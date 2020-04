Sairaanhoitopiirit Uudenmaan naapurissa pelkäävät, että koronatartunnat lähtevät nyt nousuun: "Voidaan käsittää niin, että on varaa elää löysemmin"

Osassa sairaanhoitopiireistä uskotaan, että koronavirustartunnat lähtevät Uudenmaan rajojen avaamisen myötä nousuun.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi keskiviikkona, että koronavirustartunnan saaneita voi olla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella monikymmenkertainen määrä varmistettuihin tapauksiin verrattuna.

Uudenmaan itänaapurissa sijaitsevan Kymenlaakson sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo olevansa huolestunut siitä, että tautitapaukset kääntyvät nousuun, jos ohjeita ei noudateta.

– Käsittävätkö ihmiset rajojen aukaisemisen merkiksi siitä, ettei yleisillä ohjeilla eli yleisötungoksen välttämisellä ja entistä tarkemmalla käsihygienialla ole enää merkitystä? Jos se voidaan käsittää niin, että on varaa elää löysemmin, seuraus voi olla huono eli koronatapausten määrä kasvaa.

Mäntymaa sanoo, ettei Uudenmaan rajojen avaaminen vaadi erityistoimenpiteitä sairaanhoitopiirin alueella. Tulehdusoireista kärsivien potilaiden hoito on eriytetty muista. Tehohoidon varautumista ja kapasiteettia on lisätty.

Vältä tarpeetonta matkustamista

Uuttamaata ympäröivät sairaanhoitopiirit kehottavat välttämään tarpeetonta matkustamista.

– Mitä pidempään tämä jatkuu, sitä enemmän alkaa ihmisillä kärsivällisyys huveta. Nyt ei ole aika lähteä täältä Uudellemaalle huonekaluostoksille tai Uudeltamaalta tänne mökille, Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

Kymenlaaksossa tautitilanne on rauhoittunut Uudenmaan rajojen sulkemisen myötä ja sairaalahoidossa on enää yksi potilas. Maakunnassa on kuitenkin suosittuja mökkialueita.

– Mökkiläisille neuvoisin, että mietittäisiin tarkkaan mökille lähdön tarpeellisuutta, ja jos vähänkin tuntuu siltä, ettei ole terve, niin ei lähdetä mökille. Jos mökkiläinen sairastuu, pitää ensisijaisesti ottaa yhteyttä puhelinneuvontaan, josta annetaan ohjeita tutkimuksiin ja hoitoon hakeutumisesta.

Tautitapaukset kasvavat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan Varsinais-Suomessa varaudutaan siihen, että koronapotilaiden määrä lisääntyy. Pääsiäisen aika oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella rauhallinen.

– Uudenmaan rajojen aukeaminen ei välittömästi lisää tartuntojen määrää, vaan tapahtuu noin 1–2 viikon viiveellä. Meillä on potentiaalia kasvattaa vuodemääriä moninkertaisesti.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Marina Erhola uskoo, että Uudenmaan rajojen aukeamisen myötä potilasmäärät tulevat kasvamaan.

– Kannattaa välttää ihmisten lähelle menemistä ja miettiä etukäteen se mökkimatka, missä matkan varrella pysähdytään. Tilanteen jatkuessa on mahdollista, että ihmiset väsyvät karanteenin vaatimuksiin.

Tilanne on Päijät-Hämeessä rauhallinen.

– Kapasiteettimme koronaa varten ei ole täysin käytössä. Meillä on hyvä valmius muuten, mutta suojavarusteista on vain pulaa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä sanoo tautitapausten nousun kiihtyvän kahteen kuluneeseen viikkoon verrattuna.

Järvelän mukaan siihen varaudutaan, että ulkopaikkakuntalaisia tulee aiempaa enemmän päivystykseen arvioon hengitysoireiden vuoksi.

Mökkimaakuntien sairaanhoitopiirit: Noudattakaa yhä ohjeita

Kysyimme myös mökkimaakuntien sairaanhoitopiireiltä, miten he ovat varautuneet Uudenmaan rajojen aukeamiseen.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo, että Uudenmaan avaaminen ei aiheuta poikkeuksia varautumiseen.

– Mietimme jo ennen kuin Uudenmaan rajoitukset tulivat voimaan, että miten menetellään, jos väestö vaikka tuplaantuu kuten kesällä.

Seppälä sanoo, ettei aikaisemmalla rajojen avaamisella ole merkitystä. Enemmän huolestuttaa se, noudattavatko ihmiset rajoitustoimenpiteitä ja ohjeita.

Myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula kehottaa kaikkia pitämään turvavälit, pesemään käsiä ja välttämään lähikontaktia mahdollisuuksien mukaan.

Karhula sanoo, että Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella on varauduttu rajojen aukeamiseen.

– Oletettavaa on,että lähipäivinä positiivisia tartuntoja tulee lisää joka tapauksessa. Jos epidemia pysyy Suomessa kaiken kaikkiaan maltillisen skenaarion mukaisena, niin selviydymme hyvin.

Älkää suunnatko Lapin hangille

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila kertoo, että Uudenmaan rajojen avaamiseen on varauduttu.

– Tiedostamme tilanteen. Emme oleta erityistä ryntäystä alueelle nyt, kun hiihtokeskukset on suljettu eikä ostosmatkailu Ruotsiin ole mahdollista myöskään.

Rajojen aukaiseminen aikaisemmin ei aiheuta erityistoimenpiteitä. Taskilan mukaan olennaista on se, noudattavatko ihmiset kokoontumisrajoituksia ja matkustamisen välttämiskehoituksia.

Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelan mukaan Uudenmaan rajojen aukaiseminen ei aiheuta muutoksia.

– Meillä on hoitohenkilökunnan tehohoitokoulutus menossa. Infektiopotilaille on avattu osasto, jota laajennetaan tarpeen mukaan.

Potilasliikenteen suhteen Lapin sairaanhoitopiirissä on vielä rauhallista.

– Toivotaan, että ihmiset ottaisivat suositukset tosissaan eli eivät suuntaisi Lapin hohtaville hangille.

Jokelan mukaan nopeampi aikataulu ei aiheuta toimenpiteitä.

– Tilanne on vähän toinen jos oltaisiin Uudenmaan rajalla, mutta Lappiin junayhteyksiä on harvennettu ja lentojakin taitaa tulla kerran päivässä.

