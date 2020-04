Terveysala kiinnostui lentoyhtiöiden lomautetuista työntekijöistä – Finnairin väkeä siirtyy Mehiläiseen, SAS:ltä mennään sairaala-apulaisiksi

67 finnairilaista on ilmoittanut kiinnostuneensa Mehiläisen ja Attendon tarjouksesta.

Finnairin lomautetulle henkilökunnalle on tarjottu väliaikaista työtä hoiva-alalla. Paikkoja ovat tarjonneet muun muassa yksityiset terveysjätit Mehiläinen ja Attendo.

– Tiesimme entuudestaan, että Finnairin palveluksessa on monipuolinen ammattilaisten kirjo, ja monella heistä on myös aiempi sosiaali- ja terveysalan tutkinto, Mehiläisen henkilöstön kehitysjohtaja Anu Kolari sanoo Finnairin perjantaina julkaisemassa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Finnairin mukaan 67 henkilöstön jäsentä on ilmoittanut olevansa kiinnostunut Mehiläisen tarjouksesta ja muutama finnairilainen on jo ehtinyt aloittaa työt. Muille kiinnostuneille pyritään Finnairin mukaan löytämään tehtäviä huhti-toukokuun aikana.

Finnairilaisia on siirtymässä Mehiläisen ja Attendon palvelukseen kevään lomautusten ajaksi. Monilla heistä on entuudestaan terveydenhuoltoalan tausta. https://t.co/nHNSax0kSW — Finnair (@FinnairSuomi) 10. huhtikuuta 2020

Mehiläiselle menevillä työntekijöillä on Finnairin mukaan pääsääntöisesti taustallaan sosiaali- ja terveysalan koulutus. Tyypillisin työtehtävä löytyy lähihoitajan töistä, mutta mahdollisuuksia on hakea myös konsernihallintoon, digipalveluihin sekä henkilökohtaiseksi avustajaksi.

Työsuhde Finnairissa jatkuu yhtiön mukaan normaalisti lomautuksen jälkeen.

Ruotsissa on meneillään samanlainen järjestely. Lentoyhtiö SAS:n lomautettua matkustamohenkilökuntaa koulutetaan korona-apulaisiksi sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Koulutukseen on osallistunut tähän mennessä 30 SAS:n työntekijää ja tavoitteena on kouluttaa vielä lisäksi 300 lomautettua SAS:laista.

Järjestelyn tavoitteena on vapauttaa sairaaloiden varsinaisia työntekijöitä koronaviruspotilaiden hoitoon.

Lue lisää:

Lue täältä uusimmat tiedot koronavirustilanteesta meillä ja maailmalla.

Lentokapteenilta tukea läksyihin – Finnairin lomautetut työntekijät tarjoavat koululaisille apua netissä

Hallitus tukee Finnairia – suunnitteilla 600 miljoonan euron valtiontakaus

Mehiläinen vie koronavirusnäytteitä testattavaksi Etelä-Koreaan – tavoitteena analysoida 18 000 näytettä, ensimmäinen erä matkaan illalla