Hallitus kokoontuu Säätytaloon neuvottelemaan Uudenmaan eristyksen päättämisestä

Hallitus kokoontuu parhaillaan Säätytalossa käsitelläkseen Uudenmaan eristyksen jatkamista tai päättämistä.

Ministerit olivat niukkasanaisia neuvotteluun saapuessaan.

– Sitä (eristämistä) täytyy käsitellä. Se päättyy, ellei hallitus päätä jatkosta, valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoi.

Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) oli vaitonainen.

– En voi vahvistaa (eristämisen päättymistä tai jatkumista), neuvottelu on vasta alkamassa, hän sanoi.

Yle kertoi aamulla, etteivät sosiaali- ja terveysministeriö eikä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) esitä enää Uudenmaan eristämisen jatkamista. Perusteena on Ylen tietojen mukaan se, ettei tartuntatilanne Uudellamalla enää eroa merkittävästi muista Suomen alueista, joilla tartuntoja on paljon.

Hallituslähteestä ennakoitiin maanantaina, että hallitus kertoisi Uudenmaan ratkaisusta keskiviikkona.

Eristys on järeä toimenpide, jolle täytyy olla välttämättömät perusteet. Hallitus punnitsee juuri nyt sitä, löytyykö tällaisia perusteita enää.

– Tämä on juuri se (aihe), josta hallitus kuulee nyt terveysasiantuntijoita. Aiemmin raja oli jyrkkä, mutta nyt se on tasoittunut. Kehitys on sinänsä ollut ihan suotuisia, siitä täytyy kiittää suomalaisia, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi iltapäivällä.

Haavisto arvioi, että hallitus punnitsee myös uusien suositusten ja toimenpiteiden mahdollisuutta.

– Kansainväliset suosituksethan ovat kallistuneet hengityssuojainten käytön puolelle, mutta niiden saannissa on edelleen hankaluuksia. Pitää katsoa.

Täydennämme uutista.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoon kello 23.00:een asti.