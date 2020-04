Kaupunki irtisanoo Tampereen todennäköisesti haastatelluimman miehen eli Matti Joen lähes 50 vuoden työuran jälkeen

Tampereen satamapäällikkö Matti Joki on irtisanottu kaupungin tehtävästä. Joki on tunnettu Tampereella siitä, että häneltä kysytään lähes päivittäin keväällä ja syksyllä Näsijärven ja Pyhäjärven jäätymisestä ja sulamisesta sekä venepaikoista. Epävirallisesti Joki on Tampereen haastatelluin mies ja erittäin tuttu kaupunkilaisille.

Joki on ollut kaupungin palveluksessa vuodesta 1973, ja hän olisi jo päässyt eläkkeelle.

Tampereen kaupunki on tehnyt yksityiskohtaisen päätöksen irtisanomisesta (siirryt toiseen palveluun). Kaupungin mukaan Joki on toiminut epäasiallisesti ja ylittänyt toimivaltansa.

Irtisanomisesta kertoi ensin Aamulehti. (siirryt toiseen palveluun) Aamulehdessä Joki kertoo tehneensä oikaisuvaatimuksen irtisanomisesta.

Joki on kiistänyt irtisanomiseen johtaneet syyt. Hän kertoo lehdessä tehneensä töitä samalla tavalla 30 vuotta.

– Sanotaan näin, että kaikki ei tykkää kaikesta, hän kommentoi Aamulehdessä.

Yle ei ole tavoittanut Jokea kommentoimaan asiaa.

Päätöksen irtisanomisesta on tehnyt kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen.

Viranomaispäätöksen mukaan virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 9. lokakuuta tänä vuonna. Joki on vapautettu töistä irtisanomisajaksi.

Taustalla kirjallinen varoitus

Joelle annettiin kaupungin mukaan kirjallinen varoitus heinäkuussa 2019. Joki oli kaupungin mukaan tuolloin toiminut epäasiallisella tavalla kaupungin sopimuskumppania kohtaan ja ottanut esimerkiksi tämän sopimuskumppanin työntekijöitä koskevan työnjohtovallan itsellensä. Joki oli lisäksi kaupungin mukaan laiminlyönyt velvollisuutensa esimerkiksi reklamoida muiden sopimuskumppaneiden puutteista ja virheistä.

Varoituksessa mainittiin myös epäasiallinen kieli alaisia kohtaan. Kaupungin selvitysten mukaan työntekijät olivat kokeneet toiminnan nöyryyttäväksi ja arvaamattomuuden johdosta myös kuormittavaksi.

Kaupungin mukaan epäasiallinen toiminta jatkui varoituksen saamisen jälkeen. Kaupunki oli saanut valituksia muun muassa urakoitsijalta. Kaupunki väittää Joen kertoneen valheita kaupungin ulkopuolisille tahoille, minkä johdosta alainen on joutunut epäsuotuisaan asemaan.

Joen todetaan myös ylittäneen toimivaltansa laiturin vuokrien hinnotteluissa ja vahingonkorvausasiassa.

Joki on kiistänyt toimineensa moitittavasti lähes kaikkien mainittujen asioiden osalta.