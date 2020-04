Herätys: Nuorisojoukkojen kokoontumiset työllistivät Porin poliisia, Wuhanin ruokatorilta saa yhä villieläimiä, useita ulkomaalaisia jumissa Suomessa

Poliisi hajotti nuorison kokoontumisajoja Porissa – joukossa jopa sata nuorta

Eri puolilla Poria tavattua nuorisojoukkoa on hajotettu kolmena päivänä peräkkäin, kertoo Lounais-Suomen poliisi.

Kokoontumisissa on ollut poliisin mukaan jopa sata nuorta, iältään alle mopoikäisistä autolla liikkuviin täysi-ikäisiin. Joukossa on poliisin mukaan syntynyt erimielisyyksiä ja uhoamista. Poliisin sanoo puuttuneensa kokoontumisiin poistumiskäskyillä ja neuvoja antamalla. Seuraavaksi keinovalikoimassa tulevat sakot.

– Mussutusta on nyt kuunneltu riittävästi, todetaan Lounais-Suomen poliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Tärkeimmät öljyntuottajamaat sopivat tuotannon vähentämisistä

Sopimuksen lukkoon lyöminen riippui viime päivinä Opecin yhteistyömaa Meksikosta, joka ei tahtonut tuotannon leikkauksiin suostua. Alexei Andronov / AOP

Tärkeimmät öljyntuottajamaat sopivat sunnuntaina öljyntuotannon vähentämisistä toukokuun alusta lähtien, Kuwaitin öljyministerin Khaled al-Fadhelin mukaan tuotantoa vähennetään lähes 10 miljoonaa öljytynnyriä päivässä.

Tuotantovähennyksillä halutaan vahvistaa öljyn hintaa. Öljyn hinta olikin nousussa markkinoiden auetessa maanantaina Aasiassa.

Kiinalaiselta ruokatorilta voi ostaa mitä vain, ja siihen on useita syitä

Business as usual. Koronaviruspandemian alkulähteeksi epäilty ruokatori Kiinan Wuhanissa jatkaa toimintaansa pandemian jälkeenkin. Hector Retamal / AFP

Eläviä murmeleita, käärmeitä, apinoita, jyrsijöitä. Wuhanilaiselta ruokatorilta saattoi ennen koronapandemiaa ostaa melkein mitä tahansa eläimiä. Länsimaalaisen mielestä kauppa on brutaalia, mutta moni kiinalainen ajattelee toisin.

Heille ruokatorien elävinä myytävät eläimet merkitsevät tuoretta ja laadukasta lihaa. Kun afrikkalaisen sikaruton takia iso osa sioista on pitänyt hävittää, villieläinten lihan merkitys on viime aikoina noussut. Toinen syy villieläinkauppaan on kiinalainen perinteinen lääkintä.

Nicaragualainen Norvin Lanzas on jumissa Porissa – eikä hän ole ainoa, sanoo poliisi

Vaikka koronaepidemia alkoi nostaa Nicaraguassa päätään, ihmiset osallistuivat bussilasteittain rakkausmarsseille. Välinpitämättömyys huolestuttaa Suomeen lomalle tullutta ja jumiin jäänyttä Norvin Lanzasia. Karri Laihonen / Yle

Nicaragualainen Belquin Lanzas on asunut Porissa jo lähes kymmenen vuotta. Pikkuveli Norvin saapui lomailemaan hänen luokseen viitisen viikkoa sitten. Nyt paluumatkan ajankohta on täysin auki.

Myös raumalaisessa taitelijaresidenssissä vietetään kovin toisenlaista arkea kuin mihin on totuttu. Yhdysvaltalainen kuvataiteilija Lelia Byron ja kolumbialainen laulaja-pianisti Oriana Aristizabal Ortiz ovat joutuneet laittamaan kaikki suunnitelmansa uusiksi.

Millaista on koronapotilaan tehohoito?

Taysin tehohoidon vastuujohtaja Sari Karlsson sanoo, että koronapotilas saa samanlaista hoitoa kuin muusta syystä akuuttiin hengitysvajaukseen sairastunut. Käytännössä erona on henkilökunnan suojavaatetus. Mari Vesanummi / Yle

Tehohoidossa ollaan koronaviruksen takia yleensä 1–3 viikkoa, sanoo Tampereen yliopistollisen sairaalan tehohoidon vastuujohtaja, ylilääkäri Sari Karlsson.

Jotta varsinainen hengityslaite voisi auttaa, on usein parempi, ettei potilas hengitä itse ollenkaan etenkään hoidon alkuvaiheessa. Hengitystä ja tajuntaa voidaan vaimentaa opiaatti- ja sedaatiolääkkeillä.

Tullessaan kuolema voi tapahtua nopeastikin, mutta moni toipuu ajan kanssa tehohoidosta takaisin normaaliin elämään.

Maanantai on tuulinen ja sateinen, Pohjois-Suomessa huono ajokeli

Matalapaine jää alkuviikoksi Suomen ylle ja sää jatkuu tuulisena, lunta sataa monin paikoin, etelässä lähinnä räntää. Räntäsade muuttuu etelässä tiistain vastaisena yönä lumeksi.

Ilmatieteen laitos antaa (siirryt toiseen palveluun) huonon ajokelin varoituksia Pohjois-Suomeen. Ajokeli muuttuu huonoksi iltapäivällä Pohjanmaan suunnilla. Erittäin huonoksi ajokeli muuttuu Kainuussa sekä koko Lapissa.

