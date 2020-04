Miljoonat espanjalaiset palasivat töihin, mutta työturvallisuus huolestuttaa – "Käytämme samoja suojavarusteita koko viikon"

Rakennusmiehiä työmaalla Bormujosin kaupungissa Sevillassa Espanjassa maanantaina. Pelkästään rakennusalalla työpaikkojen sulku on koskettanut lähes kahta miljoonaa työntekijää.

Espanjassa on alettu hiljalleen purkaa rajoituksia, mutta karanteeni jatkuu.

BarcelonaMálagassa aurinkopaneeleja valmistavalla tehtaalla työskentelevää José Correderaa väsyttää ennen lounastuntia.

Hän on ensimmäistä päivää töissä kaksi viikkoa kestäneen pakkoloman jälkeen.

Suurin osa Correderan kaltaisista tehdastyöntekijöistä lomautettiin, kun Espanjan hallitus sulki työpaikat koronaviruksen vuoksi.

–Tuntui kuin olisin tullut sunnuntaina töihin. Aamulla ei ollut tavanomaisia ruuhkia, kertoo Corredera Ylelle puhelimitse.

Yhteiskunnalle ei-välttämättömiä aloja koskeva sulku päättyi suurimmassa osassa Espanjaa eilen ja muutamilla itsehallintoalueilla tänään.

Se tarkoittaa pääasiassa rakennus- ja tehdastyöläisten paluuta töihin tietyin rajoituksin.

Esimerkiksi asuintaloissa ei saa tehdä kuin välttämättömiä remontteja.

José Corredera työpaikallaan aurinkopaneelitehtaalla. Työntekijöille on jaettu hengityssuojaimet ja hansikkaat. José Correderan kotialbumi

"Jos yhdellä on virus, pian se on muillakin”

Työpaikoilla on tarkat turvatoimet.

Corredera kertoo, että kaikilta mitataan ennen vuoron alkua kuume. Työntekijöille on jaettu hengityssuojainten lisäksi hansikkaat.

– En tiedä, onko niistä hyötyä, koska käytämme samoja suojavarusteita koko viikon, hän sanoo.

Espanjan yrittäjien keskusliiton mukaan (siirryt toiseen palveluun) monilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ole mahdollisuuksia tai resursseja hankkia tarvittavia suojavarusteita.

Myös turvallisuusohjeiden, kuten turvavälin, noudattaminen voi monissa tehtaissa olla käytännössä mahdotonta.

Correderan työpaikkana toimivan tehtaan noin 70 työntekijästä töissä oli maanantaina vain puolet.

Turvavälin noudattaminen ei kuitenkaan aina onnistu.

– Muutamilla osastoilla meidän on logistiikan vuoksi tehtävä töitä lähes kylki kyljessä. Jos yhdellä on virus, se on pian muillakin, hän uskoo.

Poliisi jakoi kasvosuojaimia matkustajille Madridin metrossa. Monet rakennus- ja tehdastyöntekijät palasivat töihin maanantaina. Ballesteros / EPA

10 miljoonaa hengityssuojainta

Viruksen tarttuvuuden vuoksi ongelma on myös joukkoliikenne.

Siksi Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet jakavansa maan metro-, juna- ja linja-autoasemilla yhteensä 10 miljoonaa hengityssuojainta.

Terveysviranomaiset suosittelevat hengityssuojaimen käyttöä, mutta se ei ole pakollista.

Hallituksen arvellaan pitäytyvän suojainpakosta, koska niistä on pulaa.

Ulkoilu kielletty

Espanjalaiset elävät karanteenissa vielä pitkään.

Pääministeri Pedro Sánchez on jo ilmoittanut, että hallitus hakee parlamentilta poikkeustilan jatkamista 10. toukokuuta asti.

Sánchezin mukaan ulkonaliikkumisrajoitusten lieventämistä harkitaan vasta, kun tilanne sen sallii.

Toisin kuin Suomessa, Espanjassa ulkona liikkuminen ilman hyvää syytä on kielletty.

Nainen käytti kasvosuojainta Madridin metrossa maanantaina, kun monet rakennus- ja tehdastyöläiset pääsivät palaamaan työpaikoilleen. Juanjo Martin / EPA

Kaupassa saa käydä ja koiraa ulkoiluttaa, mutta esimerkiksi lasten kanssa ulkoilua ei sallita.

Ravintolat ja kaupat pysyvät ruokakauppoja lukuun ottamatta kiinni ainakin huhtikuun loppuun asti.

Kampaajat ja parturit saavat kuitenkin tehdä kotikäyntejä ja vanhusten kotihoitajat palata töihin.

Tartuttaminen pelottaa

Koronaviruskuolemien määrä Espanjassa on laskussa, ja maan terveysministerin Salvador Illan mukaan epidemiahuippu saavutettiin ennen pääsiäistä.

Virukseen on maassa kuollut jo lähes 18 000 ihmistä.

Tarkoituksena on aloittaa massatestit, ja hallitus suunnittelee tartunnan saaneiden eristämistä.

Pääministeri Sánchez yrittää myös puoluerajat ylittävää yhteistyötä taloudellisesta ja kansanterveydellisestä kriisistä selviämiseksi.

Toistaiseksi hän on saanut enemmän kritiikkiä kuin vastakaikua.

Oppositio kritisoi Sánchezia epidemian hitaasta hoidosta ja liian omavaltaisesta päätöksenteosta.

Katalonian aluejohtaja Quim Torra on kritisoinut rajoitusten purkua.

Hän syyttää Sanchezia hätäilystä, ja siksi Barcelonassa ainakin julkiset rakennustyömaat pysyvät suljettuina.

José Corredera nauttii töihin paluusta, mutta huoli tartuntariskin lisääntymisestä painaa mieltä.

– Kumppanini on raskaana, ja pelkään, että hän saa tartunnan.