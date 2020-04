Voiko lapsi jäädä luokalle etäopiskelun takia? Löystyykö opettajan seula kevättodistusten arvioissa? Selvitimme yhdeksän kysymystä koulusta

Alakoululaisilla on takanaan kuukausi etäopintoja ja kevätlukukausi saattaa myös päättyä etänä. Tilanne on historiallinen: kolmannes koulujen lukuvuodesta opiskellaan nyt kotona.

Hallituksen linjauksen mukaisesti 1.–3.-luokkalaiset saavat käydä koulua koulussa, ellei muita vaihtoehtoja ole. Silti vain yhdeksän prosenttia lapsista osallistuu lähiopetukseen.

Suomessa on lähes 400 000 alakoululaista ja moni vanhempi ja lapsi miettii, miten etäopiskelu vaikuttaa oppimiseen ja ensi syksyyn.

Selvitimme vastaukset yhdeksään kysymykseen alakoululaisten tilanteesta.

1. Voiko lapsi jäädä luokalleen, jos etäopinnoissa ei kotona onnistuta?

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Sari Jokinen:

– On jo sellaisia oppilaita, jotka ovat siirtyneet takaisin lähiopetukseen, koska huoltajat eivät ole pystyneet auttamaan opinnoissa. Toki luokalle voi jäädä, kuten aiemminkin. Nyt pyritään kuitenkin siihen, ettei näin kävisi etäopintojen ja koronatilanteen vuoksi.

– Luokalle jääminen tarkoittaa lukuvuoden opintojen raukeamista kokonaan ja se on aina iso asia alakoulussa. Arviot tehdään koko vuoden perusteella ja kevään arvion osalta otetaan huomioon etäopiskelu.

"Hirveästi tulee yhteydenottoja, että tilanne on raskas ja moni kokee paineita siitä, miten hyvin oman työn voi suorittaa poikkeuksellisessa tilanteessa. Monet vanhemmat ja opiskelijat kokevat, että työtaakka on hirveän suuri", opetusministeri Li Andersson perusteli puhetta riman laskemisesta. Antti Eintola / Yle

2. Opetusministeri Li Anderssonin mukaan nyt on käynnissä niin kuormittava tilanne, että on ymmärrettävää, jos rimaa lasketaan hieman niin, ettei työkuorma kasva kohtuuttomaksi. "Pitää olla armollinen itselleen, jos ei esimerkiksi kaikkia opetussuunnitelman tavoitteita pystytä nyt pilkulleen noudattamaan", Andersson sanoi maaliskuussa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

OAJ:n Sari Jokinen:

– Niin vanhempien, opettajien kuin oppilaidenkin kannattaa muistaa, että nyt opintoja tehdään etänä ja poikkeusoloissa. Silti myös etäopinnoissa käydään läpi kaikki lukuvuoden opetussuunnitelmaan kuuluvat asiat, mutta joitain puolia painotetaan enemmän kuin toisia. Nyt pitää miettiä erilaisia tapoja suorittaa opintoja, mutta se tietty taitotaso on silti saavutettava poikkeustilanteesta huolimatta.

Pakollisen digiloikan vuoksi lapset ovat myös oppineet paljon sähköisestä työskentelystä, OAJ huomauttaa. Mikko Ahmajärvi / Yle

3. Miten varmistetaan, että kaikki lapset oppivat tarvittavan olosuhteista riippumatta?

OAJ:n Sari Jokinen:

– Opetusjärjestelmä on syklinen eli kertausta tehdään pitkin vuotta. Opetusministeri on luvannut rahallisia panostuksia syksylle, että lapsille voidaan tarjota enemmän tukea ja pystytään kertaamaan kevätlukukauden opintoja vielä seuraavallakin luokalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osaston opetusneuvos Mika Puukko:

Oppilaiden tuen tarve jatkuu myös poikkeusolojen jälkeen. Tulevana lukuvuonna tarvitaan lisäpanostuksia siihen, että poikkeusoloissa syntynyttä osaamisvajetta ja oppimiseroja voidaan pienentää. Tämä tarkoittaa lisäpanostuksia opetukseen ja ohjaukseen sekä muihin tukitoimiin. Näitä tukitoimenpiteitä valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriössä.

4. OAJ:n ja Opetusministeriön mukaan opinnot ovat sujuneet eri puolilla maata vaihtelevasti.

Vaikka vanhemmat tekevät töitä ja lapsi kaipaisi tehtäviinsä apua, opettaja ei aina ole saatavilla. Mistä erot kuntien, koulujen ja jopa opettajien välillä johtuvat?

OAJ:n Sari Jokinen:

– Myös opettajat ovat joutuneet tekemään isoa digiloikkaa eikä siirtyminen lähiopetuksesta sähköiseen ole tietenkään voinut mennä ihan kivuttomasti. Jos opettajat joutuvat tekemään sekä lähi- että etäopetusta, on selvää, että kaikki lapset eivät saa tarpeeksi huomiota.

– Kaikilla alakoululaisilla ei ole käytössään sähköisiä välineitä. Joissain kunnissa jo neljäsluokkalaiset saavat koulun puolesta laitteita, mutta tämä on poikkeuksellista. Myös välineiden käyttötaidoissa on suuria eroja, joten lapset eivät ole ihan samalla viivalla.

– Lähes kaikilla on käytössä jonkinlainen puhelin ja sitä kautta hoidetaan niin läksyt, tehtävät kuin osa kokeistakin. Ongelmana on kuitenkin se, että esimerkiksi kaikki 7–10-vuotiaat eivät hallitse kirjallisten ohjeiden omaksumista, Jokinen lisää.

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimeksen mukaan perheissä näkyy selkeä kahtiajako: toisilla etäopiskelu toimii erittäin hyvin, toisilla ei lainkaan. Vesa Marjanen Photography

5. Lapsen etäopinnot yhdistettynä vanhemman töihin uuvuttavat. Mitä mieltä muut vanhemmat ovat?

Suomen vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan kyselyssä 700 vastaajasta puolet kertoo, että etäopinnot ovat alkaneet hyvin. Puolet vanhemmista sanoo, että etäopinnot eivät toimi: tehtävät tulevat vain Wilman kautta, opettajaan ei saa yhteyttä tai lapsi on niin pieni, ettei osaa itseohjautua opinnoissaan.

Suomen vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes toteaa, että tilanne on nyt epätasa-arvoinen eri puolilla maata.

– Esimerkiksi tukeen oikeutetuista erityislapsista osa kuuluu riskiryhmiin eli kouluun ei voi mennä lähiopetukseen tartuntariskin vuoksi. Vaikka suuri osa pärjäilee opintojensa kanssa ihan hyvin, tilanne ei ole täysin tasa-arvoinen. Kaikilla lapsilla ei ole kotona huoltajia tai vanhempia, jotka osaisivat tai pystyisivät opinnoissa auttamaan.

Osa erityisen tuen lapsista kuuluu riskiryhmiin, joten lähiopetus ei ole mahdollista. Etäopiskelussa hyödynnetään niin sähköisiä laitteita kuin kirjojakin. Suvi Turunen / Yle

6. Jos lapsi kaipaa opinnoissaan selkeästi apua, mitä vanhempi voi tehdä?

OAJ:n Sari Jokinen:

– Nyt tukiopetusta on tarjolla kaikille lapsille, olipa erityisen tuen päätöstä tai ei. Jos alkaa tuntua, että lapsi tippuu jonkun aineen kohdalla kyydistä, kannattaa ottaa yhteyttä heti opettajaan.

7. Saavatko lapset tarpeeksi tukea etäopetusaikana?

OAJ:n Sari Jokinen:

– On varmaa, että kaikki tukea tarvitsevat lapset eivät tarpeeksi tukea saa. Tuen tarjoaminen on aivan erilaista kasvokkain kuin etäopiskelussa. Kun vanhemmat joutuvat tekemään samaan aikaan töitä, on selvää, että kaikilla lapsilla kotona tehtävä opiskelu ei onnistu yhtä helposti. On hyvin tärkeää, että opettajat ottavat esimerkiksi videopuhelulla yhteyttä lapsiin, että kaikkiin saadaan kontaktia.

– Meillä on oppilaita, joihin ei vieläkään ole saatu yhteyttä. Oppilaille ja huoltajille on koetettu soittaa, mutta jos heitä ei saada kiinni, viimeisenä vaihtoehtona on lastensuojeluilmoituksen tekeminen. On lapsia, joille koti ei ole se turvallisin paikka, Jokinen lisää.

Esimerkiksi Tampereella vain muutama prosentti 20 000 lapsesta osallistuu nyt lähiopetukseen. Kalle Mäkelä / Yle

8. Alakoulut ovat tämänhetkisen tiedon mukaan kiinni toukokuun puoliväliin saakka. Piteneekö lukuvuosi tai aikaistuuko seuraava?

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kuluvaa lukuvuotta ei ole syytä pidentää, sillä koulunkäyntiä ei ole missään vaiheessa keskeytetty. Näillä näkymin kevätlukukausi päättyy 30. toukokuuta ja koulutyö alkaa jälleen elokuun alussa.

9. Onko onnea onnettomuudessa nähtävissä?

OAJ:n Sari Jokinen:

– Onni on, että koronatilanne iski nyt, eikä syyslukukaudella. Nyt opettajilla on jo tuntemusta uusista oppilaistaan ja suurin osa lukuvuodesta on käyty lähiopetuksessa. Arviointikin sujuu helpommin.

Vanhempainliiton Ulla Siimes:

– Nivelvaiheen opiskelijoille tilanteesta voi koitua joitain ongelmia. Esimerkiksi tulevat ekaluokkalaiset eivät pääse tutustumaan kouluihin kevään aikana, mutta eiköhän tästä kaikesta silti selvitä.

