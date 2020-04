Wikileaks-Assangen kihlattu astui julkisuuteen, pyytää vapautusta – pariskunta sai kaksi lasta, kun Assange piilotteli Ecuadorin suurlähetystössä

Kihlatun mukaan Julian Assangella on terveysongelmia, minkä vuoksi hän on vaarassa vankilassa koronavirusepidemian vuoksi.

Vuotosivusto Wikileaksin perustajan Julian Assangen kihlattu Stella Morris on yllättäen astunut julkisuuteen vedotakseen Assangen vapauttamisen puolesta.

37-vuotias Morris kertoo Mail on Sunday (siirryt toiseen palveluun) -lehden haastattelussa myös, että hänellä ja Assangella on kaksi pientä lasta.

Assangea, 48, on pidetty lontoolaisessa Belmarshin vankilassa siitä lähtien, kun Ecuador potki hänet pihalle suurlähetystöstään viime vuoden huhtikuussa. Assange pakoili lähetystössä seitsemän vuotta Ruotsin ja Yhdysvaltojen viranomaisia.

Yhdysvallat vaatii Britanniaa luovuttamaan Assangen, jota se syyttää vakoilusta. Oikeudenkäynti asiasta on kesken. Kaikkiaan oikeustaistelun odotetaan kestävän vuosia.

Ruotsissa Assangea epäiltiin seksuaalirikoksista, mutta niiden osalta tutkinnat on sittemmin lopetettu.

Assangella terveysongelmia

Kihlattu sanoo, että Assangella on terveysongelmia, joiden vuoksi hän on vankilassa suuressa vaarassa koronaviruspandemian takia.

– Olen elänyt hiljaista ja yksityistä elämää, kasvattanut (poikiamme) yksin ja odottanut päivää, jolloin voisimme olla yhdessä perheenä. Nyt minun on tultava esiin, koska näen, että hänen henkensä on vaakalaudalla, Morris sanoi lehdelle.

Morris on myös julkaissut videon YouTubessa, missä hän kertoo tavanneensa Assangen 2011 ja heidän päätyneen yhteen neljä vuotta myöhemmin. Lapset ovat 3-vuotias Gabriel ja vuoden vanha Max.

Kuului Assangen asianajotiimiin

Aiemmin Morris halusi pysytellä sivussa julkisuudesta lasten suojelemiseksi. Assange on kunnioittanut hänen toivettaan yksityisyydestä. Kihlattu päätti kuitenkin tulla julkisuuteen päivää sen jälkeen kun Britannian viranomaiset julistivat ulkonaliikkumiskiellon koronan vuoksi.

Morris on huolissaan siitä, että Assange saisi koronaviruksen vankilassa. Asianajaja Jennifer Robinson, joka on avustanut Assangea, sanoo että Morris ei "tehnyt päätöstä helposti, kun on suojellut perheensä yksityisyyttä vuosikausia".

Assangen asianajotiimiin kuulunut nainen kertoo tavanneensa Wikileaks-perustajan ensi kertaa vuonna 2011. Heidän suhteensa syveni vuonna 2015, ja ensimmäinen lapsi syntyi seuraavana vuonna. Mail on Sundayn julkaisemissa kuvissa Assange pitää vauvaa sylissään Ecuadorin lähetystössä.

Kihloihin pariskunta meni Morrisin mukaan vuonna 2017, ja toinen lapsi syntyi viime vuonna.

Assange perusti Wikileaks-vuotosivuston vuonna 2006. Sivusto nousi maailmanmaineeseen sen julkaistua satojatuhansia Yhdysvaltojen asevoimien salaisia asiakirjoja.

Lähteet: AFP, AP