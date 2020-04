Helsingin Tuomiokirkon jumalanpalvelus näytettiin Youtube-striiminä – piispa Laajasalo puhui koronaeristyksessä kärsiville

Pääsiäistä on vietetty poikkeusoloissa ja seurakunnat ympäri Suomen ovat järjestäneet videokirkkoja, jumalanpalveluksia verkossa suorina lähetyksinä. Esimerkiksi Helsingin Tuomiokirkon pääsiäisyön jumalanpalvelus järjestettiin ilman yleisöä, mutta näytettiin suorana lähetyksenä Youtubessa ja se on katsottavissa tämän linkin kautta (siirryt toiseen palveluun).

Videotallennetta oli katsottu Youtubessa yli 1 000 kertaa sunnuntai-aamuna kahdeksan jälkeen. Saarnan pitänyt Helsingin piispa Teemu Laajasalo muistutti, että vaikka rohkaisevat sanat ovat kriisin, kuten nyt koronaviruspandemian aikana tärkeitä, niitä tulisi käyttää harkiten.

– Erillään olemisessa on samanaikaisesti läsnä toivo ja epätoivo. Ikävän hetkellä on vaikea uskoa sen toteutumista, mitä juuri eniten toivoo. Pelko pahenee, kun kaipaus kasvaa. Rohkaisevien sanojen kuuleminen ei aina aiheuta pelkästään helpotusta vaan huolta ja ymmällään oloa.

Laajasalo puhui saarnassaan koronaviruksen vuoksi läheisensä menettäneille ja eristyksessä yksinäisyyttä kokeville. Saarnan sanoma oli kuitenkin se, että kaipaavat näkevät toisensa jälleen.

– Me emme ymmärrä kuolemattomuutta. Me emme ymmärrä lupausta iankaikkisesta elämästä. Me emme ymmärrä sitä, kuinka voisimme tavata rakkaamme, jotka olemme jo menettäneet. Mutta meidän tehtävämme ei olekaan sitä ymmärtää. Meidän tehtävämme on luottaa siihen Jumalan meille antamaan lupaukseen, että kaikki ei sittenkään ole tässä.

Voit lukea saarnan täältä (siirryt toiseen palveluun).

Pisimmänkin yön jälkeen koittaa aamu. Katkerimmatkin kyyneleet kuivataan kerran. Kuoleman jälkeen alkaa elämä – iankaikkinen elämä rakkaimpiemme kanssa Kristuksen luona taivaassa.



Saarnasin pääsiäisyön messussa tuomiokirkossahttps://t.co/yDNaidR0W2



Hyvää pääsiäistä! #kirkko — Teemu Laajasalo (@teemulaajasalo) 11. huhtikuuta 2020

Yle näytti sunnuntain vastaisena yönä TV1:llä ja Areenassa uusintana Uspenskin katedraalin pääsiäisyön aamupalveluksen ja liturgian vuodelta 2018. Voit katsoa sen tästä.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan tämän pääsiäisen aamupalvelus ja liturgia näytettiin Uspenskin katedraalista myös suorana lähetyksenä Youtubessa. Tilaisuudessa ei ollut paikalla yleisöä, mutta sunnuntai-aamuun mennessä se oli kerännyt lähemmäs 4 000 katselukertaa. Voit katsoa palveluksen täältä (siirryt toiseen palveluun).

Linkkejä muihin pääsiäisen ajan hartauslähetyksiin:

Seurakunnat välittävät pääsiäisen sanomaa nettilähetyksissään ja sosiaalisessa mediassa

Sunnuntain Jumalanpalveluksia Areenassa

Jumalanpalvelukset Radiossa