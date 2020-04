Vaasan keskussairaalassa 55 työntekijää karanteeniin – sairaalassa todettu kaksi tartuntaa, myös potilaita altistunut

Sairaalan työntekijöiden karanteenin takia on jouduttu erityisjärjestelyihin, muun muassa lomia on peruttu ja eläkeläisiä kutsuttu töihin.

Vaasan keskussairaalassa on useita henkilöitä altistunut koronavirustartunnalle. Sairaalassa todettiin pääsiäisen aikaan kaksi tartuntaa ja altistuneissa on sekä potilaita että työntekijöitä.

Vaasan keskussairaala tiedottaa, että yhdellä muun vaivan takia sairaalan vuodeosastolla hoidettavana olleella potilalla on sairaalahoidon aikana todettu koronavirustartunta.

Lisäksi yksi keskussairaalan työntekijä, joka ei liity edelliseen tapaukseen, on todettu koronatartunnan saaneeksi. Hänen testituloksensa osoittautui positiiviseksi työvuoron jälkeen, jolloin hän on ehtinyt altistaa työssä ollessaan.

Lomia peruttu, eläkeläisiä töihin

Kaikkiin koronavirustartunnalle altistuneisiin henkilöihin on oltu yhteydessä ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Altistuneita potilaita on ollut 6 ja kaikkiin potilaisiin on jo oltu yhteydessä.

Kahden viikon karanteeniin on asetettu 55 keskussairaalan työntekijää. Työntekijöiden karanteeniajasta on jäljellä noin 10 päivää.

Poissaoloja on pystytty paikkaamaan muun muassa henkilökunnan sisäisillä siir kutroilla. Töihin on kutsuttu myös lisähenkilökuntaa eläkkeellä olevista työntekijöistä. Lomia on lisäksiperuttu lomia ja vähennetty osastopaikkoja. Aiemmin on jo vähennetty elektiivistä eli ei-kiireellistä toimintaa.