Etelä-Suomen golfkentät täyttyivät pelaajista – koronaohjeista huolimatta Golfliitto joutunut ojentamaan kenttiä pelisäännöistä

Suomessa on avattu reilut 50 golfkenttää, ja Liiton ohjeistuksen mukaan kenttiä pitäisi kiertää kahden pelaajan ryhmissä.

Pääsiäisen alla Suomessa on avattu kaikkiaan reilut 50 golfkenttää, joista suurin osa sijaitsee Uudellamaalla.

Golfliitto on antanut kentille tarkat ohjeistukset, joissa painotetaan vastuullisuutta ja malttia.

– Hyvinvointi ja terveys etusijalla mennään, himon ei pitäisi voittaa järkeä. Golfkentistä ei saa tulla tartuntapesäkkeitä, Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen painotti.

Korhosen mukaan alkukaudesta olisi tärkeää välttää turhia riitatilanteita. Osa kentistä sallii pelaamisen neljän golfaajan ryhmissä, vaikka ohjeistuksissa painotetaan vain kahden pelaajan ryhmiä.

– Jokainen golfari tunnistaa, että keväällä ollaan kuin mullilauma, takapotkua tulee vaikka kuinka paljon, kun aurinko paistaa ja ruoho vihertää, Korhonen kuvaili.

Liitossa löytyy siis ymmärrystä kauden alkuinnolle, mutta Korhonen on joutunut huomauttamaan joitakin golfkenttiä pelisäännöistä, jotka liittyvät neljän pelaajan ryhmiin.

– Olen keskustellut muutaman kentän kanssa ja huomauttanut vastuullisuudesta. Toki jos siellä on uusia pelaajia, niin ohjeistukset eivät ole vielä selkärangassa, Korhonen sanoi.

Golfkentillä pitäisi myös pystyä välttämään suurempia ryhmiä parkkipaikoilla, klubitalon edustalla ja ykköstiillä eli avauslyöntien ympärillä.

Monilla kentillä kärryt ovat koronan takia poissa käytössä eli mukaan kannattaa ottaa omat kärryt tai kantobägi. Jyrki Ojala

Uudenmaan eristäminen toi pelaajia etelän kentille

Porvoo Golf avasi kentän pelaajille keskiviikkona juuri ennen pääsiäistä. Toimitusjohtaja Esa Palosaaren mukaan uudet koronaohjeet on otettu pelaajien keskuudessa hyvin vastaan.

– Me ollaan pitkälti menty Golfliiton sääntöjen mukaan eli pelataan kahden ryhmissä ja suositaan etämaksamista. Säiden puolesta kenttä on todella hyvässä kunnossa ja kausi on lähtenyt käyntiin hyvin, sanoo Palosaari.

Pelaajia on Palosaaren mukaan ollut hyvin liikkeellä ja lähestulkoon kaikki pääsiäisen lähtöajat ovat olleet varattuja.

– Korona varmaan vaikuttaa siihen, että ihmisiä on nyt pääsiäisenä täällä Etelä-Suomessa paljon. Pelaajia on riittänyt hyvin, kun ihmiset eivät ole päässeet lähtemään loman viettoon muualle Suomeen, toteaa Palosaari.

Kausi on lähtenyt vauhdilla käyntiin myös Hiekkaharju Golfissa Vantaalla. Toimitusjohtaja Kari Laakson mukaan on tärkeää, että koronakriisin keskellä pystytään ylläpitämään myös normaalia arkea.

Hänen mukaan golf on siitä hyvä laji, että turvaväleistä on helppo pitää kiinni laajalla golfkentällä.

– Meillä pyörii kentällä myös valvoja muistuttamassa ihmisiä uusista säännöistä, mutta golfaajat ovat kyllä itse noudattaneet hyvin tarkkaan annettuja ohjeistuksia, sanoo Laakso.

Tapiola Golf sallii neljän hengen peliryhmät

Tapiola Golf Oy:n toimitusjohtaja Jari Hakkarainen kertoi varmistaneensa asian valtioneuvoston puhelinpalvelusta.

Reilut kaksi viikkoa sitten kentän avanneella Tapiola Golfilla on noin 650 jäsentä ja jokaiselle pitäisi löytyä peliaikaa.

– Halusimme olla ajoissa liikkeellä ja tarjota pelaajille hieman tuuletusta, ulkoilua ja sielunhoitoa. Se oli lähtökohta tässä koronatilanteessa, Hakkarainen kertoi.

– Kun Liitolta tuli ohjeistuksia, niin nojasimme viranomaisten määräyksiin. Kyse ei ole järjestetyistä kokoontumisista. Meillä käy myös ihmisiä, jotka eivät pelaa vaan haluavat kokeilla lajia ja lyödä palloa. Eivät he ole lukeneet liiton ohjeistuksia, Hakkarainen perusteli.

Tapiola Golf on saanut sosiaalisessa mediassa palautetta neljän pelaajan ryhmistä. Jyrki Ojala

Kentän kiertäminen neljän pelaajan ryhmissä on tuonut myös paljon kitkerää palautetta Tapiola Golfille.

– Painetta alkoi tulla. Henkilökunnalle soiteltiin ja sosiaalisessa mediassa tuli palautetta. Satoja viestejä ja joukossa oli myös heviä palautetta. Henkilökuntaa on käyty haukkumassa kentällä, Hakkarainen harmitteli.

Taustalla on myös tasapainoilu talouden kanssa, kun yritystapahtumat ovat jäissä pitkälle keskikesään. Pelkona on, että tuotot putoavat yli 50 prosentilla.

– Kyllä meilläkin terveys on ykkösenä, mutta tässä on huolta yhtiön toiminnan jatkuvuudesta. Meillä on jo nyt vähemmän porukkaa töissä, neljä työntekijää odottaa kutsua töihin.

