Hallituslähde Ylelle: Uudenmaan eristämiselle ei esitetä jatkamista

Uusimaa on eristetty koronaepidemian takia 19. huhtikuuta asti. Tartuntojen määrä on nyt noussut myös Länsi-Pohjassa eli Kemin ja Tornion alueella sekä osissa Kainuuta. Jussi Nukari / Lehtikuva

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) eivät esitä Uudenmaan eristämisen jatkamista, kertoo hallituslähde Ylelle.

Perusteena on Ylen tietojen mukaan se, että tartuntatilanne Uudellamalla ei enää eroa merkittävästi muista Suomen alueista, joilla tartuntoja on paljon.

Uudellamaalla tartuntojen määrän kasvu on pysynyt hallittuna, kun taas esimerksi Länsi-Pohjassa eli Kemin ja Tornion alueella sekä Kainuussa nousu on ollut jyrkempi. Länsi-Pohjassa koronavirustartuntojen määrä on asukastiheyteen nähden maan toiseksi korkein.

Yhden alueen eristämisen jatko tuskin menisi myöskään perustuslakivaliokunnasta läpi. Samoilla perusteilla pitäisi vastaavasti eristää Länsi-Pohja, mahdollisesti myös Kainuu.

Näin monen ja suuren alueen eristämistä kokonaan muusta Suomesta ei pidetä kannattavana. Pohdinnassa on muita keinoja rajoittaa tartunnan leviämistä.

Toinen keskeinen tarkasteltavana oleva asia on terveydenhuollon kantokyky eri puolilla Suomea.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella sairaaloiden kantokyvyn arvioidaan kestävän uusien sairastuneiden määrän. Niukkuutta voi tulla Lapin ja Kainuun tehohoitokapasiteetista, mutta sen on laskettu riittävän, jos hoito järjestetään yhdessä Oulun erityisvastuualueen kanssa.

Hallitus saa sosiaali- ja terveysministeriön tilannearvion Uudenmaan eristämisen jatkosta tiistaina iltapäivällä. Arviossa on käytetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreita lukuja tartuntatilanteesta Suomessa.

Hallituslähteestä ennakoitiin maanantaina, että hallitus kertoisi Uudenmaan ratkaisusta keskiviikkona.

