Koronatartunta vaasalaisessa hoivakodissa – lähipäivät näyttävät, onko tartuntoja enemmän

Hoivakodeissa ja sairaalassa on jo vierailukielto. Myös tehostettua hyginiaa noudatetaan. Pasi Takkunen / Yle

Vaasalaisessa hoivakodissa työskentelevällä henkilöllä on todettu koronavirustartunta.

Hoivakodin asukkailla ei ole todettu sunnuntaiaamun tietojen mukaan oireita, jotka viittaisivat koronatartuntaan, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta Vaasan kaupungilta. Henkilökuntaan kuuluva sairastunut on kotona hyvävointisena.

Muutama seuraava päivä ratkaisee ovatko tartunnalle altistuneet saaneet tartunnan.

– Taudin itämisajaksi on arveltu 1-14 päivää. Tämä tartunta on todettu 4. huhtikuuta eli nyt on menossa siitä laskien kymmenes päivä, Kaukoranta sanoo.

Kaukorannan mukaan hoivakodissa hoidetaan asukkaat tällä hetkellä huoneisiin, henkilökunta käyttää suojamaskeja ja -hanskoja, hygieniatoimia on tehostettu ja tartunnalle altistuneet työntekijät ovat karanteenissa.

Kaukoranta muistuttaa, että kaikissa hoivakodeissa on ulkopuolisten vierailut jo kielletty, tehostettu hygienia käytössä ja henkilökunnalle korostettu, että kipeänä ei pidä tulla töihin.

Rauhallinen tilanne, parantuneitakin on

Heikki Kaukorannan mukaan koronatilanne on Vaasassa edelleen rauhallinen. Hän toteaa, että sairastuneiden ja varmistettujen tartuntojen ohella, alueella on myös koronaviruksesta parantuneita.

Parantumiseen vaaditaan 14 vuorokauden minimieristyksen jälkeen vähintään kolme oireetonta päivää. Jos sairastunut työskentelee terveydenhoidossa tai sosiaalialalla, häneltä edellytetään myös kahta negatiivista koronanäytettä.

Täysvalmiudesta huolimatta normaalia toimintaa

Vaasan keskussairaala siirtyi torstaina täysvalmiuteen.

Sairaanhoitopiiri tiedottaa, että täysvalmiuteen siirtyminen vaikuttaa vain rajallisesti sairaalan muuhun toimintaan. Esimerkiksi nyt pääsiäisen aikaan keskussairaalan yhteispäivystys toimii kuten ennenkin eli vuorokauden ympäri. Myös synnyttämään voi tulla normaalisti vuorokauden ympäri.

Poliklinikatkin jatkavat tällä hetkellä toimintaansa lähes normaalisti varotoimia noudattaen.

Koronaepidemian takia vierailut sairaalalla on edelleen kielletty. Jos potee ylätiehengitystulehduksen oireita tai on mahdollisesti altistunut koronavirustartunnalle ei esimerkiksi kiireettömissä tapauksissa pidä tulla sairaalaan. Tärkeitä käyntejä ei kuitenkaan pidä itse peruuttaa vaan arvion käynnin välttämättömyydestä tekee lääkäri.

– Osa suunnitelluista käynneistä voidaan myös hoitaa etäyhteydellä. On tärkeää, että kansantauteja hoidetaan vallitsevasta tilanteesta huolimatta, muuten jonot hoitoihin kasvavat merkittävästi. Siitä taas voi seurata turhaa sairastavuutta, sanoo operatiivisen vastuualueen johtaja Peter Nieminen sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Akuuteissa vaivoissa kannattaa aina soittaa päivystysapuun 116117 tai virka-aikana omaan terveyskeskukseen. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soitetaan aina hätänumeroon 112.

