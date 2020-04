R-Collection aloitti kankaisten kasvomaskien tuotannon, Marimekko harkitsee – tunnettujen brändien maskeja voi pian vilistä katukuvassa

Vaatealan yritykset ovat alkaneet tehdä kankaisia kasvomaskeja avuksi taistelussa koronavirusta vastaan.

Muun muassa R-Collection -tuotemerkistään tunnettu kajaanilainen Rockseri Oy on ryhtynyt valmistamaan kankaisia maskeja sekä terveydenhuollon ammattilaisille että kuluttajille.

R-Collectionin pääsuunnittelija Lilli Norion mukaan kasvomaski voi olla kuluttajille asua piristävä yksityiskohta. Maskien ei tarvitse olla vain perinteisen valkoisia.

– Monilla suomalaisilla merkeillä on omat erottuvat kuosinsa.

Vaikka R-Collectionia ei niinkään kuoseista tunnisteta, on kesän mallistossa muutama erilainen printti, joita on tarkoitus käyttää myös kuluttajille valmistettavissa maskeissa. Norio kertookin miettivänsä suunnittelussa koko ajan sitä, että R-Collectionin täytyy jollain tavalla näkyä maskeissa.

– Ensimmäisenä tuli mieleen anorakkikankaista tehdyt maskit, mutta vielä tutkitaan, miten kangas soveltuu tähän käyttötarkoitukseen.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvisen mukaan brändin merkitys kasvomaskeissa ei ole ainakaan vielä noussut kovinkaan vahvasti esille. Hän kuitenkin arvelee, että mikäli maskien käyttö yleistyy, voivat ihmiset haluta persoonallisuutta.

– Jos kasvomaskia ajatellaan jollain tavalla asusteena, nousee brändin ja ulkonäön merkitys suuremmaksi.

"Parempi kuin ei mitään"

R-Collectionilla maskien tuotannon käynnistämistä ryhdyttiin pallottelemaan viime kuun lopussa ja maskien valmistus aloitettiin tällä viikolla.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä kerrotaan, että reilusti toistakymmentä yritystä on ilmoittanut heille suunnittelevansa kasvomaskituotannon aloittamista.

Maskien valmistamista on mietitty muun muassa Marimekolla.

Marimekon viestinnästä kerrotaan sähköpostitse, että yrityksen kankaita ei ole valmistettu tai tarkoitettu käytettäväksi kasvojen suojatuotteina. Nyt selvityksessä on se, voiko kankaita käyttää kasvomaskeihin.

Asiaan on herätty toki myös maailmalla. Muun muassa Nike on kertonut valmistavansa kasvovisiirejä (siirryt toiseen palveluun) terveydenhuollon työntekijöille.

R-Collectionilla on tarkoitus nostaa päiväleikkuun 30 000– 60 000 maskiin päivässä. Jarmo Nuotio / Yle

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtajaAnna-Kaisa Auvisen mukaan on hyvä, että osa yrityksistä on lähtenyt mukaan maskien valmistukseen, sillä tarvetta siihen on ollut.

Ja tarve mahdollisesti vain kasvaa, sillä muutama päivä sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja kehotti suomalaisia käyttämään kangasmaskeja julkisilla paikoilla liikkuessa. Hän perusteli kantaansa sillä, että siten myös oireettomat taudinkantajat paremmin suojaavat muita tartunnoilta. Puolestaan sosiaali- ja terveysministeriö ei suosittele maskeja.

Kankaisista kasvomaskeista onkin oltu montaa eri mieltä sekä asiantuntijapiireissä että kuluttajien keskuudessa. Osan mielestä ne ovat hyödyttömiä tai jopa haitallisia, kun taas osa ajattelee niiden vähentävän taudin leviämistä.

– Emme voi luvata, että maski pelastaisi virukselta, mutta mielestäni se on parempi kuin ei mitään, R-Collectionin kehityspäällikkö Olli Saastamoinen sanoo.

Omat colleget kekoon

Anna-Kaisa Auvinen ei osaa sanoa, ovatko eri yritykset alkaneet valmistamaan kangasmaskeja, koska mahdollisesti muiden tuotteiden myynti on vähentynyt koronan takia.

R-Collectionin pääsuunnittelija Lilli Norio kertoo, että kasvomaskien valmistuksen aloittamiseen liittyy myös tarve myydä uusia tuotteita. Tällä hetkellä kaikki yrityksen kivijalkaliikkeet ovat suljettuina. Hän kuitenkin korostaa, että kyse on myös halusta auttaa.

– Haluamme tuoda oman kortemme tai sanotaanko collegemme kekoon tähän tilanteeseen, Norio sanoo.

Oletko hankkinut tai aiotko hankkia kankaisen kasvomaskin? Keskustele aiheesta perjantaihin kello 23:een saakka!

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Pula kasvomaskeista synnytti yllättävän bisneksen Vuokko Hartikaiselle ja monelle muulle pienyrittäjälle: "Aloin käännellä kangaspaloja ja siitä se lähti"