Ministeriö ei aio jatkossakaan suositella kangasmaskien käyttöä julkisilla paikoilla

Näin ytimekkäästi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila vastaa A-studion juontajan Annika Damströmin suoraan kysymykseen siitä, suositteleeko ministeriö kansalaisia pitämään kasvosuojaimia julkisilla paikoilla.

– Silloin, jos olet itse oireinen tai epäilet, että sinulla on tartunta, on hyvä pitää maskia, jotta et tartuta muita. Eikä suojaamaan siltä, että itse saisit tartunnan.

Asia nousi jälleen ajankohtaiseksi tiistaina, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi suosittelevansa kangasmaskin käyttöä julkisilla paikoilla.

Tervahauta perusteli kantaansa sillä, että siten myös oireettomat taudinkantajat paremmin suojaavat muita tartunnoilta. Tervahaudan mukaan suojuksien käytön tarpeellisuudesta vallitsee erilaisia näkemyksia myös THL:n asiantuntijoiden kesken.

Kirsi Varhila taas sanoo, että kangassuojan käyttö voi jopa pahentaa joidenkin hengitys-, astma- tai sydän- ja verisuonisairauksista kärsivien tilannetta. Lisäksi suojaimen käyttöön liittyy tartuntariski.

– Kun sinulla on maski, sitä tulee "pideltyä" kasvoissa. Saattaa olla niin päin, että saat herkemmin tartunnan, jos on virusta käsissä.

Kangasmaskeja paremman suojan antavia kirurgisia suusuojaimia ei riitä tavallisille ihmisille vaan ne pyritään ohjaamaan terveydenhuollon ammattlaisille.

A-studiossa tiistaina esiintynyt HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen arvioi, että suojavälineiden käyttöä joudutaan Suomessakin vielä tarkkaan pohtimaan.

– Voisiko muusta suojauksesta olla hyötyä? Maailman terveysjärjestö ja Euroopan tartuntatautivirasto ovat antaneet tästä "lievän vihreän valon". Nyt halutaan tukea siirtymää siihen, että opetetaan [ihmiset] suojausvälinekäytäntöön.

Tuomisen mukaan suojavälineitä riittää HUSin alueella terveydenhoidon ammattilaisille hyvin ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

