Herätys: Koronaan etsitään lääkettä, Trump keskeyttää WHO:n rahoituksen, hallitus kertoo Uudenmaan eristyksen jatkosta

Hallituksen odotetaan kertovan Uudenmaan eristyksen jatkosta

Hallitus päätti neuvottelunsa Uudenmaan eristyksestä myöhään tiistai-iltana, hieman yhdentoista jälkeen. Ylen tietojen mukaan neuvottelussa sovitusta kerrotaan tarkemmin tänään keskiviikkona.

Ilman jatkopäätöstä Uudenmaan eristäminen loppuisi viimeistään 19. huhtikuuta eli tulevana sunnuntaina. Ylen tietojen mukaan viranomaiset eivät esitä eristyksen jatkamista.

Löytyykö koronaan lääkettä? – "Tutkimuksissa on toiveita herättäviä kandidaatteja"

Koronaviruksesta parantuneiden soluja asetettiin DNA:n monistuskoneeseen tiistaina Helsingin yliopiston Biomedicumissa. Kalevi Rytkölä / Yle

Koronavirusinfenktioiden hoitoon kehitetään nyt lääkkeitä hurjaa vauhtia ympäri maailman. Suomessa etsitään koronaviruksen vasta-aineita taudista parantuneilta. Myös satoja olemassaolevia lääkeaineita testataan laboratorioissa, josko ne tehoaisivat koronavirukseen.

Tutkimuksissa on jo löydetty toiveita herättäviä kandidaatteja mahdollisista koronalääkkeistä. Koronalääkkeet ehtinevät markkinoille ennen kuin rokote.

Voiko lapsi jäädä luokalle etäopiskelun takia? Selvitimme yhdeksän kysymystä koulusta

Opetusministeriön mukaan jokaisen oppilaan pitäisi saada olla jokaisena koulupäivänä vuorovaikutuksessa yhden opettajan, luokanvalvojan tai koulun muun edustajan kanssa. Käytännössä näin ei kaikkialla ja kaikilla ole. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Suomessa on lähes 400 000 alakoululaista ja moni vanhempi ja lapsi miettii, miten etäopiskelu vaikuttaa oppimiseen ja ensi syksyyn. Opetusalan ammattijärjestön erityisasiantuntija Sari Jokisen mukaan luokalle jääminen tarkoittaa lukuvuoden opintojen raukeamista kokonaan.

Trump haluaa keskeyttää Maailman terveysjärjestön rahoituksen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi lopettaa WHO:n rahoituksen jo viikko sitten. /All Over Press

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ohjeistanut hallintoaan keskeyttämään rahoituksen Maailman terveysjärjestö WHO:lle toistaiseksi. Yhdysvallat on YK:n alaisen WHO:n suurin rahoittaja.

Trump syyttää WHO:ta koronavirustilanteen huonosta hoitamisesta. Hänen mukaansa WHO on epäonnistunut velvollisuuksissaan ja järjestön on kannettava siitä vastuu.

Euroopassa aletaan purkaa jo koronarajoituksia

Rehtori tarkasteli poikkeusjärjestelyjä Stengaardin koulun jumppasalissa Tanskan Gladsaxessa tiistaina. Liselotte Sabroe / EPA

Osassa Euroopan maita raotetaan jo hiljalleen koronaviruksen takia määrättyjä rajoituksia. Italiassa ja Itävallassa avattiin erikoiskauppoja, ja tänään Tanska alkaa avata kouluja ja päiväkoteja. Kokosimme tähän juttuun purkusuunnitelmia eri puolilta Eurooppaa.

Virossa koronasairaus on pahimmillaan Saarenmalla

Saarenmaan pääkaupunki Kuressaare on monille suomalaisille tuttu lomakohde. Irina Mägi

Koronavirus leviää Viron Saarenmaalla. Paikallisiin vanhainkoteihin etsitään nyt kiireesti vapaaehtoisia avuksi, koska monet hoitajat ovat karanteenissa. Virus saapui saarelle italialaisen lentopallojoukkueen mukana. Toimittaja Silja Massa tutustui Saarenmaan tilanteeseen.

Sateita saapuu lännestä ja idästä

Yle

Keskiviikkoyönä lännestä saapuu säärintama, joka tuo lisää lumi- ja räntäsateita. Aamulla sateet painottuvat maan länsiosaan. Keskiviikon edetessä sadealue liikkuu idemmäksi ja muuttuu samalla hajanaisemmaksi. Päivällä lumisateita leviää myös pohjoiseen, idässä tulee räntäkuuroja.

