.

Olarin Prismassa Espoossa on osattu varautua pääsiäisruuhkiin. Henrietta Hassinen / Yle

Työntekijöiden turvallisuuteen on panostettu erityisesti.

– Ohjeistuksia on lisätty viikoittain asiakkaille, jotka ovat suhtautuneet tähän erittäin fiksusti ja rauhallisesti. Lisäksi olemme saaneet suojavälineitä kassoille. Ensimmäiset kasvovisiirit ovat tulleet ja ensi viikolla saamme ne koko henkilökunnalle.

Ensimmäiset kasvovisiirit ovat tulleet ja ensi viikolla saamme ne koko henkilökunnalle, kertoo Prisman johtaja Juha Itkonen. Henrietta Hassinen / Yle

Aamupäivistä huolestunutta palautetta

Pääsiäisen alla on toki tullut myös huolestunutta palautetta. Se on osunut aamupäiviin, jolloin riskiryhmäläiset käyvät ostoksilla.

– Ihan muutamia harvoja palautteita on tullut siitä, kun olemme pyhittäneet kello 7-8 aamusta riskiryhmäläisille. Asiakkaiden mielestä silloin on liian paljon riskiryhmäläisiä liikenteessä, mutta meillä on iso myymälä ja täällä pystyy väistämään. Kahden metrin etäisyys toteutuu varmasti, tämä on henkilökunnan ja asiakkaan yhteispeliä, Itkonen painotti.

Pääsiäisen alla on tullut huolestunutta palautetta esimerkiksi aamupäivistä, jolloin riskiryhmäläiset ovat ostoksilla. Henrietta Hassinen / Yle

Asiakkaita helpottaa myös skannauspalvelu, jonka ansiosta ostokset voi pakata suoraan kassiin ja maksaa ne kassalla. Olarin Prismassa Espoossa palvelua käyttää reilut 500 asiakasta päivässä.

Yksi heistä on Annamari Simpanen.

– Tämä on ollut tosi joustavaa ja kivaa, kun voi omaan tahtiin laittaa tavaroita kassiin ja mennä kassalle suoraan maksamaan. Olen tehnyt tätä jo ennen koronavirusta.

Annamari Simpanen kertoo toimivansa kaupassa käydessään niin, ettei vaaranna toiminnallaan muita tai itseään. Henrietta Hassinen / Yle

Simpasen mielestä kaupassa ei tarvitse miettiä koronaviruksen tartuntavaaraa.

– Mulla on turvallinen olo. Toimin sillä tavalla, etten vaaranna muita enkä itseäni. Skannaus auttaa siinä, ettei tarvitse latoa tavaroita hihnalle.

Asiakkaat odottavat kiltisti kukkakaupan ulkopuolella

Helsingin ydinkeskustassa muutama asiakas jonotti perjantaina kiltisti kukkakaupan ulkopuolella. Sisällä saa olla enintään kolme asiakasta kerralla.

Helsinkiläisen kukkakaupan edustalla jonotettiin kiltisti omaa vuoroa. Henrietta Hassinen / Yle

– Kyllä ihmiset ymmärtävät. Jos joku haluaa isomman kimpun, niin he soittavat tai laittavat sähköpostia, niin kimput ovat täällä valmiina, kauppias Jaana Myrttinen sanoi.

Kauppias Jaana Myrttisen mukaan isomman kimpun ostajat voivat tilata kukat etukäteen esimerkiksi soittamalla. Henrietta Hassinen / Yle

Ulla Harinen halusi itse tulla kukkaostoksille ja ilahduttaa siskoaan pääsiäisenä. Hetken jonotus ulkona ei häntä haitannut.

– Tässä tilanteessa on hyvä, että pidetään turvaväli. Minä kannatan sitä kyllä.

Ulla Harinen halusi ilahduttaa siskoaan ostamalla hänelle kukkia. Henrietta Hassinen / Yle

Myrttisen mukaan kukkalähetykset ovat lähes kolminkertaistuneet, kun ihmiset eivät ole päässeet sukulaisvierailuille Uudenmaan ulkopuolelle.

– Onhan se kivaa kaikille, kun välitetään enemmän muista ihmisistä. Ainoa huoli on se, että kaikki pysyisivät terveinä.