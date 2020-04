Presidentti Niinistö varoittaa blogissaan koronakriisin aiheuttamista ennakkoluuloista: ”Pelko on yhteinen, ei erottava tekijä”

Koronavirustilanne tuntuu ruokkivan ihmisten ennakkoluuloja. Näin katsoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö tuoreessa blogikirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun).

Niinistön mukaan globaali pandemia on synnyttänyt suomalaisissa myös turhautumista kanssaihmisiä kohtaan. Presidentti varoittaa, että epäilyistä onkin lyhyt matka yleistyksiin, joissa ”niputetaan sen ja sen ikäiset tai siellä taikka tuolla asuvat” omiksi ryhmikseen.

– Viitteitä, onneksi lieviä, tähän suuntaan on nähty, Niinistö kirjoittaa.

– Kun 70-vuotiaita haluttiin suojata erityisrajoituksin, alettiin pian kiinnittää erityistä huomiota heidän käyttäytymiseensä. Näkyi moitteita, että mummo tai vaari oli nähty kaupassa ja pikkuhiljaa ilmeni sävyä, että hehän ovat riskiryhmää. Siitä on lyhyt askel ajatella, että he ovat riskiä muille. Suojelu oli kääntyä torjunnaksi.

Niinistön mukaan nyt samankaltaista keskustelua käydään Uudenmaan asukkaista.

– Ottamatta mitään kantaa Uudenmaan kulkurajoituksiin, muistutan, että ihan samoja ihmisiä täällä on kuin ennenkin. Nyt he ovat varpaillaan ja varuillaan taudin takia. Ja yhtä lailla muissa maakunnissa ennallaan ovat ihmiset. Nyt hekin ovat varpaillaan ja varuillaan taudin takia. Pelko on yhteinen, ei erottava tekijä.

Presidentin mielestä vaikeuksien aikana ennakkoluuloihin ei olisi varaa.

– Toistan varmuuden vuoksi: onneksi kykenemme ne välttämään.

