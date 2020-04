Eila Aavakare sai miehensä kanssa koronan – sen jälkeen hän pettyi ihmisiin, koki olevansa vihattu ja myös tajusi, kuinka paljon hänestä välitetään

Eila ja Jussi Aavakare ovat molemmat sairastuneet koronaan. Kuva on tammikuusta Leviltä. Levillä on myös ollut koronatartuntoketjuja, mutta vasta myöhemmin keväällä.

Eila ja Jussi Aavakare ovat molemmat sairastuneet koronaan. Kuva on tammikuusta Leviltä. Levillä on myös ollut koronatartuntoketjuja, mutta vasta myöhemmin keväällä. Aavakarien kotialbumi

Eila Aavakare on kertonut koronatartunnastaan ja saanut paljon sekä ikävää että hyvää palautetta.

Koronavirus tulee luultavasti omakohtaisesti tutuksi hyvin monella suomalaiselle kevään ja kesän aikana.

Vielä viruksen aiheuttamaan tartuntaan liittyy kuitenkin häpeää, kertoo koronatartunnan ensimmäisten joukossa kotimaakunnassaan saanut Eila Aavakare, 67.

Perussuomalaisten kajaanilainen kaupunginvaltuutettu Aavakare ja hänen miehensä Jussi Aavakare, 71, sairastuivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin maaliskuun lopulla. Tuolloin kerrottiin myös julkisuuteen Kainuun ensimmäisistä vahvistetuista koronatartunnoista, joiden joukossa Aavakarien tartunnat olivat.

Eila Aavakare kertoo, että he olivat jo alkaneet eristäytyä kotiin tartunnan välttääkseen, mutta se tapahtui liian myöhään. Hän alkoi tuntea, että ei saa happea. Koska taudin oireet täsmäsivät koronatartuntaan, hän alkoi epäillä sitä. Koronatesteissä asia varmistui.

Pariskunta ei tiedä, mistä he saivat tartunnan: kenties kaupasta, kenties jommankumman työmatkalta.

– On ollut itsellekin järkytys ja ihmetys, mistä tämä on tullut.

Pariskunta ei ollut maaliskuun puolessavälissä Vuokatissa järjestetyssä vapaamuotoisessa kokoontumisessa, johon kaikkien ensimmäisten Kainuun tartuntojen uutisoitiin aiemmin liittyneen.

Nopeasti tuli halu puhua

Koronan rajuus tuli selville heti alkumetreillä. Eila Aavakare ja hänen miehensä joutuivat sairaalaan. Eila Aavakare joutui käyttämään viikon happiviiksiä, mutta mies sairastui sitäkin vakavammin. Jussi Aavakare oli Kainuussa ensimmäinen tehohoitoon COVID-19-taudin vuoksi joutunut. Hän on yhä sairaalassa.

Aluksi Eila Aavakare halusi sulatella koronan tuomaa järkytystä itsekseen eikä halunnut kertoa sairastumisestaan julkisuuteen.

Tuttavat kuitenkin kehottivat, että Aavakareen pitäisi kertoa, millaista on sairastua koronaan. Ja niin hän sitten suostui osaan haastattelupyynnöistä. Hän on antanut haastatteluja ennen Yleä muun muassa MTV:lle (siirryt toiseen palveluun), Kalevalle (siirryt toiseen palveluun) ja Kainuun Sanomille (siirryt toiseen palveluun).

– Tästä pitää puhua, eikä tehdä mustaa peikkoa, että olemme mieheni kanssa jotain ruttoisia, joita pitää pelätä koko loppuelämä.

Puhumisesta seurasi haukkumista

Kun Eila Aavakare kertoi kokemastaan julkisuuteen, alkoi hän saada negatiivista palautetta ja syytöksiä taudin levittämisestä.

Hän koki vahvasti, että Facebookissa pariskuntaa syytettiin tartuttajiksi. Lisäksi hän sai tutuista numeroista painostavaksi kokemiaan Whatsapp-viestejä, joissa haluttiin tietää, ketä pariskunta oli viime aikoina tavannut.

Lisäksi tuttavat raportoivat Aavakareelle kuulleensa kaupoissa ja julkisilla paikoilla, miten ihmiset puhuivat hänestä ja hänen miehestään ja epäilivät tartunnan aitoutta.

Aavakare sanoo, että hänelle tuli tunne, että ihmiset epäilivät, että hän tekisi vaalityötä.

Hän ihmettelee, eivätkö ikävien viestien lähettäjät ymmärrä, kuinka kamalasta taudista on kyse ilman viestejäkin.

– Eivät ymmärrä ennen kuin se on omalla kohdalla.

Hänen oma käsityksensä ihmisistä on muuttunut hänen viime päivinä saamansa palautteen seurauksena.

– Ihmiset tuntuvat olevan aika raakoja tällaisen hädän keskellä.

Toisaalta hän kertoo saaneensa myös paljon kannustavia puheluita ja viestejä: ystäviltään, tuttaviltaan mutta myös tuntemattomilta.

– Ne aion koota muistoksi kansien väliin.

Aina joku sairastuu

Kainuu oli pitkään viimeinen maakunta, jossa koronavirusta ei ollut todettu lainkaan. Tilanne on kuitenkin muuttunut kahdessa ja puolessa viikossa nopeasti: nyt Kainuussa on yli neljäkymmentä tartuntaa, joten väkilukuun suhteutettuna maakunnassa on eniten tartuntoja heti Uudenmaan ja Meri-Lapin jälkeen.

– Se yllätti, että me mahduimme niiden muutaman ensimmäisen tartunnan saaneen joukkoon. Ajattelin, eihän tämä voi minua voi koskea. Sitten olimmekin siellä pienen otannan joukossa, Eila Aavakare sanoo.

Ensimmäisten sairastuneiden joukossa oli Aavakarelle tavallaan myös helpotus. Se takasi hyvää hoitoa juuri valmistuneessa Kainuun keskussairaalassa.

– Olemme saaneet tähän hoitoja ja pärjäämme tämän kanssa. Kun vaan saisimme ihmiset säilymään terveinä, että Kainuussa ei tule yhtään kuolemantapausta.

Häntä huolestuttaa myös se, että toisin kuin heillä, tauti voi olla monella oireettomana. Siksikin hän haluaa pitää tartunnan mahdollisuutta esillä julkisuudessa oman tarinansa kautta.

– Oireettomien sairastuttajien vuoksi meillä pitää olla varovaisia ja suojautua. Tämä voi iskeä myös siihen hyväkuntoiseen, mikä tekee tästä vaarallisen.

Toistaiseksi kaikki muu on syrjässä

Tällä hetkellä Eila Aavakare voi olosuhteisiin nähden hyvin. Hän aikoo pysyä edelleen jonkin aikaa sisätiloissa, varmuuden vuoksi, vaikka lääkärin arvion mukaan yksi oireeton päivä riittäisi tartuttamisriskin välttämiseksi.

Tutut tuovat halot, lehdet ja ruuat rappusille ja ulkoiluttavat viisi koiraa.

– Menen tällä keinolla mahdollisimman pitkälle kevääseen.

Aavakare on nyt päättänyt, että hän vetäytyy toistaiseksi kaikesta kunnallisesta päätöksenteosta. Hän sanoo, että juuri nyt hänellä on tärkeämpiä asioita mietittävänään kuin politiikka.

– Tässä ei ole mitään salattavaa, emmekä tarvitse mitään sympatiaa. Tahdon, että ihmiset ymmärtäisivät tämän taudin rajuuden.

