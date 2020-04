Uudenmaan eristyksen purkamista odotetaan molemmin puolin rajaa, muttei varauksetta – Suositun mökkipitäjän toive: "Ettei lähdettäisi ihan parin päivän takia"

Räntäliepareet täyttävät taivaan Vantaan Tammiston markettialueella. Kalevi ja Pirkko Helenius työntävät ostamaansa kaasugrilliä ostoskärryissä.

Grilli vie ajatukset heti mökille, mutta Heleniukset kertovat sen jäävän kotiparvekkeelle Uudellamaalla.

Uutiset Uudenmaan eristyksen purkamisesta eivät varsinaisesti vaikuta Heleniuksien arkeen. Silti Kalevi naurahtaa rajoitusten purkamisen kumminkin tuntuvan siltä, että maailma vapautuu edes pikkuisen.

– Kyllä se tuntuu hirveen kivalta, kun tietää, että pääsee jonnekin. Että ei ole raja siinä just, Pirkko Helenius komppaa.

Kalevi ja Pirkko Helenius saattava sukuloida Hämeenlinnan seudulla liikkumisrajoitusten vapauduttua. Matti Myllys/ Yle

Aiemmin tänään kerrotiin, ettei Uudenmaan eristämiselle siis esitetä jatkoa.

Ylen saamien tietojen mukaan syynä on se, että tartuntatilanne Uudellamaalla ei enää eroa merkittävästi muista Suomen alueista, joilla tartuntoja on paljon.

Jos eristystä jatkettaisiin, pitäisi vastaavasti eristää muitakin epidemia-alueita, kuten Länsi-Pohja tai Kainuu, missä asukastiheyteen nähden tartuntojen nousu on nyt ollut jyrkempi kuin Uudellamaalla.

Puumalan kunnanjohtaja toivoo, ettei mökillä pyörähdetä parin päivän pätkissä

Etelä-Savossa sijaitseva Puumala on yksi Suomen tunnetuimpia mökkipitäjiä.

Kuumimpaan kesäkauteen tuntuu tiistaisessa pyryssä olevan täälläkin ikuisuus, silti uusmaalaisten mökkiläisten kato pisti silmään jo pääsiäispyhinä.

Ei ollut normaali Puumalan pääsiäinen, toteaa Pipsa Valtonen.

–Totta kai heitä on ikävä! Se on yksi osa Puumalaa. Puumala muodostuu meistä paikallisista ja niin se muodostuu myös mökkiläisistä. Monella on pitkät vuodet täällä ja ystävyyttä paikallisten kanssa.

Pipsa Valtosen mukaan jo pääsiäisenä huomasi loma-asukkaiden vähyyden Puumalassa. Petri Vironen/ Yle

Asta Puttonen myöntää, että mökkiläiset toki piristävät pienen kunnan elämää, mutta aivan varauksetonta vastaanottoa uusmaalaisten paluu ei häneltä saa.

– Niin kauan kuin Uudellamaalla on reilusti tautitapauksia ja tulee lisää, niin vaikka tuonne vappuun asti olisi raja kiinni ja sitten katsottaisiin tautitilannetta.

Puumalalainen Asta Puttonen odottaisi mieluusti vappuun ja katsoisi liikkumisrajoitusten keventämistä vasta tuolloin. Petri Vironen/ Yle

Ristiriitaiset ovat mietteet myös Puumalan kunnanjohtaja Matias Hildenillä.

– Tässä on jo monta kuukautta lähdetty siitä, että pyrittäisiin välttämään ihmisten liikkumista paikasta toiseen. Tämä on tietysti askel toiseen suuntaan, mihin on aiemmin menty.

Puumalaan tullaan loma-asunnoille myös muualta kuin pääkaupunkiseudulta. Kunnanjohtajan mukaan iso osa loma-asukkaista on Etelä-Karjalasta ja Mikkelin suunnalta.

Jos Uudeltamaalta suunnataan Etelä-Savoon, kunnanjohtaja Hilden toivoo mökkiläisiltä tervettä järkeä ja harkintaa.

–Että liikkumista mietittäisiin ja tehtäisiin pitkäjänteisesti, ettei lähdettäisi ihan parin päivän takia, vaan oltaisiin vähän pidempiä aikoja.

Puumalan loma-asunnoille matkataan paitsi pääkaupunkiseudulta niin myös Etelä-Karjalasta. Kalle Purhonen / Yle

Mökkimatkan lisäksi kaivataan läheisiä

Palataan vielä Puumalasta takaisin Vantaan Tammistoon.

Vaikka liikkumisrajoitusten purkamisesta puhuttaessa monen uusmaalaisen horisontissa siintää mökkimatka, rajan avaamista odotetaan toki myös muista syistä.

Kauppaan piipahtamaan tullut Jan Mittler kertoo, että perheeseen on juuri syntynyt lapsi. Liikkumisrajoitusten vuoksi läheiset eivät päässeet auttamaan perhettä syntymän hetkellä – eivätkä vielä yhdessä iloitsemaan pienokaisesta.

– Nyt saattaa olla, että sukulaisia pääsee Tampereelta käymään.

Leena Saarela puolestaan suuntaisi kulkunsa Uudeltamaalta Päijät-Hämeeseen, Padasjoelle.

Siellä on paitsi mökki, jossa hän on tottunut piipahtamaan usein, niin myös iäkäs äiti, jonka asioita pitäisi päästä hoitamaan.

– Kyllä varmaan lähdemme käymään, kun on elämä puoliksi siellä. Mutta kyllä minä tämän eristyksen olen ihan hyvin ymmärtänyt. Se on ollut ihan aiheellinen.

