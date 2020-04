Länsi-Pohjassa Suomen toiseksi korkeimmat koronatartunnat Uudenmaan jälkeen – johtajaylilääkäri: "Ihmiset eivät ole noudattaneet karanteenia"

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on kaikkiaan 46 koronatartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin koronatartunnat ovat väkilukuun suhteutettuna maan toiseksi korkeimmat heti Uudenmaan jälkeen.

Länsi-Pohjassa on käynyt ilmi, etteivät kaikki ole totelleet karanteenimääräystä.

Alueella oli lauantaina 74,6 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti, ja luku on noussut nopeasti.

Naapurimaakuntien sairaanhoitopiireissä luvut ovat huomattavasti pienemmät. Lapin lukema on 47,9 ja Pohjois-Pohjanmaalla vain 24,6. Uudenmaan luku on siis korkein eli 110,6.

Kaikkiaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on 46 tartuntaa. Uudet tartunnat ovat peräisin pitkistä tartuntaketjuista ja laajoista altistumisista.

Ne ovat tulleet koronaan altistuneilta ja karanteeniin määrätyiltä ihmisiltä. Nyt on huomattu, ettei karanteenisääntöjä ole noudatettu.

– Tällaista on todella tapahtunut, mutta onneksi ne ovat lähinnä yksittäistapauksia. Ihmiset eivät ole noudattaneet karanteenia eli ei ole pysytty kotioloissa ja huolehdittu siitä, että ei minkäänlaisia sosiaalisia kontakteja tänä aikana ole, sanoo Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

Länsi-Pohjassa vedotaan maalaisjärkeen

Mitään näyttöä ei ole kuitenkaan ole siitä, että sääntöjen rikkominen olisi ketään sairastuttanut. Länsi-Pohjassa vedotaan ihmisten järkeen, mutta jos puhe ei auta, niin siirrytään rangaistuslinjalle.

Myös Ruotsin rajan läheisyyden on arveltu olevan syynä tartuntoihin, koska Norrbottenissa on koronatapauksia enemmän kuin Meri-Lapissa. Selvitykset osoittavat, että Ruotsista on kuitenkin tullut vain yksittäisiä tartuntoja.

– Me tarkkailemme tätä Ruotsin tilannetta koko ajan, koska meidän täytyy asiasta informoida ministeriötä, mikäli tautitapauksia alkaa Ruotsin puolelta tulla enemmän, Taskila sanoo.

Uudenmaan rajan mahdollinen avaaminen viikon kuluttua huolestuttaa Taskilaa.

– Olen hieman huolissani siitä, että näitä rajoituksia lähdetään liian aikaisin purkamaan. Täytyisi olla enemmän testauskapasiteettia, ja suojavälinetilanteen pitäisi olla parempi, ennen kuin näitä rajoituksia voi purkaa.

Kun virastokaupungeissa koronaa paetaan siirtymällä etätöihin, niin Meri-Lapin kaltaisilla teollisuuspaikkakunnilla sitä mahdollisuutta ei juuri ole.

Teollisuudessa on vähän etätyömahdollisuuksia. Tämän pelätään näkyvän kasvuna tartuntojen määrissä.

