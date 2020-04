Asiakkaat katosivat yhdessä yössä, joten yrittäjät menevät nyt heidän kotiovilleen – 5 yrittäjää kertoo, miten he pelastivat omat firmansa koronalta

Vaikka kotiinkuljetus ei korvaa kaikkia menetettyjä myyntituloja, yrittäjien mukaan kaikki myynti on tässä tilanteessa tervetullutta.

Kotiinkuljetus on monille tuttu ruuan tai isojen ja painavien kodinkoneiden tilaamisen kautta. Erilaisten kotiinkuljetusta tarjoavien yritysten kirjo on lyhyessä ajassa laajentunut huomattavasti.

Koronavirusepidemian takia yritysten on ollut pakko muuttaa liiketoimintaansa. Monet ovatkin alkaneet tarjota kotiinkuljetusta.

Suomen Yrittäjät ry ei pysty arvioimaan, kuinka paljon kotiinkuljetusten määrä on koronavirusepidemian aikana lisääntynyt. Postin mukaan pakettien kotiinkuljetusten suosio ponkaisi kasvuun. Toimitettavien pakettien määrä on joinan päivinä ollut yli nelinkertainen.

Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa suoraan kotiovelle voi ruuan ja kodinkoneiden lisäksi tilata vaikka kukkia, koruja, lemmikkitarvikkeita tai palveluita.

Seuraavaksi viisi yrittäjää kertoo kokemuksiaan kotiinkuljetuksesta.

Tukkuyrittäjä Toni Kaartinen

Banaanit ja omenat sujahtavat pahvilaatikkoon. Niiden seuraksi pääsee vielä luumuja, appelsiineja ja muita tuoreita hedelmiä. Lappeenrantalainen Toni Kaartinen kokoaa rivakasti asiakkaan tilaaman hedelmäboksin.

Normaalisti hedelmä- ja vihannestukku Kaakon Hevitukkutoimittaa tuotteita esimerkiksi kouluihin ja ravintoloihin. Kaartisen tavalliset asiakkaat kuitenkin katosivat yhdessä yössä, kun koulut ja ravintolat sulkivat ovensa.

– Torstaina tuli iso kuorma tavaraa ja perjantaina asiakkaat ilmoittivat, etteivät tarvitse tilaamian tuotteita. En halunnut heittää mitään menemään.

Niinpä Kaartinen päätti kokeilla, olisiko yksityistalouksissa kiinnostusta tuotteista. Hävikintorjunnasta syntynyt liikeidea otti tuulta alleen.

Nyt Kaartinen toimittaa kahdesti viikossa tuoreita hedelmä- ja vihanneksia sisältäviä laatikoita yksityisille asiakkaille.

– Olen positiivisesti yllättynyt. Tilauksia on tullut mukavasti.

Kaakon Hevitukusta saa kolmenlaisia laatikoita: hedelmä, kasvis- ja yhdistelmälaatikoita. Kalle Purhonen / Yle

Kaartisen mukaan asiakkaita on laidasta laitaan. Tuotteita viedään niin riskiryhmäläisille, lapsiperheille kuin yksinelävillekin.

– Ihmiset eivät haluta mennä kauppaan, kun tuotteita on näpelöinyt niin moni muu asiakas. Täällä niitä ei käsittele kuin yksi henkilö, Kaartinen kertoo saamastaan asiakaspalautteesta.

Kaartisella on kokemusta kotiinkuljetuksesta nyt kuukauden verran. Haasteita on ollut yrittäjän mukaan asioiden aikataulutuksessa.

– Yksin kun tekee, pakkaa laatikot, tekee tilaukset, kuljettaa, niin kyllähän se on haastavaa.

Kotiinkuljetuksen kannattavuudesta hän ei ole huolissaan.

– Jos riskiryhmäläiset on käsketty pysyä kotona, kyllä heidän pitää saada kotiin tarvitsemansa tuotteet.

Terveyskaupan yrittäjä Mia Lindgren

Kouvolalaisella Mia Lindgrenillä on kokemusta nopeasta palvelujen laajentamisesta.

Lindgren on toinen terveyskauppa Ecorellan tuoreista yrittäjistä. Naiset ostivat viime kesänä olemassa olleen yrityksen itselleen.

Kaupan mukana tullut verkkokauppa ei palvellut uusien yrittäjien tarkoitusta eikä se ollut heidän näköisensä. Niinpä verkkosivut suljettiin.

Koronavirusepidemian saavuttua Suomeen uudelle verkkokaupalle oli kova tarve.

– Avasimme verkkokaupan viikko sitten, akuuttikauppana, Lindgren sanoo.

Mia Lindgren on hyvillään, että kauppa käy edelleen ja hän on pystynyt pitämään työntekijänsä töissä. Mia Lindgren

Verkkokaupan kautta tuotteet saa myös kotiinkuljetettuna. Kotiinkuljetusmahdollisuus oli käytössä jo ennen verkkokauppaa, mutta verkkokaupan avaaminen helpottaa tilauksen tekemistä.

Kotiin kuljetetaan kaikkia yrityksen tuotteita, esimerkiksi vitamiineja, saippuoita, superfoodeja ja erilaisia kahveja sekä kodinpuhdistustuotteita.

– Asiakkaat ovat löytäneet kotiinkuljetuksen rauhallisesti, mitään vyöryä vielä ole ollut. Nyt onnousussa tapa, että tiedustellaan ensin tuotteita ja sitten sovitaan toimituksesta.

Lindgren uskoo, että kotiinkuljetukset vilkastuvat vielä.

– Olemme ajatelleet niin, että vaikka toimitettava määrä olisi vähäinen, niin tässä tilanteessa jokaikinen euro on tarpeen.

Yrittäjät hoitavat kotiinkuljetukset itse.

– Mitään hankaluuksia ei varsinaisesti ole ollut.

Kultseppä Katri Henttonen

Rikkoutunutta korua ei tarvitse korona-aikanakaan heittää menemään. Kouvolalaisen Kulta- ja hopeapaja Korundin yrittäjät hakevat kunnostettavat korut vaikka kotiovelta.

Suomen Kultaseppien Liitto ry:n toimitusjohtaja Henrik Kihlman ei osaa sanoa, kuinka yleistä kultaseppien tarjoama kotiinkuljetuspalvelu on.Kihlmanon kuitenkin huomannut sosiaalisesta mediasta, että poikkeukselliset ajat ovat rohkaisseet kultaseppiä kekseliäisyyteen.

– On hieno asia, että yrittäjät keksivät uutta. Ihmisillä on aikaa kaivella kaappejaan ja nyt on loistava tilaisuus tehdä vanhoista koruista jotain uutta tai huoltaa niitä.

Kotiinkuljetus on Korundin yrittäjillekin täysin uusi palvelu.

– Ajattelimme, että kotiinkuljetuspalvelu voisi olla hyvä lisä nyt kun ihmiset eivät pääse liikkumaan niin paljon, Katri Henttonen, toinen Korundin yrittäjistä toteaa.

Kunnostetut korut myös toimitetaan takaisin asiakkaan kotiin. Lisäksi kotiin voi ostaa myymäläpuolen tuotteita sekä tilaustuotteita

– Ennen epidemiaa olen tehnyt muun muassa tilaustyötä, jossa viestimme asiakkaan kanssa ainoastaan sähköpostin välityksellä. Kaikki siis onnistuu.

Korundin yrittäjät Katri Henttonen ja Sirkku Ranta ovat molemmat kultaseppiä.

Henttosen mukaan kotiinkuljetusta ei nyt koronaviruksen aikana vielä ole päästy hyödyntämään.

– Vielä tarvitaan vähän markkinointia.

Henttonen ei usko, että kotiinkuljetuksesta olisi kauheasti vaivaa. Hänen mukaansa nykyään tekniset välineet ovat niin kehittyneet, että on helppo lähettää kuvia ja videota puolin ja toisin asiakkaan kanssa.

– Meidän alalla ruuhkaa tuskin pääsee syntymään. Toimitukset voi helposti sopia mihin aikaan tahansa, koska meitä on kaksi tässä töissä.

Kukkakauppias Ida Hiiva

Valkoisista ruusuista ja muista kukista syntyy osaavissa käsissä nopeasti kukkakimppu.

Viisi vuotta yrittäjänä ollut lappeenrantalainen Ida Hiiva tietää tarkasti, millaisia kukkia juuri nyt ostetaan.

–Piristyskimppuja halutaan todella paljon. Jotain keltaista, oranssia tai vaaleanpunaista, perheyritys Mirjamin Kukkaa pyörittävä Hiiva selittää.

Ida Hiivan mukaan kukkakimppujen tekeminen ilman asiakkaan läsnäoloa liikkeessä onnistuu hyvin. Ensimmäisenä kysytään, minkä värisiä kukkia kimppuun laitetaan. Kalle Purhonen / Yle

Tilaukset hoituvat nyt useimmiten puhelimitse.

– Kotiinkuljetus on ollut koko ajan käytössä, mutta koronan takia tilausten määrä on kasvanut huomattavasti.

Kukkia toimitetaan kotiin nyt päivittäin. Yrittäjän mukaan kotiinkuljetukset kannattavat, vaikka eivät korvaakaan muuta menetettyä myyntiä.

– Positiiviesti yllätyin, kotiinkuljetusten määrä muutti asioita huomattavasti positiivisempaan suuntaan.

Kotiinkuljetus ei Hiivan mukaan ole sen työllistävämpää kuin ennen koronaa. Muu perhe avustaa kuljetuksissa.

– Ihmiset ostavat kukkia piristykseksi itselle sekä läheisille.

Eläinkaupan yrittäjä Sari Kuutti

Ihmisten lisäksi myös lemmikit tarvitsevat ruokaa, epidemiasta huolimatta. Kouvolalaisesta Petzoo-eläinkaupasta ostetaankin tällä hetkellä eniten juuri kissan- ja koiranruokaa.

– Ruuat ovat painavia, siksi meillä on aina ollut kotiinkuljetuspalvelu esimerkiksi autottomille asiakkaille, yrittäjä Sari Kuutti kertoo.

Kuutin mukaan moni yllättyy edelleen kotiinkuljetusmahdollisuudesta.

– Hyvin vähän on ihmiset on käyttäneet sitä, mikä varmasti johtuu nettikaupan puuttumisesta.

Kotiinkuljetusten määrät ovat hienoiseti kasvaneet epidemian aikana.

Sari Kuutti hoitaa kotiinkuljetukset itse. Sari Kuutti

Verkkokaupan puuttumista on paikattu lisäämällä kuvia sosiaaliseen mediaan tuotteista ja hinnoista.

– Vakioasiakkaat toki tietävät tuotteet ja osaavat niitä etänä tilata.

Kuutin mukaan joka päivä kuitenkin viedään jollekin asiakkaalle tuotteet kotiin.

– Kaikki myynti on erittäin tervetullutta On myös tärkeää, että eläimet saavat tutttua ja turvallista ruokaa, vaikka ihmiset olisivat karanteenissa. Ajattelen sitä palveluna.

