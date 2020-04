Pääsiäinen lisäsi laittomia Uudenmaan rajan ylityksiä – poliisi antoi sakot 70:lle autoilijalle

Pääsiäinen lisäsi sakkojen ja huomautusten määrää Uudenmaan rajalla.

Poliisi käännytti pääsiäisenä Uudenmaan rajalla 866 ajoneuvoa ja antoi 70 ihmiselle sakot valmiuslain rikkomisesta.

Poliisin mukaan suurin osa sakotuksista liittyy pyrkimyksiin ylittää raja hupimielessä. Osa esimerkiksi kokeili ylitystä monella eri pisteellä.

– Kansalaiset ovat noudattaneet maakuntarajan liikkumisrajoitusta pääsääntöisesti hyvin, ja siitä kiitos heille. Mukana on kuitenkin ollut myös niitä, joille maakuntarajan ylittäminen ei ole ollut rajoitusten mukaan sallittua, ja osa on ollut piittaamaton ylityskiellolle. Onneksi heitä on ollut kokonaisuuteen nähden vähän, sanoo komisario Tuukka Skottman Helsingin poliisilaitokselta.

Pääsiäisen liikenne arkea rauhallisempaa

Poliisin mukaan pääsiäisen liikenne oli huomattavasti arkea vähäisempää.

Maaliskuun lopulla alkaneen rajasulun aikana arkipäivinä Uudenmaan rajoilla on tarkastettu noin 40 000–45 000 rajan ylittäjää, kun pääsiäisenä tarkastettiin päivittäin keskimäärin noin 10 000 rajan yli pyrkinyttä.

Tosin luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska maakunnan rajan valvonnan resurssit vaihtelevat. Poliisi valvoi liikennettä pääsiäisenä tehostetusti Uudenmaan maakuntarajalla noin 40 tarkastuspisteellä ja liikkuvalla valvonnalla.

Poliisi tarkasti matkustajien syitä Uudenmaan rajan ylittämiseen myös junaliikenteessä. Pääsiäisen aikana yhteensä 40 junamatkustajaa ohjattiin palaamaan, ja viidelle matkustajalle kirjoitettiin sakkoja.

Rajan ylityskielto ja sen valvonta jatkuvat tämänhetkisen tiedon mukaan ensi sunnuntaihin 19. huhtikuuta saakka. Hallituksen on tarkoitus päättää keskiviikkona Uudenmaan eristämisen jatkosta.

Uudenmaan liikkumisrajoituksella tavoitellaan koronavirusepidemian leviämisen estämistä.