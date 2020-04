Etelä-Koreassa parlamenttivaalit koronaviruksen varjossa – Äänestäminen huomattavan vilkasta

Etelä-Koreassa järjestetään tänään keskiviikkona parlamenttivaalit.

Vaalit ovat testi presidentti Moon Jae-inin demokraattiselle puolueelle, joka on pyrkinyt laskemaan verotusta ja luomaan läheisemmät suhteet Pohjois-Koreaan.

Demokraattisella puolueella ei ole ehdotonta enemmistöä parlamentissa, mutta se on johtanut maata pienempien puolueiden tuella.

Etelä-Koreassa mielipidekyselyitä ei saa tehdä viikkoa ennen vaaleja. Aiemmissa kyselyissä demokraattinen puolue on saanut 44 prosentin kannatuksen, eli selvästi enemmän kuin sen konservatiivinen haastaja, yhtynyt tulevaisuuspuolue, jonka suosio on ollut 23 prosentin tasolla.

Oppositio on syyttänyt hallitusta pehmeilystä Pohjois-Korean suhteen, samoin kuin heikosta talouskasvusta.

Etelä-Koreassa on havaittu jo yli 10 000 koronavirustapausta, mutta maa on saanut epidemia tehokkaasti kuriin. Etelä-Koreassa on tehty paljon virustestejä ja viruksen leviämisreitit on tutkittu tarkoin. Viime viikon aikana uusia tautitapauksia on tullut tietoon keskimäärin noin 30 päivässä.

Lämpökamera mittasi äänestäjien ruumiinlämpöä ennakkoäänestyspaikalla Sŏulissa 10. huhtikuuta. Jung Yeon-Je / AFP

Äänestyspaikoilla ihmisten tulee käyttää suojanaamareita ja -käsineitä, ja olla vähintään metrin päässä toisista ihmisistä. Ihmisiltä mitataan kuume, ja jokainen, jonka lämpö on yli 37,5 astetta, osoitetaan suorittamaan äänestys erityisesti sairaille varattuun äänestyskoppiin.

Tavanomainen äänestys loppuu Suomen aikaa kello 12, mutta kodeissaan eristyksissä oleville on varattu tunti äänestysaikaa tämän jälkeen. Yli neljännes 44 miljoonasta äänioikeutetusta on jo äänestänyt ennakkoon.

Koronaepidemia ei ole juuri säikäyttänyt eteläkorealaisia. Kyselyissä 72 prosenttia ihmisistä sanoo, ettei heitä pelota tulla äänestämään. 27 prosenttia on vastannut, että tautiuhka arveluttaa heitä.

Äänestyspaikoilta tulleen ennakkotiedon mukaan äänestäminen on ollut vilkkaampaa kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2016.

Lähteet: Reuters, AFP