Koronakriisi voi vähentää alkoholinkäyttöä entisestään, mutta myös lisätä suurkulutusta: etätöissä tissuttelee helpommin kuin työpaikalla

Koronavirus saattaa pudottaa pitkään laskussa ollutta alkoholinkulutusta entisestään.

– Aikaisemmin vaikeina taloudellisina aikoina alkoholinkäyttö on vähentynyt – se on useimmille nautintoaine, ja jos talous on tiukalla, monet voivat tinkiä alkoholista, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pia Mäkelä.

Vaikka Suomea on tehty maailmalla tunnetuksi sillä, että kielessä on oma sana yksin kotona alushousuissa ryyppäämiselle, alkoholia käytetään paljolti seurassa.

– Erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten alkoholinkäyttö on pääosin sosiaalista, joten se saattaa tässä erityistilanteessa vähentyä reippaastikin, Mäkelä arvelee.

Käytön vähenemistä tukee myös se, että ravintolamyynti ja matkustajatuonti ovat käytännössä loppuneet. Normaalioloissa ne muodostavat noin neljänneksen alkoholinkulutuksesta.

Alkoholinkulutus oli nykyisellä 10 litran tasolla viimeksi 90-luvun laman aikaan. Alimmillaan se oli vuonna 1994.

Kokonaiskulutus kertoo keskimääräisestä käytöstä. Todellisuudessa kymmenen prosenttia väestä juo puolet alkoholista.

Eristäytyminen poistaa estoja

Vaikka koronaviruksen vaikutukset todennäköisesti laskevat alkoholin kokonaiskulutusta, osalla väestä kulutus kasvaa eristyksissä. Muiden ihmisten tapaamisen väheneminen tarkoittaa myös sosiaalisen kontrollin vähenemistä – etätöissä on mahdollista tissutella, mutta työpaikalla ei.

Ilmiö näkyy jo ehkäisevää päihdetyötä tekevän EHYT ry:n päihdeneuvontapuhelimessa. Usein neuvontapuhelimeen soittaa henkilö, joka on huolissaan läheisensä alkoholinkäytöstä.

– Juominen on jo aikaisemminkin saattanut olla aika runsasta, mutta työ on hillinnyt sitä. Samoin puheluita, joissa ihminen on jäänyt lomautetuksi ja täyttää päiviään lisääntyneellä päihteiden käytöllä tulee nyt aiempaa enemmän, sanoo EHYT:n päihdeneuvonnan yksikön päällikkö Minttu Tavia.

Eristäytyminen onkin myös testi: onko alkoholinkäytössä tosiaan ollut kyse seurasta, vai ihan alkoholista itsestään?

– Sosiaalisessa mediassakin ihmiset näyttävät rentoutuvan ja lievittävän ahdistusta viinilasillisella. Monella tavallisellakin kuluttajalla saattaa kynnys viinilasillisen ottamiseen olla tavallista matalammalla, vaikka juominen ei ongelma olisikaan. Eikä kukaan aloita ongelmakäyttäjänä, Tavia sanoo.

Oman alkoholinkäytön riskejä voi tarkastella Päihdelinkin testeissä (siirryt toiseen palveluun) . Tavia suosittelee myös annosmäärien seuraamista, jotta kulutus ei kasva huomaamatta.

Alkoholin saatavuutta ei aiota rajoittaa

Hallitus linjasi kuukausi sitten millaisilla rajoituksilla koronaviruksen leviämistä pyritään estämään Suomessa.

Pian jo kyseltiin (siirryt toiseen palveluun) (Talouselämä), miksi Alkot ovat auki kun Suomea muuten pannaan kiinni. Alkon myynti nousikin maaliskuussa lähes kymmenellä prosentilla kun osa ravintolamyynnistä ja matkustajatuonnista siirtyi hankittavaksi Alkosta.

– Jos Alkot suljettaisiin, se tietenkin vähentäisi viinin ja väkevien käyttöä, mutta kulutus korvautuisi osittain ruokakaupoista saatavilla miedommilla juomilla sekä ennen sulkemista hamstratuilla kotivarastojen antimilla, sanoo Pia Mäkelä.

Useimmille lähin paikka, josta saa alkoholia, onkin ruokakauppa.

Myös alkoholin myynnin totaalikieltoa (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat) on väläytelty, alkoholi kun lisää terveydenhuollon kuormitusta.

– Jos alkoholin myynti lopetettaisiin kokonaan, ainakin osa alkoholiriippuvaisista saisi vaikeita, jopa hengenvaarallisia vieroitusoireita. Terveydenhuolto ei nyt tällaista lisäkuormitusta kaipaisi, Mäkelä sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan heille ei ole tullut toimeksiantoja tai kysymyksiä alkoholin myynnin rajoittamisesta. Alkoholinkin suhteen nojataan ihmisten omaan terveeseen järkeen ja kohtuullisuuteen. Suurimmalla osalla on molempia, mutta ei kaikilla.

– Kymmeniä tuhansia lapsia elää perheissä, joissa on vakavia päihdeongelmia, ja nyt he ovat koko ajan kotona. Alkoholistin alkoholiongelma ei ole vain hänen ongelmansa, vaan koko lähipiiri kärsii siitä, sanoo Minttu Tavia.