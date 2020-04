Moni omainen on säikähtänyt kasvosuojattomia kotihoitajia vanhusten luona – maskeja ei riitä kaikille käynneille, vaikka ohjeet niin vaatisivat

Kotihoidon työntekijöiden suojavarusteita on haluttu säästää epidemiahuippua varten. Moni omainen on kuitenkin säikähtänyt kasvosuojattomia hoitajia vanhusten luona.

Kotihoidon työntekijöiden suojavarusteita on haluttu säästää epidemiahuippua varten. Moni omainen on kuitenkin säikähtänyt kasvosuojattomia hoitajia vanhusten luona.

Rovaniemeläisen Taina Torvelan huoli 93-vuotiaan äitinsä puolesta nousi, kun äiti itse kertoi pelkäävänsä saavansa koronatartunnan ilman hengityssuojainta luonaan asioineelta kotihoidon työntekijältä.

– Äiti itse kertoi, että pelottaa. Kotihoidossa ei ole tarvittavia suojautumisvälineitä riittävästi tässä ajassa, moittii Torvela.

Äidin kertomus suojautumattomasta hoitajasta tuli yllätyksenä, sillä Torvela oli pitänyt itsestäänselvyytenä sitä, että poikkeusoloissa kotihoidon työntekijät on velvoitettu suojautumaan ja suojaamaan asiakkaat mahdolliselta koronatartunnalta.

Torvelan huolen jakaa kunnista saatujen tietojen perusteella moni muukin kotihoitoa saavan vanhuksen omainen. Ohjeet kotihoidon työntekijöiden suojautumisesta ovat olleet vaihtelevia ja monissa kunnissa uusimpien ohjeiden (siirryt toiseen palveluun) (Työterveyslaitos) kirjaimellinen noudattaminen on nähty jopa mahdottomaksi.

Suojavarusteet ovat olleet tapetilla, kun paljastui, että Huoltovarmuuskeskuksen tilaamiin suojavarusteisiin liittyi laatuongelmia.

Kunnissa huolta suojainten riittävyydestä

Taina Torvelan äiti asuu Kemijärvellä ja hänen luonaan käy yksityisen kotihoitoyrityksen työntekijöitä.

Kemijärven hoiva- ja hoitotyön johtaja Päivi Piisilä vakuuttaa, että valtakunnallisia ja alueellisia ohjeita suojautumisesta on noudatettu sitä mukaa, kun niitä on tullut.

– Lapin sairaanhoitopiirin huhtikuun alussa antamissa ohjeissa puhuttiin epidemiatilanteesta, ja Kemijärvellä ei olla epidemiavaiheessa. Aloitimme kuitenkin torstaina 6.4. käyttämään suojaimia työssä myös oireettomien asiakkaiden kohtaamisessa, Piisilä sanoo.

Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ylilääkäri Miia Palon mukaan ohjeella tarkoitettiin, että suojainta käytettäisiin jokaisella käynnillä riskiryhmään kuuluvan asiakkaan luona. Palo myöntää silti, että suojainten riittävyyden vuoksi niiden käyttöä joudutaan käytännössä rajoittamaan.

Äidistään huolestunutta Taina Torvelaa pelottaa erityisesti, että riittääkö suojaimia kaikille tarvitseville. Samaa huolta on kuulunut Lapin aluehallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastajan Päivi Salmisen mukaan myös kunnista.

– Kunnista viikoittain kerätyn tilannekuvan perusteella suojavälineiden riittävyydestä pidemmällä tähtäimellä on huolta, Salminen myöntää.

Derrick Frilund / Yle

Osassa kunnista suojausvälineiden saatavuus on järjestetty omana hankintana. Osa kunnista puolestaan on keskittänyt hankinnat ja logistiikan esimerkiksi sairaanhoitopiirille. Näin on esimerkiksi Rovaniemellä ja niitä on palvelualapäällikkö Johanna Lohtanderin mukaan riittänyt.

– Kaupunki jakaa myös tilanteen mukaan välineitä yksityisille toimijoille. Viime viikolla kotihoidossa jaettiin 2 800 suu-nenäsuojaa, joten menekki on suurta, Lohtander sanoo.

Omainen: "Olin ihan kauhuissani"

Helsingissä suojainten riittävyyttä on pyritty turvaamaan rajoittamalla maskien käyttöä. Helsingin sairaalakuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kiistää kuitenkin väitteet, että maskien käyttö olisi jopa kielletty.

– Ei missään tapauksessa kielletä, mutta Helsingissä niin kuin osittain myös muualla valtakunnassa on kohdennettu suojainten käyttöä sellaisten asiakkaiden hoitoon, joilla on joko koronainfektion oireita tai koronatesti on ollut positiivinen, Meripaasi sanoo.

Helsinkiläinen Maija Lanne on linjauksesta hyvin huolissaan. Kotisairaanhoito käy hänen miehensä Kari Lanteen sairauden vuoksi asunnossa noin kerran kuukaudessa tekemässä veritankkauksen. Viimeksi hoitajilla ei ollut kasvosuojia.

– Olin ihan kauhuissani. Siinä ollaan ihan lähikontaktissa. Jos mieheni saa koronatartunnan, se on sitten menoa. Tällaisia toimenpiteitä ei voida tehdä ilman suojautumista, Maija Lanne sanoo.

THL:n ohje edellyttäisi suojainten käyttöä kaikilla kotihoidon asiakaskäynneillä. Helsingissä tähän ei ole mahdollisuuksia.

– Maskeja on olemassa. Niitä on saatu pääsiäistä ennen ja pääsiäisen jälkeenkin, mutta niin paljon niitä ei ole, että jokaiselle kotihoidon käynnille olisi, Meripaasi sanoo.

Nyt Maija Lanne toivoo, että hänen pyyntönsä kuultaisiin ja maskit puettaisiin, vaikka kummallakaan ei ole suojautumisohjeessa edellytettyjä hengitystieoireita.

– Jos selitys on, ettei maskeja ole, se pitää sanoa ääneen.

Meri-Lapissa suojainlinjaa tiukennetaan

Suomen koronakartalta erottuu pääkaupunkiseudun lisäksi Meri-Lapin alue, missä ilmaantuvuus on myös muuta maata korkeampi. Tähän asti alueella on noudatettu kotihoidossa alueellisen pandemiatyöryhmän linjausta, jonka mukaan suojainten käyttäminen oireettomien asiakkaiden luona vierailtaessa ei ole välttämätöntä.

Työryhmän jäsen, Tornion kaupungin johtava lääkäri Pertti Sakaranaho myöntää, että monia muita alueita konservatiivisempi linja johtui tarpeesta säästää suojavarusteita epidemiatilanteen varalle.

– Oli pelko suojavälineiden riittävyydestä siinä tilanteessa, kun epidemia on todella päällä. Nyt niitä on saatu ja ohjeistusta ollaan muuttamassa niin, että lisättäisiin suojausten käyttöä ainakin riskipotilaiden kohdalla, Sakaranaho sanoo.

Riskipotilaiksi luettaisiin esimerkiksi diabeetikot, monisairaat ja kotihoidon asiakkaat, joilla on immuniteettia alentava lääkitys.

Kotihoidon asiakkailla ei tiedetä olevan tartuntoja Meri-Lapin alueella, ainakaan Kemissä, Torniossa eikä Keminmaassa. Sen sijaan hoivakodeissa tartuntoja on Lapin Kansan mukaan kaksi (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 asti.

