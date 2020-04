Tanska avaa alakoulut ja päiväkodit – Uusien tilavaatimusten vuoksi hoitopaikkoja ei kuitenkaan riitä kaikille

Osa vanhemmista pitää rajoitusten purkua ennenaikaisena. Jo 40 tuhatta ihmistä on liittynyt koulujen avaamista vastustavaan Facebook-ryhmään.

TukholmaKööpenhaminassa asuvan Anders Rosbergin lapset Tage, 5, ja Mai, 2, pääsevät tänään keskiviikkona päivähoitoon. Tanska avaa ovet päiväkodeissa ja alakoulun 1.-5. luokilla.

–Tuntuu hyvältä päästä takaisin normaalimpaan arkeen, huokaa isä Anders Rosberg puhelimessa Ylelle.

Hän on ollut kotona lasten kanssa kuukauden ja tehnyt samalla etätöitä.

Anders Rosberg jäI kotiin hoitamaan lapsiaan Tagea ja Majta, kun koulut ja päiväkodit suljettiin. Malin Palm / Yle

– On ollut työlästä miettiä lapsille tekemistä. Yleensä olemme käyneet puistoissa, eläintarhassa, tivolissa, mutta nyt kaikki paikat ovat olleet kiinni ja olemme olleet pääasiassa kotona, Anders Rosberg sanoo.

Rosberg kertoo, että päiväkodista on lähetetty runsaasti tietoa uusista käytännöistä, joilla pyritään pitämään viruksen leviäminen kurissa.

Osa vanhemmista on Tanskassa hyvin huolissaan koulujen ja päiväkotien avaamisesta. Heistä Tanska toimii liian aikaisin.

Reilussa viikossa 40 tuhatta ihmistä on liittynyt Facebook-ryhmään, joka vastustaa rajoitusten purkua. Ryhmän perustajien mielestä Tanska tekee lapsista koronataistelun koekaniineja.

“Lapset ovat rakkainta, mitä meillä on, aloitammeko rajoitusten purkamisen todellakin heistä” - kuuluu ryhmän kuvaus.

Tanskan hallitus on ilmoittanut, että koronarajoituksia voidaan purkaa lisää suunniteltua aiemmin. Osa puolueista haluaa avata seuraavaksi yläkoulun, osa haluaa purkaa elinkeinoelämän rajoituksia. Malin Palm / Yle

Kommenteissa muistutetaan, että perheissä voi olla henkilöitä, jotka kuuluvat riskiryhmiin tai lapsilla on jokin sairaus.

Jotkut ovat huomauttaneet, että on väärin aloittaa koronatoimien purkaminen pienistä lapsista, jotka eivät muista pestä käsiään tai osaa pitää turvavälejä.

Viranomaiset ovat sanoneet, että rajoitusten purkaminen aloitetaan pienemmistä lapsista, jotta vanhemmat pääsevät töihin. Terveysasiantuntijat ovat myös tähdentäneet, että pienimmät lapset eivät sairastu koronavirukseen vakavasti.

Kaikki eivät saa lastaan hoitoon uusien rajoitusten takia

Kritiikistä huolimatta monet vanhemmat haluavat lapsensa hoitoon.

– Jopa 80 prosenttia vanhemmista on ilmoittanut päivähoitopaikkoihin, että he toisivat lapsen mielellään hoitoon, kertoo Signe Nielsen Tanskan vanhempainliitosta puhelimitse Ylelle.

Terveysviranomaisella on pitkä lista velvoitteita kouluille ja päiväkodeille. (siirryt toiseen palveluun)

Käsiä tulee pestä tiuhaan. Lasten leikkikaverit eivät saa vaihtua joka päivä, vaan tulisi olla muutama lapsi, joiden kanssa leikitään useana päivänä.

Kun lapset istuvat pöydän ääressä, heidän välillä tulee olla kaksi metriä tilaa.

Viranomaisten tiukasta tilavaatimuksesta seuraa, että osa perheistä ei saa lapsiaan hoitoon, vaikka heillä on ennestään hoitopaikka.

– Esimerkiksi Kööpenhaminan pienissä lastentarhoissa ei riitä tila. 0–3-vuotiaille lapsille tulee olla tilaa kuusi neliömetriä lasta kohden ja 3–6-vuotiaille neljä neliömetriä, kertoo Nielsen.

Se on tuplasti normaalitilanteeseen verrattuna. Joissakin päiväkodeissa pystytään ottamaan vastaan vain puolet normaalista määrästä lapsia.

Vanhemmilta on pyydetty ilmoitusta, onko lapsen hoito päiväkodissa tarpeellinen vai voivatko he pitää lapsen kotona, jos he tekevät itse etätöitä.

– He eivät menetä päivähoitopaikkaa, mutta osa joutuu odottamaan vielä, kunnes lapsen voi viedä hoitoon, Nielsen sanoo.

Lapset viedään porrastetusti

Tanskan lounaisosassa sijaitsevassa Odsherren kunnassa asuva Diana Bech vie tänään lapsensa Sirin,3, ja Dagmarin,7, päiväkotiin ja kouluun. Perheen esikoinen Gunnar,11, jää vielä kotiin.

– Lapset pitää viedä ja hakea porrastetusti, kukin perhe saa viisi minuuttia ja meille on annettu aika 8.20, kun viemme heidät, Diana Bech kertoo Ylelle.

Diana Bech vie tyttärensä Sirin päiväkotiin tänään yli neljän viikon tauon jälkeen. Malin Palm / Yle

Lapset tulee jättää ulos portille. Heidät on jaettu pieniin ryhmiin ja heitä opetetaan mahdollisimman paljon ulkona.

– Meille ei ole kerrottu, mihin aikaan voimme hakea lapset, Bech ihmettelee

Bechin perheen arki muuttuu jälleen, sillä he ovat juuri oppineet etätöiden ja opetuksen rytmiin kotona. Perheen vanhemmat ovat tehneet vuoroin töitä ja vuoroin auttaneet lapsia koulutehtävissä.

– Vastaan kunnan laskujen maksamisesta ja jos en tee töitäni, toimittajamme eivät saa rahojaan. Joten on tässä toki ollut myös työläitä hetkiä, Bech sanoo.

Kaikki koulut eivät ole valmiita avaamaan

Kouluille ja päiväkodeille uusien käytäntöjen luominen vanhoihin tiloihin on haastavaa. Noin puolet Tanskan alakouluista avaa tänään ovet, loput lähipäivinä.

Odsherren kunnassa osa kouluista ei pysty aloittamaan vielä tänään. Kävelykatu kuvattiin tammikuussa. Malin Palm / Yle

Laajassa Odsherren kunnassa joudutaan pitämään alueen suurin koulu Nyköpingissä kiinni torstaihin saakka.

–Vahtimestarit ja hallinto ovat tehneet koulurakennuksissa lujasti töitä, mutta silti järjestelyt vievät aikaa. Oppilaille täytyy löytyä istuinpaikat väljästi ja luokkia täytyy jakaa pienempiin osiin. Käsidesiä on oltava esillä useissa paikoissa, kertoo Peter Haugaard Odsherren kunnan tiedotuksesta puhelimitse.

Terveysviranomainen vaatii, että esimerkiksi ovenkahvoja, pöydänpintoja ja wc:n vetonappeja on pestävä ainakin kahdesti päivässä desinfiointiaineella.

Kööpenhaminassa asuvan Anders Rosbergin mielestä tunnelma Tanskassa on toiveikas.

– Ihmiset haluavat päästä eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla. Tuntuu siltä, että kaikki haluavat laittaa kortensa kekoon ja saada palattua normaalimpaan elämään, hän sanoo.

Rosberg uskoo, että ihmiset tulevat noudattamaan sääntöjä.

Tiistai-iltana pääministeri Mette Frederiksen sanoi, että tilanne Tanskassa on niin hyvä, että maan koronarajoitteita voidaan alkaa purkaa lähipäivinä aiottua enemmän.

Voit keskustella aiheesta huomiseen kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Tanska alkaa purkaa koronarajoituksia pääsiäisen jälkeen – ensin avataan päiväkodit ja alakoulut

Tanska on nyt suljettu ulkopuolisilta – maan sisällä on autiota, ja päätös sulkea rajat pysäytti myös Tanskaan pyrkivien virran

Uusimmat tiedot koronaviruksesta