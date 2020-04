Herätys: EU-komission puheenjohtaja jatkaisi iäkkäiden liikkumisrajoituksia vuoden loppuun, Trump syyllistää WHO:ta, Jolon panttivankikriisistä 20 vuotta

EU-komission puheenjohtaja: Iäkkäiden liikkumisrajoitukset saattavat jatkua vuoden loppuun

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että iäkkäät ihmiset saattavat joutua olemaan liikkumisrajoitusten alaisina vuoden loppuun asti suojautuakseen koronavirustartunnalta.

– Koska rokotetta ei ole, meidän on rajoitettava kontakteja ikäihmisiin niin paljon kuin mahdollista, hän totesi sunnuntaina saksalaislehti Bildille (siirryt toiseen palveluun) (juttu on maksumuurin takana).

Von der Leyen myönsi, että liikkumisrajoitukset ovat vaikeita, mutta tähdensi, että kysymys on elämästä ja kuolemasta.

Kuluttajariitalautakunta: Vajaa minuutti liian lyhyt aika nousta kaukojunaan – lapsiperheen selvittävä alle kahdessa minuutissa ulos

Kuluttajariitalautakunnan mielestä alle minuutti kaukoliikenteen junaan nousemiseen on huomattavan lyhyt. Tiina Jutila / Yle

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että VR:n on annettava matkustajalle riittävät ohjeet, jos kaukojunaan on noustava minuutin pysähdyksen aikana. Sen sijaan kahden minuutin pysähdys on pääsääntöisesti riittävä aika poistua kaukojunasta vaikka mukana olisi paljon matkatavaroita. Lautakunta otti kantaa VR:n liikennöimien kaukojunien pysähdyksiin ja palveluun valitusten vuoksi.

Jolon panttivankikriisistä 20 vuotta: Seppo Fränti selvisi helvetistä pitkän terapian ja taiteen avulla

Sitten kun näyttely viimein avautuu yleisölle, luvassa on kaikkien aikojen suurimmat bileet, Fränti lupaa. Antti Haanpää / Yle

Seppo Fränti jäi lomamatkallaan Malesiassa terroristien panttivangiksi pääsiäisenä 20 vuotta sitten. Siitä alkoi kuukausia kestänyt piina ja kuolemanpelko. Fränti sanoo, että hänellä on kolme elämää. Ensimmäinen oli ennen Jolon saaren vankeutta, toinen pelastumisen jälkeen ja kolmas alkaa nyt.

Millaista oli Gotlantiin naimisiin muuttaneiden suomalaisnaisten elämä 40-luvun lopulla?

Fårön suomalaisvaimoja kesällä 1958. Takarivissä ahvenanmaalaiset sisarukset Signe (vas.) ja Selma os. Vartiainen. Yksityisalbumi.

Selma Vartiainen oli yksi pienestä suomalaisnaisten ryhmästä, joka muutti seuranhakuilmoituksen innoittamana naimisiin Gotlantiin 1940-luvun lopulla. Suomessa oli sodan jäljiltä pulaa miehistä ja vapaita naisia – leskiä, eronneita ja kihlattunsa menettäneitä – oli kymmeniä tuhansia. Elämä vieraalla maalla ei kuitenkaan ollut romanttista ja helppoa. Suomalaisnaisia pidettiin outolintuina ja heitä syrjittiin. Selma Vartiaisen elämää hankaloitti erityisesti anoppi. Osa avioliitoista päättyi eroon, Vartiaisen kohtalo oli vieläkin karumpi.

Kirjeenvaihtajalta: Trumpilla on pakottava tarve löytää syntipukki koronaan – tähtäimessä on nyt Maailman terveysjärjestö WHO

Presidentti Donald Trump ja varapresidentti Mike Pence tiedotustilaisuudessa Washingtonissa perjantaina. Jim Watson / AFP

Koronaviruskriisi voi aiheuttaa jatkokautta tavoittelevalle Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille vaalitappion marraskuun presidentinvaaleissa. Yhdysvalloissa on kuollut jo yli 20 000 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Trump on löytänyt syntipukkeja virheilleen kriisin hoidossa, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Nyt tähtäimessä on Maailman terveysjärjestö WHO, jonka rahoitusta Trumpin hallinto saattaa leikata keskellä pandemiaa.

Sää muuttuu kertaheitolla, ajokelistä tulee huono

Yle

Lännestä leviää sateita, jotka alkavat lumena, mutta muuttuuvat nopeasti etelässä ja lännessä vesisateiksi. Sunnuntai-iltaan mennessä sadealue leviää koko maahan. Pohjois-Karjalasta Länsi-Lappiin ulottuvalle alueelle kertynee paikoin jopa 15 cm lunta. Ajokeli muuttuu huonoksi, jopa erittäin huonoksi.

