Miten maskiskandaali eteni siihen pisteeseen, että tilauksista vastuussa oleva erosi ja väliaikainen johtaja astui tilalle?

"Pandemiakriissä voidaan joutua turvautumaan hankintakanaviin, joiden riskitaso on korkea", toteaa tuore johtaja.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) ja sen tilaamat hengityssuojaimet nousivat kohun keskelle Suomen Kuvalehden julkaistua (siirryt toiseen palveluun)keskiviikkona artikkelin HVK:n tekemistä hengityssuojainkaupoista.

Koronapandemian puhjettua sairaalatyössä välttämättömistä suojaimista on noussut maailmanlaajuisesti huutava pula ja suojainten hinnat ovat moninkertaistuneet tarjonnan puutteessa.

Kauppoihin päädyttiin ulosottovelkaisen liikemiehen ja talourikoksista tuomitun kanssa

HVK:n tehtävä oli yrittää hankkia Suomeen suojaimia mahdollisimman ripeästi. HVK päätyi tekemään kauppoja suojainten saamiseksi pikavippitoimintaa pyörittäneen, ulosottovelkaisen liikemiehen Onni Sarmasteen sekä talousrikoksista aiemmin tuomitun, kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhän kanssa.

Kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhällä on takanaan talousrikostuomioita. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Tiistaina Suomeen saapui lentokoneellinen Sarmasteen kanssa tehtyihin kauppoihin liittyvää, Kiinasta tullutta tavaraa. Erässä oli kaksi miljoonaa kasvosuojainta ja 230 000 hengityssuojainta.

Hengityssuojaimet testattiin VTT:n laboratoriossa ja keskiviikkona selvisi, että useamman miljoonan euron arvoiset kertakäyttösuojukset ovatkin soveltumattomia sairaalakäyttöön. Kotihoidossa ja vanhusten hoivapalveluissa niitä voidaan kuitenkin käyttää.

Tilausorganisaation johtaja pahoitteli puutteelisia taustaselvityksiä

HVK:n toimitusjohtaja Tomi Lounema myönsi torstaina pahoitellen, että vallitsevassa kriisitilanteessa ja kovassa kiireessä ei ehditty tehdä tarpeeksi kattavaa taustaselvitystä kaupan osapuolista.

Tomi Lounema Markku Ulander / Lehtikuva

Sarmanteelle oli Louneman mukaan maksettu suojaimista koko kauppasumma eli noin viisi miljoonaa euroa ja Jylhälle puolet kauppasummasta eli 2,5 miljoonaa euroa. Jylhän yhtiölle maksettu kauppasumma on jäädytetty.

Yksi lentokoneellinen materiaalia maksaa Louneman mukaan useita miljoonia ja kauppoja on tehty eri toimijoiden kanssa kymmenien miljoonien edestä.

Ministeri Haatainen: Virheet Huoltovarmuuskeskuksen tilauksissa olisi voitu välttää

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) piti perjantaina tiedotustilaisuuden liittyen epäselvyyksiin Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) tilauksissa. Tiedotustilaisuudessa Haatainen kertoi HVK:n toimitusjohtajan Tomi Louneman jättäneen eronpyynnön ja ministerin hyväksyneen sen.

Eroon ei sisälly mitään rahallisia kädenpuristuksia. Sopimus päättyy välittömästi ilman erilliskorvauksia.

Väliaikaiseksi johtajaksi on nimitetty työ- ja elinkeinoministeriön johtaja Janne Känkänen.

Haatainen sanoi, ettei HVK ollut noudattanut normaalia huolellisuusvelvoitetta hengityssuojaintilauksissa. Hän pitää kuitenkin ymmärrettävänä, että kun tehdään töitä kovassa paineessa kriisin keskellä virheitä voi sattua.

Perjantain tiedotustilaisuudessa työministeri Tuula Haatainen ja HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström kertoivat sotkun taustoista. Jussi Nukari / Lehtikuva

Hänen mielestään tapahtuneet virheet olisi silti voitu kohtuuvaatimuksin välttää ja kauppakumppaneiden taustojen tarkistus pitänyt tehdä.

"Ministereillä ei ollut tietoa, että kauppoja oli tehty juuri Sarmasteen ja Jylhän kanssa"

Haataisen mukaan ministerit eivät tienneet, keitä HVK:n kauppakumppanit olivat. Haatainen kertoi kuulleensa, että kauppoja oli tehty Onni Sarmasteen ja Tiina Jylhän kanssa vasta luettuaan asiasta torstaina tiedotusvälineistä.

– Huolimattomasti toteutetut kaupat ovat heikeneet HVK:n uskottavuutta. Tärkeintä on HVK:n toiminnan uskottavuuden palautus välittömästi, Haatainen totesi.

HVK:n hallituksen puheenjohtaja: HVK laatii selvitystä kaupoista

Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja ja HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström sanoi, että HVK:n tärkein tehtävä on nyt varmistaa, että HVK:n toimintakyky turvataan ja luottamus sen toimintaan palautuu.

HVK on Lundströmin mukaan itsenäinen organisaatio, joka toimii mm. sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantojen pohjalta.

– HVK:n hallitus on ollut tietoinen maskihankinnoista hintoineen, muttei ennen torstaita yksittäisistä kauppatoimista tai kenen kanssa kauppoja on tehty, Lundström sanoi.

HVK:n hallitus on aloittanut selvityksen teon mönkäään menneistä kaupoista. Selvityksen on määrä valmistua tiistaiksi.

Väliaikainen toimitusjohtaja Känkänen uskoo, että HVK:n henkilöstö toimi vilpittömästi, mutta kiireessä

Huoltovarmuuskeskuksen väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkänen sanoi omassa puheenvuorossaan, että HVK on joutunut toimimaan erittäin nopeassa aikataulussa suojainhankinnoissaan.

Janne Känkänen nimitettiin perjantaina Huoltovarmuuskeskuksen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Yle

Hän sanoo uskovansa, että HVK:n henkilöstö on tehnyt töitä vilpittömin mielin, tavoitteenaan saada Suomeen mahdollisimman nopeasti pandemian edellyttämää suojamateriaalia.

– Ykkösprioriteetti on nyt hoitaa tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija-apua käyttäen kansainvälistä suojainhankintaa, Känkänen totesi.

"Maailmanlaajuisessa kriisissä joudutaan turvautumaan hankintakanaviin, joiden riskitaso on korkea"

Vallitsevassa koronapandemian aiheuttamassa kriisitilanteessa on Känkäsen mukaan käytettävä vaihtoehtoisia hankintakanavia.

– Suojainmarkkina on maailmanlaajuisessa kriisissä, normaaleihin toimitusketjuihin ei voida luottaa. Siksi voidaan joutua turvautumaan hankintakanaviin, joiden riskitaso voi olla huomattavan korkea.

HVK onkin ryhtynyt kartoittamaan työ- ja elinkeinoministeriön avustuksella kanavia, joihin voitaisiin mahdollisimman suurella todennäköisyydellä luottaa.

– Samalla on varmistuttava siitä, että tuotteet täyttävät terveydenhuollon tiukat standardit. Uskottavimpina kanavina näyttäytyvät suomalaisten suuryritysten omat verkot Kiinassa, Känkänen totesi.

Känkäsen mukaan myös kotimaisen tuotannon käynnistämisedellytyksiä on selvitetty TEM:in kanssa. Potentiaalisia yrityksiä on löytynyt ja VTT on jo arvioinut yrityksiä, joiden kanssa voidaan edetä nopeasti.