Iso kiinalaisyhtiö kertoo lennättävänsä ensi viikolla Suomeen ison erän Huoltovarmuuskeskuksen tilaamia suojamaskeja

Hengan International -niminen kiinalainen yhtiö kertoo Huoltovarmuuskeskuksen seuraavan suojamaskierän saapuvan heiltä Suomeen ensi viikolla.

Yhtiötä Suomessa edustavan konsulttiyritys Punda Globalin välittämässä tiedotteessa sanotaan, että HVK:n kanssa tehtiin kaupat sairaalakäyttöön tarkoitetuista kasvonsuojaimista, jotka ovat Kiinan standardin mukaisia, ja että Suomen päässä HVK olisi hyväksynyt etukäteen lähetetyn näytteen ja tehnyt tilauksensa sen pohjalta.

Kyse ei siis ole hengityssuojaimista vaan suojamaskeista. Edustaja, Punda Globalin toimitusjohtaja Riikka Hackelius-Fonsén sanoo, ettei maskeilla ole CE-merkintää.

– Mikä perustuu siihen, että EU antoi maaliskuun lopulla antoi kriisitilanteeseen suosituksen, jossa markkinoille voi tuoda muitakin kuin pitkän CE-merkintäproseduurin läpi käyviä tuotteita, jotta vauhditetaan Eurooppaan saapuvien suojaintarvikkeiden mahdollista käyttöä, Hackselius-Fonsén sanoo.

– Näillä tuotteiden kuitenkin pitää olla tutkimustalojen testeistä tulokset, jotta tiedetään mihin käyttötarkoitukseen ne soveltuvat.

"Emme puhu useista miljoonista euroista"

Hackselius-Fonsén ei halua julkistaa kauppasummaa, mutta sanoo suojainerän ja sitä myötä myös kauppasumman olevan iso.

– Kyse on lentokoneellisesta (suojamaskeja), joka tarkoittaa merkittävää määrää ja sitä myötä myös kauppasumma on merkittävä, mutta me emme puhu kuitenkaan useista miljoonista (euroista).

Erän pitäisi saapua Suomeen ensi viikon aikana. Hackselius-Fonsén sanoo, että viime perjantaista lähtien suojaintilausten lähteminen Kiinasta on hidastunut Euroopassa paljastuneiden puutteiden vuoksi, joten nyt jokainen lähtevä erä testataan Kiinassa vielä tullissa. Viivästys voi olla viikonkin verran, mutta Hackselius-Fonsénin mukaan Henganin tilaus saatiin aluilleen niin aikaisin, että merkittävää viivettä ei pitäisi tulla.

Hengan International on talouslehti Forbesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) markkina-arvoltaan 10 miljardin arvoinen pörssiyhtiö, joka valmistaa hygienia- ja paperituotteita, esimerkiksi vaippoja, terveyssiteitä, saniteettipyyhkeitä ja vessapaperia.

Yle on tiedustellut Huoltovarmuuskeskukselta vahvistusta kiinalaisyhtiön tilaukselle, muttei toistaiseksi ole saanut vastausta.

Huoltovarmuuskeskuksen tilaamat hengityssuojaimet ovat olleet viime päivinä erityisen huomion kohteena, kun sen ensimmäisenä Kiinasta hankkimaan erään liittyi laatupuutteita ja epäselvyyksiä. HVK:n toimitusjohtaja Tomi Lounema jätti tapauksen vuoksi perjantaina eronpyyntönsä. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin työ- ja elinkeinoministeriön johtaja Janne Känkänen.

