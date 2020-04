Virolainen teinipoika johti kansainvälistä uusnatsiryhmää pikkukaupungista Saarenmaalta, jäsenet valmistelivat pommi-iskuja Yhdysvalloissa

Hänen kutsumanimensä oli Commander. Hän oli kansainvälisen, väkivaltaa ihannoivan ja pommi-iskuihin yhdistetyn uusnatsiryhmän johtaja. Hän on 13-vuotias virolainen koulupoika Saarenmaalta.

Uusnatsiryhmä Feuerkrieg Divisionia johtanut poika asuu Virossa, vahvistivat Viron turvallisuusviranomaiset uutistoimisto AP:lle. Asiasta on aiemmin tällä viikolla uutisoinut virolainen Eesti Ekspress -lehti (siirryt toiseen palveluun) (maksumuurin takana).

Virolaispoika katkaisi yhteydet järjestöön sen jälkeen kun poliisi oli kuulustellut häntä tammikuussa. Viron suojelupoliisin eli Kaitsepolitseiametin (KaPo) tiedottaja Harrys Puusepp sanoi AP:lle, että viranomaiset puuttuivat asiaan, alettuaan epäillä henkilön tekemisiä ja mahdollista vaaran aiheuttamista.

– Koska tapauksessa käsitellään alle 14-vuotiasta lasta, henkilöä ei voida asettaa rikossyytteeseen, vaan riskin eliminoimiseksi täytyy käyttää muita laillisia tapoja, Puusepp sanoi.

Puusepp ei kuitenkaan vahvistanut lapsen tarkkaa ikää tai muita tietoja tapauksesta. Myöskään henkilön nimeä ei voitu kertoa nuoren iän vuoksi.

Hajanainen kansainvälinen ryhmä

Feuerkrieg Divisionin (FKD) sisäiset viestit ovat vuotaneet nettiin ja niistä on ilmennyt, että "Commander" on ryhmän perustaja ja kotoisin Saarenmaalta.

Eesti Ekspressin mukaan hän asuu pienellä paikkakunnalla. Lehden mukaan teini ei ole varsinaisesti ryhmän johtaja, sillä ryhmä on varsin hajanainen, mutta hän on kuitenkin sen merkittävimpiä jäseniä.

Feuerkrieg Division on yksi äärimmäisimmistä valkoista ylivaltaa ihannoivista uusnatsiryhmistä internetissä. Ryhmä perustettiin lokakuussa 2018 ja sillä on ollut joitain kymmeniä jäseniä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, sanoo viharyhmiä tutkinut yhdysvaltalainen kansalaisjärjestö Anti-Defamation League (ADL).

– Heidän nykyinen johtajansa asuu Virossa, mutta ryhmän jäsenistö on yhä kasvavasti amerikkalaista, ADL sanoo. (siirryt toiseen palveluun)

FKD on saanut paljon vaikutteita Atomwaffen Divisionista, uusnatsiryhmästä, jonka jäsenet ovat tehneet ainakin viisi murhaa Yhdysvalloissa. Ryhmien ajatusmaailma, rasismi ja propaganda on samanlaista, sanoo ADL.

Ryhmän jäsenet ihannoivat muiden muassa Uuden-Seelannin moskeija-ampujaa, norjalaista Anders Behring Breivikiä ja Oklahoma Cityn pommittajaa Timothy McVeighiä. Erityisessä arvossa he pitävät Adolf Hitlerin lisäksi esimerkiksi joukkomurhaaja Charles Mansonia.

Valtaosa toiminnasta tapahtuu netissä, mutta he jakavat myös rasistisia, juutalais- ja muslimivastaisia ja vihapuhetta tihkuvia lentolehtisiä. Sisäisessä viestinnässään ryhmä on suunnitellut väkivaltaisia tekoja. Osa on pyrkinyt panemaan suunnitelmat täytäntöön.

Pommi-iskuja valmisteltiin

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on päässyt murtautumaan ryhmän sisäiseen internetviestintään. Uutistoimisto AP:n mukaan FBI ja terrorisminvastainen ryhmä tekivät pidätyksen Las Vegasissa huhtikuussa 2019.

Pidätetty mies oli viestitellyt ryhmän muiden jäsenten kanssa suunnitellen pommi-iskua paikalliseen synagogaan ja seksuaalivähemmistöjen yökerhoon. Mieheltä löytyi materiaaleja pommin rakentamiseen. Pidätetty 24-vuotias amerikkalaismies odottaa parhaillaan tuomiotaan tunnustettuaan syyllisyytensä laittoman tuliaseen hallussapitoon.

Myös toinen pommi-iskua suunnitellut mies, amerikkalainen sotilas, odottaa parhaillaan tuomiotaan tunnustettuaan syyllisyytensä. Myös hän oli tiiviissä yhteydessä Feuerkrieg Divisionin jäsenten kanssa.

Eesti Ekspressin mukaan ryhmän jäseniä on pidätetty myös muissa maissa. Ison-Britannian viranomaiset ilmoittivat syksyllä pidättäneensä 16-vuotiaan nuoren miehen, joka oli etsinyt pomminrakennusohjeita netistä ja oli myös FKD:n jäsen. Pidätyksiä on myös Kroatiassa ja Liettuassa.

Der Spiegelin mukaan (siirryt toiseen palveluun) järjestöllä on ainakin kuusi jäsentä Saksassa. Ryhmän Saksan-johtaja, 22-vuotias "Heydrich" pidätettiin helmikuussa Baijerissa, lehti uutisoi.

Nuorten ääriajatukset huolena

Nettiin vuotaneiden keskustelujen perusteella ryhmän jäsenet miettivät syytä siihen, miksi Commander katosi keskusteluista tammikuussa. Jäsenet pohtivat, onko hänet pidätetty. Ilmitulleesta viestinnästä ei ilmene, että jäsenet olisivat tienneet johtajansa olevan 13-vuotias.

Viron suojelupoliisin mukaan internet-radikalisaatio on osa laajempaa ilmiötä. Poliisi muistuttaa, että koulut ja vanhemmat ovat keskeisessä roolissa lasten ja nuorten ääriajatusten kitkemisessä.

– Valitettavasti käytännössä on sellaisiakin tilanteita, joissa vanhemmat itse ovat tuoneet äärimielistä materiaalia lastensa ulottuville, ja se on johtanut radikalisoitumiseen, sanoi KaPon johtaja Alar Ridamäe tiedotteessa.

KaPon mukaan 13-vuotiaasta Commanderista "on nyt huolehdittu". Poliisi ei täsmentänyt, mitä se tarkoittaa.