Oulussa pelätään, että lapset menettävät hoitopaikan yksityisessä päivähoidossa – sopimuksen mukaan 60 päivän poissaolo voi lopettaa kaupungin tuen

Oulun Haukiputaalla toimivassa yksityisessä päiväkoti Oravanpesässä toiminta jatkuu ja hoidossa on muutamia lapsia, mutta suurimmaksi osaksi tilat ovat olleet maaliskuusta asti tyhjillään. Marko Väänänen / Yle

Lasten hoitaminen kotona uhkaa sulkea yksityisen päivähoidon rahahanat.

Muun muassa Oulussa varhaiskasvatuksen palvelusetelien maksatus voidaan sääntöjen mukaan keskeyttää, jos lapsi on poissa päivähoidosta yli 60 päivää. Koronapandemian takia tämä sääntö uhkaa nyt toteutua tai ainakin palveluseteleistä leikataan rajusti, kun moni lapsi on kotihoidossa.

– Kyllä se kieltämättä aika huolestuttavalta tällaisen pienen päiväkotilaisen äitinä kuulostaa, sanoo Mari Manninen.

Mari Mannisen lapsella on hoitopaikka Oulun yksityisessä Montessori-päiväkodissa.

Mari Mannisen mukaan päivähoidossa olevien lasten vanhemmat ovat huolissaan siitä, voiko kaupunki jättää yksityiset päiväkodit kriisin aikana ilman tukea. Marko Väänänen / Yle

Montessori-päiväkoti on vain yksi Oulun yksityisistä päivähoitopaikoista. Oulussa noin 40 prosenttia lapsista hoidetaan yksityisissä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa.

Käytännössä yksityiset hoitopaikat pyörivät kaupungin maksamien palveluseteleiden varassa, sillä vanhemmat maksavat päivähoidon kaupungilta saatavilla varhaiskasvatuksen palveluseteleillä.

Monella kaupungilla vastaavia aikarajoja

Yksityisten hoitopaikkojen ja kaupungin yhteistoimintaa säädellään niin sanotulla sääntökirjalla.

Oulussa yksi sen ehto määrää, että lapsi ei saa olla poissa hoitopaikasta yhtäjaksoisesti yli 60 päivää. Jos näin on, kaupunki ei lähtökohtaisesti enää maksa hoitopaikasta aiheutuvia kuluja palvelusetelillä. Käytännössä myös lapsi menettää hänelle myönnetyn hoitopaikan.

Epävarma tilanne on nyt syntynyt, koska suurin osa lasten vanhemmista noudattaa valtioneuvoston suositusta ja he pitävät lapsensa poissa hoidosta. Todennäköisesti tämä kotihoidon jakso kestää yli 60 päivää.

Oulun tapaan esimerkiksi Vantaan varhaiskasvatuksen sääntökirjassa on maininta 60 päivän rajoituksesta, mutta monien kuntien sääntökirjoissa ei samanlaisia ehdottomia päivämäärärajoja ole. Silti nekin joutuvat pohtimaan, kuinka poikkeusoloissa toimitaan.

– Tämä tilanne on tullut kaikille yllätyksenä. Ei tällaisiin tilanteisiin ole osattu missään varautua, sanoo kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen.

Uhkana yksityisten päivähoitopaikkojen alasajo

Suunnitelmat palvelusetelien karsimisesta ovat olleet kylmä suihku yksityisille hoitajille. Ratkaisu tarkoittaa pahimmillaan koko toiminnan alasajoa. Erityisen paha tilanne on yksityisinä elinkeinonharjoittajina toimiville perhepäivähoitajille, jotka pyörittävät hoitopaikkaa käytännössä yksin.

Oulun yksityisten perhepäivähoitajien yhdistyksen puheenjohtaja Anna Tolonen sanoo, että palvelusetelien maksatuksen katkeaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että moni hoitaja joutuu lopettamaan työnsä, lakkauttamaan yrityksensä ja lapset menettävät samalla hoitopaikkansa.

– Jos kaupungin julkinen tuki poistuu, perhe jää itse sopimuksemme mukaisesti vastuuseen hoitomaksusta, mutta eihän semmoisia rahoja ymmärrettävästi kukaan pysty yhtäkkiä repäisemään, Anna Tolonen sanoo.

Yksityisistä päiväkodeista pahimmassa vaarassa ovat pienet yksiköt, sanoo päiväkotiyrittäjä Tiina Tienhaara. Hän ihmettelee, miksei Oulussa voida ilmoittaa yksityisen päivähoidon tukemisesta poikkeusolojen takia, koska ilman yksityisiä hoitajia kaupunki ei poikkeusolojen jälkeen millään pysty toimimaan.

Tiina Tienhaaran mukaan varsinkaan pienimmillä hoitopaikoilla ei ole käytännössä mahdollisuuksia tehdä sellaisia säästöjä, joilla toiminnan jatkuminen voidaan turvata, jos kaupunki päättäisi jättää palvelusetelit maksamatta poikkeustilanteen takia. Marko Väänänen / Yle

– Varsinkin kaikkein pienimmille yrityksille tuen loppuminen olisi suoraan sanottuna kuolinisku, Tiina Tienhaara sanoo.

Sekä Tiina Tienhaara että Anna Tolonen muistuttavat myös siitä, että kunnallisella puolella samanlaista toiminnan loppumisen uhkaa ei poikkeusolojen takia ole.

Heidän mukaansa lapsenkin etu vaatii sitä, että tutun hoitopaikan säilyminen turvataan jatkossa myös yksityisessä päivähoidossa.

Kaupunki ei halua maksaa, jos lapsia ei ole hoidossa

Kaupunki perustelee yksityisen päivähoidon palvelusetelien maksatuksen leikkaamista muun muassa sillä, että hoidossa on poikkeusolojen takia vain noin neljännes tavanomaisesta.

Oulun kulttuuri- ja sivistysjohtajan mukaan nykytilanteessa myöskään päiväkotien kulut eivät ole yhtä suuria kuin normaalisti, kun päiväkodeista on esimerkiksi lomautettu väkeä.

– Jos tämä tilanne jatkuu pitkään niin ei ole tietenkään tarkoituksenmukaista, että kaupunki maksaisi täyden arvon kaikista lapsista, vaikka he eivät käytä näitä palveluja, sanoo Mika Penttilä.

Penttilän mukaan kaupungin tavoitteena on kuitenkin turvata yksityisten hoitopaikkojen säilyminen myös poikkeusolojen yli.

Oulussa yksityisen päivähoidon järjestelyistä päätetään ensi tiistaina sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa. Virkamiesesityksen mukaan tarkoitus on koronapandemian aikana jatkaa palvelusetelien maksatusta myös 60 päivän rajan jälkeen, mutta niiden arvoa leikataan yhteen neljäsosaan nykyisestä.

Koko maassa sekava tilanne

Kuntaliiton Jarkko Lahtisen mukaan tilanne korostuu Oulun kaltaisilla paikkakunnilla, joissa yksityisen hoidon määrä on muuta maata suurempi.

Yksityisen päivähoidon määrä on Suomessa keskimäärin parinkymmenen prosentin luokkaa, mutta tilanne vaihtelee suuresti eri puolilla maata. Joka kunnassa joudutaan kuitenkin miettimään, miten tilanne niissä ratkaistaan. Myös kuntaliitolta kysytään neuvoa harva se päivä.

– Pitää pyrkiä varmistamaan, että hoitopaikat säilyvät, mutta on myös ymmärrettävää, etteivät kunnatkaan oikein voi maksaa samanlaisia korvauksia, jos lapsia on vähemmän ja henkilökuntaa on vaikkapa lomautettuna, Lahtinen sanoo.

