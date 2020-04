Satoja aterioita kotioville, sukulointia videoyhteydellä ja jumalanpalveluksia tyhjille kirkoille – näin pääsiäistä vietettiin poikkeusoloissa

Espoolaisen catering-yrityksen keittiössä käy iloinen puheensorina pöllyävän jauhon keskellä. Töitä on huhkittu läpi pääsiäisen, jotta sunnuntaina saatiin matkaan satoja pääsiäisaterioita.

– Moni on sanonut, että kotiovelle tuotu menuu pelasti pääsiäisen. Näitä on esimerkiksi tilattu sukulaisille ja isovanhemmille, jotka ovat kotona karanteenissa. Tämä on ollut erilainen tapa välittää ja viedä pääsiäisterveiset, sanoo yrittänä Mika Niiniranta Piiroselta.

Pääsiäistä on vietetty tänä vuonna monin tavoin poikkeuksellisissa oloissa, kun koronaviruksen varotoimet ovat muuttaneet ihmisten perinteitä. Poikkeusolot ovat kuitenkin myös saaneet aikaan jotain uutta.

Mika Niinirannan esittelemä ruispiirakka on Piirosen päätuote, jonka ympärille myös pääsiäismenuu rakentui. Henrietta Hassinen / Yle

Esimerkiksi monet ravintolat keksivät kuljettaa kokonaisia pääsiäiskattauksia suoraan kotiovelle.

Piirakoita valmistava Piironen toimii samoissa tiloissa catering-yritys Sweet Pepperin kanssa Espoossa. Korona vei normaalit tilaukset molemmilta yrityksiltä ja työntekijöitä jouduttiin lomauttamaan. Tämä oli lähtölaukaus yhteiselle ponnistukselle pääsiäisenä.

– Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia ideoita. Meidän oli yksinkertaisesti pakko improvisoida, jotta tästä selvitään. Tilaukset alkoivat onneksi täyttyä ihan tunneissa ja nyt täällä on tehty työtä lähestulkoon kellon ympäri. Kaikkia tilauksia ei pystytty edes vastaanottamaan, sanoo Niiniranta.

Piirone toimitti pääsiäisen aikana yli 500 annosta yli 200 osoitteeseen. Kaikkia tilauksia ei pystytty ottamaan vastaan. Henrietta Hassinen / Yle

Sukulaisten luona vierailu korvattiin kodeissa videopuheluilla

Uudenmaan eristäminen muutti monen perheen pääsiäisperinteitä. Esimerkiksi helsinkiläisen Tiina Salmisen perheen perinteinen pääsiäisreissu pohjoisen hangille vaihtui pyöräretkeen kotinurkilla.

– Meillä oli Rukalta varattu mökki kolmen perheen kesken. Tarkoitus oli lähteä viettämään pääsiäistä sinne, mutta suunnitelmat menivät uusiksi. Olosuhteiden pakosta tämä jää mieleen hieman erilaisena pääsiäisenä, sanoo Salminen.

Iloa ja eloa pitkästä viikonlopusta ei kuitenkaan ole puuttunut ja pohjoisessa asuvia sukulaisiakin on tavattu verkkoyhteyden välityksellä.

Tiina Salminen perheineen joutui vaihtamaan Lapin hiihtoladut pyöräretkeen kotinurkilla, kun Uudenmaan eristäminen esti pääsiäisreissulle lähtemisen. Jouni Immonen / Yle

– Ei varmaan koskaan ole askarreltu niin paljon kuin nyt, mutta kyllähän tällainen perheen yhteinen puuhailu on ihan mukavaa. Ainoastaan ne ystävät ja sukulaiset puuttuu nyt siitä ympäriltä, sanoo Salminen.

Kaikista perinteistä ei kuitenkaan ole ollut pakko luopua.

– Meillä on sellainen oma perinne, että tehdään aina pääsiäisburgerit. Ne tehtiin tänäkin vuonna täällä kotona, sanoo Salminen.

Myös kirkko joutui keksimään uusia tapoja pääsiäsisanoman kertomiseen

Perinteisten kirkollisten pääsiäismenojen järjestämiseen tarvittiin tänä vuonna kekseliäisyyttä, sillä koronan takia kirkkojen ovet pysyivät suljettuina.

Perinteiset pääsiäismessut silti järjestettiin, mutta niitä pääsi seuraamaan vain verkon välityksellä.

Esimerkiksi Vantaalla pääsiäisyön messussa Pyhän Laurin kirkon sali oli täysin tyhjä lukuun ottamatta käytävällä seisovaa videokameraa.

– Se tuntuu kyllä erikoiselta pitää messu ihmisten sijaan kameralle. Yritän kuitenkin puhua niin, että jokainen lähetystä katsova tuntisi olevansa kotonansa ja tervetullut siihen jumalanpalvelukseen, sanoo seurakuntapastori Sari Rajala Tikkurilan seurakunnasta.

Voit katsoa tallenteen messusta tämän linkin takaa (siirryt toiseen palveluun).

Pääsiäisyön messu oli seurakuntapastori Sari Rajalalle toinen videoitu jumalanpalvelus. Saija Nironen/Yle

Seurakunnat ympäri Suomen ovat tarttuneet nopeasti toimeen koronakriisin alettua ja tuottaneet materiaalia, videokirkkoja ja podcasteja verkkoon sekä sosiaaliseen mediaan.

– Minä olen tosi ylpeä siitä, miten seurakunnat ovat nopeassa ajassa tehneet aivan huikean digiloikan. Kirkolla on tärkeä tehtävä tänä vuonna välittää sitä sanomaa, että pääsiäinen ei ole peruttu, sanoo Rajala.

Rajalan mukaan Pyhän Laurin kirkossa on pidetty jumalanpalveluksia 1400-luvulta lähtien, eikä tätä ketjua haluta katkaista.

– On ollut mukava huomata, että seurakuntalaiset ovat myös löytäneet näiden uusien verkkolähetyksien ääreen. Onhan tämä aivan ainutlaatuinen pääsiäinen, jota kukaan ei pystynyt ennalta aavistamaan, sanoo Rajala.