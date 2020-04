Yle selvitti: Jo kaksi kolmasosaa Suomen kaikista koronakuolemista hoivakodeissa – helsinkiläisessä palvelutalossa kahdeksan kuolemaa

Koronavirus on levinnyt kovaa vauhtia vanhusten asumisyksiköissä. Kaksi viikkoa sitten ei ollut raportoitu vielä yhdestäkään kuolemasta hoivakodissa koronan vuoksi.

Ensimmäinen hoivakodeissa sattunut kuolintapaus tuli julkisuuteen vajaa kaksi viikkoa sitten. Nyt kuolleita on jo yli 40.

Jo kaksi kolmasosaa Suomessa koronaviruksen aiheuttamista kuolemista on sattunut hoivakodeissa.

Yhteensä vahvistettuja hoivakoteihin ja palvelutaloihin liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa 42, kun Ylen keräämien tietojen mukaan kaikkia kuolemantapauksia on yhteensä 64 koko maassa.

Helsingin ikääntyneiden asumispalveluissa kuolleita on tiistaihin mennessä 28. Kuolleita on sekä kaupungin omissa että yksityisten yritysten yksiköissä.

Pahimmillaan koronaan on kuollut yhdessä palvelukodissa peräti kahdeksan ihmistä. Ylen tietojen mukaan kyseessä on Diakonissalaitoksen Sanervakoti.

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n liiketoimintajohtaja Ella Suojalehto vahvistaa luvun Ylelle, mutta ei kerro yksikön nimeä.

– Haluamme suojella viimeiseen saakka meidän asukkaitamme, omaisia ja henkilökuntaa, Suojalehto perustelee.

Kaikille menehtyneille ei ollut tehty koronatestiä, mutta liiketoimintajohtajan mukaan menehtymisen syynä pidetään erittäin todennäköisesti koronan aiheuttama infektiota.

Suojalehdon mukaan koronatartunnat alkoivat levitä palvelutalossa iäkkäiden muistisairaiden kerroksessa reilut kaksi viikkoa sitten. Ylen tietojen mukaan kerroksessa on edelleen useita oireilevia vanhuksia.

Liiketoimintajohtaja vahvistaa, että joillakin asukkaista on yhä oireita. Kaikki kerroksen asukkaat on testattu tällä viikolla, mutta tuloksia ei ole vielä tullut.

– Palvelutalon tartuntaketju tai sen alkulähde ei ole meidän tiedossamme, Suojalehto kertoo.

Tartunnat ovat levinneet myös kerroksen työntekijöihin. Lähes kaikki kerroksen vakituisista työntekijöistä ovat karanteenissa. Ainakin muutamalla heistä on varmistunut koronatartunta.

Tilalle otettiin sijaisia, jotka keskittyvät kyseisen kerroksen asukkaisiin. Liiketoimintajohtaja vahvistaa, että myös osa sijaisista on alkanut oireilla.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, että tartunnat olisivat levinneet kyseisen kerroksen ulkopuolelle palvelutalossa.

– Toimintamme perustuu aina viranomaisten antamiin ohjeistuksiin ja teemme kaikkemme, että korona ei leviä. Valitettava tosiseikka on se, että on todella vaikea estää sitä, ettei korona leviäisi mihinkään hoivakotiin. Tämä on hyvin surullista aikaa. Otamme vahvasti osaa omaisten suruun, Suojalehto sanoo.

Töölön seniorikeskuksessa useita koronakuolemia

Useampia koronan aiheuttamia kuolemantapauksia on Sanervakodin lisäksi ainakin Töölön seniorikeskuksessa. Tarkkaa kuolemien määrää Helsingin kaupunki ei kuitenkaan kerro.

– Sekä Töölössä että meidän muissa seniorikeskuksissa on hyvin iäkästä väkeä. Oli odotettavissa, että jos korona pääsee leviämään tämän tyyppisiin yksiköihin, asukkaita kuolee. Ikääntyneitähän kuolee normaalin influenssaepidemian aikanakin suhteellisen runsaasti, kertoo palvelualuejohtaja Arja Peiponen.

Virusta ovat levittäneet myös hoitajat. Peiponen kertoo, että Töölön seniorikeskuksessa ensimmäinen työntekijän koronavirustartunta havaittiin useita viikkoja sitten.

Peiposen mukaan ei kuitenkaan ole tiedossa, mistä seniorikeskuksen ensimmäinen tartunta on peräisin.

Kaikkiaan Helsingissä koronatartunnan on saanut vanhusten asumisyksiköissä 60 asukasta ja 77 hoitajaa, kertoo Helsingin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi.

Yksiköitä, joissa koronavirustartuntoja on todettu, kaupunki ei halua nimetä julkisuuteen. Jos vanhus saa tartunnan, omaisiin ja muihin yksikön asukkaisiin ollaan yhteydessä.

Arja Peiposen mukaan kaupungissa on kaikkiaan 4 200 vakituisen asumisen paikkaa ikääntyneille.

– Onneksi on vielä myös puhtaita yksiköitä ja me toivomme, että sitä tilannetta pystytään ylläpitämään mahdollisimman pitkään, Peiponen sanoo.

Pula varusteista ja henkilökunnasta

Monissa hoivakodeissa on ollut pulaa suojavarusteista. Meripaasin mukaan Helsingissä suojavälineitä riittää tällä hetkellä kriittisimpiin tarpeisiin, mutta hän toivoo niiden saatavuuden paranevan.

Hän sanoo, että Helsingissä noudatetaan voimassa olevia ohjeita koronalta suojautumiseksi. Ryhmäkodeissa rajoitetaan tarvittaessa liikkumista, työntekijöiden fyysiset kokoukset sekä asukkaiden ryhmätoiminta on lopetettu ja yhteisissä tiloissa noudatetaan turvavälejä.

– Olemme tehneet monia muutoksia toimintaan koko ajan, jotta koronaviruksen leviäminen saadaan ehkäistyä niillä keinoilla, mitkä meillä on käytössä, Meripaasi kirjoittaa sähköpostitse.

Hoitajista on jo ennen koronaepidemiaa ollut valtakunnallinen puute. Koronavirukselle altistuneiden hoitajien poissaolo heikentää tilannetta entisestään.

Helsingissä apua hoitajapulaan saadaan muun muassa päiväkodeista, joissa osalla henkilökunnasta on lähihoitajan koulutus. Arja Peiposen mukaan sijaisia saadaan myös henkilöstövuokrausfirmoista.

– Yritämme minimoida liikkuvuuden, mutta kokonaan ilman sijaisia ei näissä yksiköissä pärjätä silloin, kun iso osa henkilökunnasta määrätään karanteeniin.

Hoivakotien tilanne räjähti käsiin alle kahdessa viikossa

Aiemmin koronaviruksen aiheuttamia kuolintapauksia on sattunut ainakin Kiuruvedellä (9), Espoossa (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomien mukaan 4), ja Keski-Uudenmaan soten (siirryt toiseen palveluun) (1) alueella. Kun nämä luvut lisää Helsingin kuolintapauksiin, yhteensä jo ainakin 42 vanhusta on kuollut koronaan hoiva- ja palvelutaloissa.

Ylen keräämien tietojen mukaan koko Suomessa koronaan tiistaihin mennessä on kaikkiaan kuollut yhteensä 64 ihmistä.

Luvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia keskenään, mutta näyttää siltä, että jo valtaosa koronakuolemista liittyy hoiva- tai palvelukoteihin.

Tämä muutos on tapahtunut hyvin nopeasti. Suomen ensimmäisistä hoivakotien koronakuolemista raportoitiin vasta 3. huhtikuuta, kun Ylä-Savon Sote Kuntayhtymä kertoi kolmen vanhuksen kuolleen koronaviruksen aiheuttamaan COVID19-tautiin.

Samana päivänä Yle uutisoi, että kaikkien suurimpien hoivajättien Attendon, Esperin ja Mehiläisen hoivakodeissa oli havaittu yksittäisiä koronatartuntoja.

Korona on lähtökohtaisesti vanhuksille hyvin vaarallinen, koska heidän vastustuskykynsä on usein heikko ja he voivat olla jo entuudestaan monisairaita.

Maailmalta on jo esimerkkejä siitä, miten korona voi levitä kulovalkean tavoin hoivakodissa. Esimerkiksi Espanjassa yhdessä hoivakodissa 20 ihmistä kuoli ja 75 asukasta tai työntekijää sai tartunnan, kun korona löysi tiensä yksikköön (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsissa Terveysalan yritys Familjeläkarna kertoi hiljattain, että sen hoivakodeissa 230 koronatartunnan saaneesta asukkaasta peräti 50 kuoli (siirryt toiseen palveluun).

Onko sinulla uutisvinkki koronaan liittyen? Laita viestiä tämän jutun toimittajille jaakko.mantymaa@yle.fi, johanna.mattinen@yle.fi ja riku.roslund@yle.fi.

