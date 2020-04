Huoltovarmuuskeskuksen hallitus hyllytti väliaikaisesti kaksi johtoryhmän jäsentä suojainkauppojen vuoksi

Asiasta on käynnistetty ulkopuolinen selvitys, jonka on määrä valmistua huomenna.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) hallitus on vapauttanut työvelvoitteesta kaksi johtoryhmän jäsentä kasvomaskikauppojen selvittelyn ajaksi. Asiasta on käynnistetty ulkopuolinen selvitys, jonka on määrä valmistua huomenna.

HVK:n hallitus päätti asiasta eilisen ja toissa päivän aikana järjestetyssä kokouksessa. Hyllytetyt jäsenet ovat Asko Harjula ja Jyrki Hakola. Harjula on Huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja ja Hakola perustuotanto-osaston johtaja.

Huoltovarmuuskeskuksen tekemät miljoonien eurojen hengityssuojainkaupat johtivat selvityspyyntöön ja keskuksen toimitusjohtaja Tomi Louneman eroon perjantaina.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) pyysi Huoltovarmuuskeskukselta suojainsotkusta lisäselvitystä joka on määrä antaa huomenna tiistaina.