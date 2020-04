Herätys: Huoltovarmuuskeskus antaa selvityksen kasvomaskikaupoista, erityislapsia jäänyt ilman tukitoimia, Espanjassa miljoonat palasivat töihin

Huoltovarmuuskeskus antaa ministeriölle selvityksen sekoilusta kasvomaskikaupoissa

Työministeri Tuula Haatainen pyysi Huoltovarmuuskeskukselta selvitystä suojainhankinnoista, joita oli tehty pikavippiyhtiöitä pyörittäneeltä, ulosottovelkaiselta yrittäjältä Onni Sarmasteelta. Saapuneet kasvomaskit olivat sairaalakäyttöön sopimattomia. Suojaimia oli tilattu myös kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä, jolla on talousrikoshistoriaa.

Suomeen pitäisi saapua tiistaina yksi rahtilentokoneellinen Huoltovarmuuskeskuksen Kiinasta tilaamia suojavarusteita.

Monet erityislapset jääneet ilman tukitoimia etäkoulun vuoksi

Riikka Kurki / Yle

Etäkouluun siirtyminen asetti monet erityislasten perheet vaikeaan tilanteeseen, kun koulun tukitoimet katosivat. Etäkouluvaikeudet ovat johtaneet jopa lastensuojeluilmoituksiin. Vanhemmat kokevat, että vastuu lasten koulunkäynnistä on siirretty kouluilta lapsille ja vanhemmille.

Suurten huvipuistojen suunnitelmat menivät uusiksi

Mari Siltanen / Yle

Suurilla huvipuistoilla oli kovat odotukset tälle kesälle, mutta toisin kävi. Nyt kevään tapahtumat ja luokkaretket on peruttu, ja sadat työntekijät odottavat kutsua, jos lupa puistojen avaamiselle jossain vaiheessa saadaan. Linnanmäellä, Särkänniemessä ja Powerparkissa toivotaan kipeästi, että portit saataisiin auki viimeistään heinäkuussa. Pahin vaihtoehto on, että sulku kestää koko kesän.

Trump perustaa työryhmän avaamaan taloutta

Ivanka Trump ja puoliso Jared Kushner (oik.) osallistuivat Münchenin turvallisuuskokoukseen helmikuussa. Ronald Wittek / EPA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt työryhmän selvittämään maan talouden avaamista ja koronaviruksen takia tehtyjen rajoitusten poistamista. Asiasta kertoo uutiskanava Fox News.

Fox Newsin mukaan työryhmää johtaa Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows. Jäseniksi on valittu muun muassa valtiovarainministeri Steven Mnuchin sekä kansallisen talousneuvoston johtaja Larry Kudlow. Lähteiden mukaan työryhmässä on mukana myös Valkoisen talon neuvonantajina työskentelevät presidentin tytär Ivanka Trump ja hänen aviomiehensä Jared Kushner.

Espanjassa miljoonat palasivat töihin koronalomautuksen jälkeen, mutta työturvallisuus arveluttaa

Rakennusmiehiä työmaalla Bormujosin kaupungissa Sevillassa Espanjassa maanantaina. Pelkästään rakennusalalla työpaikkojen sulku on koskettanut lähes kahta miljoonaa työntekijää. Jose Manuel Vidal / EPA

Koronaviruskuolemien määrä Espanjassa on laskussa, ja maa purkaa tiukimpia rajoituksia. Muun muassa rakennustyömailla ja tehtaissa palataan töihin. Aurinkopaneelitehtaalla työskentelevä José Corredera on mielissään töiden jatkumisesta, mutta hänen mukaansa esimerkiksi turvavälin pitäminen on työpaikalla osin mahdotonta.

Sää jatkuu epävakaisena

Anniina Valtonen / Yle

Sää on vaihtelevaa, lunta sataa pohjoisessa ja lännessä ja paikoin myös maan eteläosissa. Tiistaipäivänä sataa Etelä- ja Itä-Lapissa lunta. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys vaihtelee ja räntä- tai lumikuurot ovat mahdollisia. Länsirannikolla puhaltaa puuskainen pohjoistuuli.

Lännessä poutaantuu, mutta jo yöllä saapuu uusia sateita. Kapeahko vyöhyke liikkuu keskiviikkopäivänä lännestä itään ja jälkipuolella poutaantuu uudelleen.

