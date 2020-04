Saimaannorpan pesälaskennoissa karu tulos: yhdeksän kuuttia löytyi kuolleena, 23 elävänä

Pedon on helppo havaita saimaannorpan kuutti avojäältä. Arkistokuva.

Vähäluminen talvi on haitannut uhanalaisen saimaannorpan pesintää. Avojäälle syntyneet kuutit ovat petojen armoilla.

Saimaannorpan pesälaskennoissa on löytynyt 32 kuuttia. Niistä yhdeksän löytyi kuolleena. Aiheesta uutisoi aiemmin myös Itä-Savo (siirryt toiseen palveluun).

Löytyneiden kuuttien määrä on noin kolmannes tavallisen talven poikasmäärästä. On kuitenkin mahdollista, että kuutteja on syntynyt enemmän.

– Laskennat tehtiin vaikeissa olosuhteissa, eikä kaikkia kuutteja löydetty. Avojäälle syntyneiden kuuttien löytäminen on sattumanvaraista. Synnyttäviä emoja on kuitenkin ollut sama määrä kuin viime vuonna, sanoo suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta.

Koskela arvioi, että tänä keväänä syntyneiden kuuttien määrä voi jäädäkin arvoitukseksi. Norppavesillä sukelletaan myöhemmin keväällä ja etsitään kuuttien poikaskarvaa pesäpaikkojen läheltä. Sukellusten perusteella kokonaiskuva pesinnästä voi tarkentua.

Avojäälle syntynyt poikanen on helppo saalis

Talvi oli Saimaalla vähäluminen. Kun lunta satoi, vapaaehtoiset kolasivat apukinoksia saimaannorpan pesätarpeiksi. Kinokset kuitenkin sulivat monin paikoin, ennen kuin norppa ehti niihin asettua.

Puolet pesälaskennoissa havaituista kuuteista oli apukinoksessa tai apukinoksen lähettyvillä. Yksi kuuteista löytyi norpille rakennetusta keinopesästä.

Avojäälle syntyneet kuutit ovat esimerkiksi ketuille helppo saalis.

– Lähes kaikilta saimaannorpan kuuteilta puuttui heti synnytyksen jälkeen kinoksen tuoma suoja petoja ja pakkasta vastaan. Yhdeksästä kuolleesta kuutista kuusi oli jonkun pedon tappamia. Kolmesta tapauksesta riistakamera tai lumella olevat jäljet kertoivat, että peto oli kettu, kertoo Koskela.

Saimaannorpan kanta-arvio pyörii noin 400 yksilössä.

– Tällaisen vuoden jälkeen voi sanoa, että norppakanta ei ole kasvussa, vaan pikemminkin laskussa, sanoo Koskela.

