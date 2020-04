Viranomaiset yrittävät vakuuttaa pääsiäistä viettäviä eurooppalaisia pysymään vielä kodeissaan – usean Euroopan maan koronatartunnoissa laskua

Samaan aikaan kun Yhdysvallat ohitti Italian koronavirukseen kuolleiden määrässä, viranomaiset ovat yrittäneet vakuuttaa eri Euroopan maissa, että vielä ei pitäisi huokaista helpotuksesta.

Eurooppalaisia vahdittiin drooneilla, helikoptereilla, jalkapartioilla ja tiesuluilla, jotta nämä eivät lähtisi kodeistaan ennen kuin se on viranomaisten mukaan turvallista.

Pääsiäisen vietto ja paikoin erittäin lämmin sää on lisännyt eurooppalaisten tuskaa kotiaresteissa. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa viranomaiset vetosivat lauantaina ihmisiin, jotta nämä pysyisivät kodeissaan. Britanniassa paikoin lämpötilan ennustettiin nousevan viikonloppuna peräti 26 asteeseen saakka.

Britanniassa hellettä

Britannian terveysministeri Matt Hancock sanoi BBC:lle, että on vielä liian varhaista poistaa sosiaalisen elämän rajoitteet ja ihmisten pitäisi pysyä kodeissaan.

– Kansakunnan päättäväisyyttä mitataan nyt. Vaikka sää olisi kuinka lämmin ja puisto tai ranta kuinka houkutteleva, kaikkien pitää edelleen pysyä kotona, koska sairaaloissa ympäri maan terveydenhuollon työntekijät taistelevat yötä päivää pitääkseen vakavasti sairaat ihmiset hengissä, Hancock sanoi.

Britanniassa raportoitiin lauantaina jälleen yli 900 koronakuolemaa vuorokaudessa. Määrä oli kuitenkin vähän pienempi kuin perjantaina, jolloin peräti 980 ihmistä kuoli vuorokauden aikana. Luku on korkeampi kuin missään muualla Euroopassa vuorokauden aikana kuolleet.

Yhteensä tautiin on Britanniassa kuollut jo 9 875 ihmistä. Positiiviseksi on testattu jo 78 991 ihmistä.

Italiassa puolestaan rekisteröitiin hieman enemmän kuolleita kuin edellispäivänä. Italiassa kuolleita on 19 468, kun kuolleiden määrä nousi lauantaina yli 600 uhrilla. Yhdysvalloissa puolestaan kuolleita on nyt yli 19 700, joten maassa on eniten koronakuolemia koko maailmassa.

– Älkää tehkö typeriä asioita, sanoi Italian johtava epidemiaviranomainen Domenico Arcuri.

– Älkää menkö ulos, jatkakaa vastuullista käyttäytymistänne, kuten olette tehneet tähän päivään saakka. Käyttäkää päätänne ja vastuun tunnettanne, Arcuri vetosi.

Ranskassa ja Espanjassa laskua luvuissa

Hyviä uutisia puolestaan kantautui Ranskasta, missä vuorokauden aikana kerrottiin koronavirukseen kuolleen 643 ihmistä. Päivää aiemmin vastaava luku oli liki 990.

– Tuntuu, että olemme saavuttaneet epidemian erittäin korkean tasanteen, mutta epidemia on edelleen hyvin aktiivinen, sanoi Ranskan johtava terveysviranomainen Jeromé Salomon.

Kaikkiaan Ranskassa on yli 13 800 koronakuolemaa. Maassa on 212 kuollutta miljoonaa asukasta kohti. Vahvistettuja koronavirustartuntoja Ranskassa on tähän mennessä todettu yli 129 600.

Myös Espanjassa uusien koronakuolemien määrä jatkoi laskuaan lauantaina kolmatta päivää peräkkäin. Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana uusia kuolemantapauksia kirjattiin 510. Määrä oli alin melkein kolmeen viikkoon.

Kaikkiaan koronaviruksen takia on kuollut Espanjassa yli 16 300 ihmistä. Määrä on kolmanneksi suurin Yhdysvaltojen ja Italian jälkeen.

Lähteet: AP, AFP, STT