Saarenmaasta tuli Viron pahin koronapesäke – "Emme selviäisi ilman vapaaehtoisia", sanoo vanhainkodin työntekijä

TallinnaKoronavirus on sekoittanut saarenmaalaisen Südamekodu-nimisen vanhusten hoitokodin arjen.

Saarenmaan pääkaupungin Kuressaaren lähellä sijaitsevan hoitokodin kuudestatoista työntekijästä neljätoista on karanteenissa eikä pysty käymään töissä.

Osalla on tavallinen flunssa, mutta suurimmalla osalla on todettu koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti.

Terveenä pysyneet hoitajat työskentelevät jaksamisensa äärirajoilla tehden jopa 24 tunnin mittaisia vuoroja.

Apuun on jouduttu hälyttämään ulkopuolisia.

– Etsimme vapaaehtoisia esimerkiksi Facebookin kautta. Olemme myös kertoneet tilanteestamme paikallisessa sanomalehdessä (siirryt toiseen palveluun), kertoo hoitokotiin perustetun erillisen kriisiyksikön koordinaattori Kairit Lindmäe Ylelle.

Avuksi kelpaa lähes kuka vain. Riittää, että on täysi-ikäinen ja terve.

– Ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta vanhustenhoidosta. Me koulutamme työhön ja annamme tarvittavat suojavarusteet, Lindmäe sanoo.

Henkilökunnan lisäksi myös suurin osa hoitokodin asukkaista on saanut koronatartunnan. Noin viidestäkymmenestä vanhuksesta lähes neljäkymmentä on sairastunut. Viisi on kuollut.

Kaikki tartunnan saaneet vanhukset on siirretty Lindmäen luotsaaman uuden kriisiyksikön puolelle, erilleen terveistä. "Kriisikodiksi" nimettyyn yksikköön tuodaan koronapositiiviset vanhukset myös muista Saarenmaan vanhusten hoitokodeista.

Väliaikaisissa tiloissa työskentely on Lindmäen mukaan rankkaa muun muassa siksi, ettei sähkötoimisia hoivasänkyjä riitä kaikille. Hoitajat joutuvat esimerkiksi nostelemaan huonokuntoisia vanhuksia istuma-asentoon lihasvoimin.

Vanhuksia tilanne Lindmäen mukaan lähinnä hämmentää.

– Suurin osa on tottunut liikkumaan hoitokodin tiloissa ja pihalla vapaasti. Heidän on vaikea ymmärtää, miksi he joutuvat nyt pysymään huoneissaan ja miksi heidän lapsensa ja lapsenlapsensa eivät enää käy kylässä.

Virus tuli italialaisen lentopallojoukkueen mukana

Saarenmaalla on diagnosoitu enemmän koronatartuntoja kuin missään muualla Virossa. Tiistaihin mennessä Virossa oli tehty yhteensä 1373 positiivista koronatestiä, Saarenmaalla 494.

Väkilukuun suhteutettuna tartuntojen määrä on huomattava, sillä Saarenmaalla on vain noin 30 000 ympärivuotista asukasta.

Koronaan oli kuollut tiistaihin mennessä Virossa 31 ihmistä, heistä yhdeksäntoista Saarenmaalla.

Koronaviruksen uskotaan levinneen Saarenmaalle milanolaisen lentopallojoukkueen mukana, joka osallistui lentopallon Euroopan mestarijoukkueiden Challenge Cup -kisoihin Kuressaaressa maaliskuun alussa.

Useille italialaisjoukkueen jäsenille nousi Saarenmaalla kuume. Sairastuneet pantiin karanteeniin, mutta liian myöhään. Virus oli jo ehtinyt levitä saaren asukkaisiin.

Samoihin aikoihin Saarenmaalla järjestettiin suuri naistenpäivän festivaali, jonka uskotaan nopeuttaneen viruksen leviämistä entisestään.

Tarton yliopiston tutkijoiden mukaan Saarenmaalla tehtiin sama virhe kuin esimerkiksi Italiassa, eli viruksen vaarallisuutta aliarvioitiin (siirryt toiseen palveluun).

Myös sairaalan henkilökunta sairastui

Tavallisesti huippukirurgi, kardiologi Hasso Uuetoa jakaa arkensa Göteborgin yliopistollisen sairaalan ja tallinnalaisen yksityisklinikan välillä.

Nyt hän kuitenkin tekee täyttä työviikkoa Kuressaaren sairaalassa. Hän asuu hostellissa sairaalan vieressä ja on lupautunut tulemaan töihin tarvittaessa mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

– Jätin muut työni ja tulin tänne, kun kuulin, että iso osa sairaalan henkilökunnasta oli sairastunut koronaan ja tänne tarvittiin ulkopuolisia lääkäreitä apuun, Uuetoa kertoo.

Kuressaaren sairaalan työntekijöistä 75:llä on todettu koronatartunta.

Viime viikolla yksi työntekijöistä kuoli. Hän oli 53-vuotias nainen.

– Se oli suru-uutinen, joka pysäytti meidät kaikki. Tämä on muistutus siitä, että koronatilanne pitää ottaa äärimmäisen vakavasti, kertoo sairaalan lääketieteellinen johtaja Edward Laane.

Kuressaaren sairaalassa hoidetaan tällä hetkellä noin kuuttakymmentä koronapotilasta. Sairaalan omat tilat eivät riitä kaikille sairastuneille, joten sairaalan pihalle on pystytetty väliaikainen kenttäsairaala.

Tiistaina Viron valtio ilmoitti päätöksestä alkaa kuljettaa koronapotilaita Kuressaaren sairaalasta hoitoon mantereen puolelle.

Edward Laanen mukaan päätös on periaatteessa hyvä, mutta sisältää riskejä. Monet potilaat ovat vanhoja ja matka mantereelle saattaa heikentää heidän terveyttään.

Sänkypaikkoja ja lisähappea riittää hänen mukaansa Kuressaaressakin kaikille tarvitseville.

– Tilanne ei ole täällä eskaloitunut sellaiseksi kuin esimerkiksi Italiassa. Vielä on varhaista sanoa, että pahin olisi ohi, mutta tunnelma on melko rauhallinen, Laane kertoo.

Saarenmaasta tuli suljettu saari

Kun koronatartuntojen määrä lähti Saarenmaalla nousuun, Viron hallitus päätti eristää Saarenmaan ja Hiidenmaan maakunnat muusta Virosta.

Saarenmaan ja Hiidenmaan lisäksi sulku koskee myös pienempiä länsirannikon saaria Muhua, Vormsia, Kihnua ja Ruhnua.

Saarille pääsevät tällä hetkellä matkustamaan mantereelta ainoastaan saarten asukkaat ja hätäapuun hälytetty työvoima.

Muiden Viron maakuntien rajat ovat toistaiseksi pysyneet auki.

Maahan on julistettu poikkeustila huhtikuun loppuun asti. Sunnuntaina valtiovarainministeri Martin Helme ilmoitti, että poikkeustila jatkuu todennäköisesti ainakin toukokuun puoleenväliin saakka (siirryt toiseen palveluun).

Poikkeustilan aikana suurin osa virolaisista on siirtynyt etätöihin ja koululaiset käyvät etäkoulua. Ulkona on noudatettava niin sanottua 2 + 2 -sääntöä, eli on liikuttava korkeintaan kahden hengen porukoissa ja pidettävä muihin kahden metrin turvaväli.

Saarenmaalla rajoitukset ovat vielä tiukemmat: kotoa saa poistua vain välttämättömissä tilanteissa kuten apteekissa tai ruokakaupassa käyntiä varten.

Ulkona liikkuessa on pidettävä mukana henkilötodistusta. Saarella liikkuu poliisipartioita, jotka voivat tehdä satunnaistarkastuksia ulkona liikkuville, ja viimeisenä keinona sakottaa.

"Olemme kiitollisia jokaisesta käsiparista"

Sekä Kuressaaren sairaalassa että Südamekodu-hoitokodissa vapaaehtoisten apua pidetään nyt elintärkeänä.

Hoitokodissa työskentelee parhaillaan seitsemän vapaaehtoista.

Sairaalaan on Hasso Uuetoan lisäksi saapunut apuun kolme lääkäriä sekä joukko hoitajia ja muuta henkilökuntaa, yhteensä 70 lisätyöntekijää.

Lisää väkeä kaivataan edelleen molempiin laitoksiin.

Apuun tulleet eivät työskentele ilmaiseksi, vaan niin sairaala kuin hoitokotikin solmivat heidän kanssaan väliaikaiset työsopimukset.

– Olemme kiitollisia jokaisesta ylimääräisestä käsiparista. Suurimmalla osalla ei ole aikaisempaa kokemusta hoitotyöstä, mutta he ovat oppineet työn nopeasti ja heillä on mahtava asenne, kertoo Kairit Lindmäe hoitokodin kriisiyksiköstä.

Tunnelma hoitokodissa on kriisistä huolimatta melko rauhallinen.

Lindmäen mukaan vanhusten tilannetta helpotti, kun he saivat pääsiäisenä valtion ja teleoperaattoreiden yhteislahjoituksena taulutietokoneet, joilla voivat pitää yhteyttä läheisiinsä.

Myös sairaala on saanut ulkopuolista tukea.

– Saimme juuri 210 000 euron suuruisen lahjoituksen, jonka olivat keränneet yksityishenkilöt ja yritykset. Saarenmaalaiset ovat olleet todella kannustavia ja lahjoittaneet työntekijöillemme esimerkiksi ruokaa, Edward Laane kertoo.

Koronavirus voi Laanen mukaan opettaa Saarenmaata varautumaan tulevaisuudessa paremmin kriisitilanteisiin.

– Olemme oppineet, että viruksen leviämisvaiheessa vanhukset ja vanhusten kanssa työskentelevät pitää testata ensimmäisinä. Terveet ja sairaat pitää eristää toisistaan mahdollisimman nopeasti. Jos olisimme toimineet näin, tilanne ei olisi päässyt näin pahaksi.

