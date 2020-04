Helsingin saaristoon odotettiin kaikkien aikojen matkailukesää – Nyt laivat ovat telakoilla ja liikennöitsijät odottavat tietoa ravintoloiden aukaisemisesta

Retkeily Helsingin saaristossa saattaa tänä kesänä jäädä haaveeksi koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi.

Tavallisesti yhteysalusliikenne Helsingin saariin on alkanut toukokuun aikana. Nyt useilla reiteillä aloitusta on siirretty kesäkuun alkuun, jos sitä aloitetaan ylipäätään ollenkaan.

Paljon on kiinni siitä, saavatko ravintolat avata ovensa jälleen kesäkuussa.

– Jos saarten ravintoloita ei saada kesäkuun alussa auki, saattaisi olla kannattavampaa jättää alus telakalle, toteaa JT-Linen toimitusjohtaja Juha Tiilikainen.

Uunisaareen ajetaan jo nyt

JT-Line liikennöi Vallisaareen, Lonnaan, Pihlajasaareen, Suomenlinnaan ja Mustasaareen. Niistä ainoastaan Pihlajasaari on sellainen kohde, jonne Tiilikainen voisi harkita liikennöintiä, vaikka saaren ravintola pysyisi kiinni.

– Alle 10 hengen määrillä ei kannata alusta kuitenkaan ajaa, Tiilikainen kertoo.

Myös Helsingin Isosaareen, Korkeasaareen ja itäisen saaristoreitin saariin liikennöivä Suomen Saaristokuljetus on siirtänyt kuljetusten aloitusta toukokuulta kesän alkuun.

Muun muassa Helsingin Uunisaareen liikennöivä Aava-Lines puolestaan on nostanut jo veneet vesille ja aloittaa liikennöinnin Merisatamanrannasta Uunisaareen ja Liuskasaareen keskiviikkona, vaikka saarten ravintolat pysyvätkin toistaiseksi suljettuina.

Isosaareen ja itäiselle saaristoreitillekin aiotaan järjestää kuljetuksia, vaikka ravintolat eivät vielä kesäkuussa aukeaisikaan.

– Aiemmin meillä oli suunnitelmissa panostaa tänä kesänä massoihin, mutta nyt panostamme pieniin ryhmiin, joita voimme viedä muun muassa virtuaalisaariseikkailuille tai golfia pelaamaan Isosaareen, kertoo Suomen Saaristokuljetuksen toimitusjohtaja Tomi Ståhlberg.

Tilausristeilyjen kausi menetetty

Yhteysalusyrittäjät tekevät koko vuoden liikevaihtonsa touko-syyskuun aikana, joten kauden aloituksen venyminen tarkoittaa merkittävää tulojen menetystä.

Jos poikkeustila ravintoloiden sulkemisineen jatkuu koko kesän, jäävät tämän vuoden tulot saamatta kokonaan. Aava-Lines järjestää lisäksi tilausristeilyjä ja ajaa saaristolinjoja myös Espoossa, mutta niiden aloitusta on toistaiseksi siirretty.

– Tilausristeilyjen tärkein kausi on yleensä toukokuusta juhannukseen, mutta se on nyt käytännössä menetetty, Aava-Linesin toimitusjohtaja Tuomo Rautava toteaa.

Suomen Saaristokuljetuksella tilausristeilyjä ajaa tavallisesti 11 laivaa. Nyt tilauksia ei käytännössä ole lainkaan.

– Meillä ei ole akuuttia hätää, vaikka toukokuu menetetään. Reittiliikenteen kulta-aika alkaa juhannuksen jälkeen. Jos heinäkuu menetetään, se on katastrofi, sanoo Stålberg.

Suomen Saaristokuljetuksella kauden aloitusta odottaa 40 työntekijää, joista suurin osa on nyt lomautettuina.

JT-Line on palkannut kesäksi 80 työntekijää tammikuussa, mutta nyt heidät kaikki on lomautettu. Myös Aava-Lines on lomauttanut 20 työntekijää ja siirtänyt kesän töiden aloituksia.

Kaikki keinot käyttöön

Vielä alkuvuodesta ensi kesästä odotettiin Helsingin saariston kaikkien aikojen vilkkainta matkailukesää. Viime vuosina Helsingin kaupunki on panostanut saariston matkailuun avaamalla aiemmin suljettuja saaria yleisölle.

Vallisaareen suunniteltu kuvataidetapahtuma Helsinki Biennaali on yksi kesän merellisistä vetonauloista, mutta nyt tapahtuma on siirretty loppukesään tai jopa ensi vuoteen.

– Teemme kaikkemme, jotta se saataisiin vielä tänä vuonna pidettyä. Juuri nyt mietimme, miten pitkälle syksyyn sitä on mahdollista siirtää, kertoo Helsingin merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula.

Perttulan mukaan kaupunki miettii nyt kaikkia mahdollisia keinoja, joilla yhteysalusyritykset saadaan kannateltua kesän yli ja helsinkiläisten turvallinen pääsy lähisaariin varmistetaan.

– Monenlaisia subventioon liittyviä kysymyksiä on ilmassa. Missään ei ole vielä sanottu, että ensi kesä olisi menetetty, Perttula toteaa.