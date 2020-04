Osa erityistukea tarvitsevista on heitteillä, kun palvelut pysähtyivät – masennuksesta toipuva Jonna Mäkinen: "Olen huolissani voinnistani"

Hyvinkääläinen Jonna Mäkinen on ollut noin puolitoista vuotta kuntouttavan työtoiminnan piirissä. Koronatilanteen vuoksi töitä ei nyt voi tehdä.

Hyvinkääläinen Jonna Mäkinen on ollut noin puolitoista vuotta kuntouttavan työtoiminnan piirissä. Koronatilanteen vuoksi töitä ei nyt voi tehdä. Juha Kivioja / Yle

Hyvinkääläinen Jonna Mäkinen istuu aution kierrätyskeskuksen pihalla. Mäkisen työpaikka sulki ovensa kuukausi sitten korontilanteen takia.

Kierrätyskeskuksessa työskentelee kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevia ihmisiä, kuten masennuksesta toipuva Mäkinen.

– Tässä on menty ylös-alas sen jälkeen, kun kuukausi sitten moni asia jäi tauolle. Olen vielä kuntoutumassa ja voinnistani huolissani. Tuntui, että jäin tyhjän päälle.

Puolisentoista vuotta kuntouttavaa työtä tehnyt Mäkinen ei ole yksin. Suuren joukon herkkä arki horjuu koronaviruksen torjunnan vuoksi. Pelkässä kuntouttavassa työssä olevia suomalaisia on useita kymmeniä tuhansia.

Vaikka Jonna Mäkinen on huolissaan jaksamisestaan, hän uskoo selviävänsä vaikean ajan yli. Juha Kivioja / Yle

Jonna Mäkisen tapauksessa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) ostaa palvelun työn järjestävältä Hyria-säätiöltä. Aikuisten kuntoutuksen lisäksi myös nuorten kuntouttavat työpajat ovat enimmäkseen kiinni.

Säätiö haluaisi järjestää etätukea verkossa, mutta sopimuksia on syntynyt vasta vähän. Keusotesta kerrotaan, että sopimukset ovat lainsäädännöllisesti vaativia.

Hyria-säätiön nuorten palveluiden toimialapäällikkö Marjaana Salmi on huolestunut.

– Meillä on ollut nuoria, jotka ovat halunneet osallistua verkkovalmennukseen, vaikka mitään virallista sopimusta ei ole. Sitten kun tavallaan odotetaan lupaa monta viikkoa, olen kuullut huolestuttavia viestejä, että niitä nuoria ei enää tavoiteta.

Yhdistys: asiakkaat ovat tällä hetkellä eriarvoisia

Työpajayhdistyksen mukaan asiakkaat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa (siirryt toiseen palveluun), koska yhtenäistä, valtakunnallista linjaa ei ole.

Työpajat toivovat sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä selkeitä linjauksia, jotka mahdollistaisivat palveluiden järjestämisen esimerkiksi etävalmennuksena.

Nyt eri puolilla Suomea tehdään erilaisia ratkaisuja.

Pienessä Lopen kunnassa Kanta-Hämeessä tukipalvelut ovat jatkuneet. Kierrätyskeskus on kiinni sielläkin, mutta tuki on siirtynyt verkkoon. Kseniya Eklöville tarjottiin etävalmennusta nopeasti.

– Suostuin, koska saan yhdeksän euron päivärahan työmarkkinatuen lisäksi. Se on tällaiselle työttömälle ihmiselle iso raha.

Kseniya Eklövin työpajatoiminta katkesi, mutta tilalle tuli etävalmennusta. Timo Leponiemi / Yle

Eklöv kertoo kärsivänsä monista fyysisistä sairauksista ja rajoitteista. Työn syrjässä kiinni pysyminen on hänelle tärkeää.

– On mukavaa, että nyt on jotain sosiaalista aktiviteettia. Jotain, että joutuu ajattelemaan ja työskentelemään. Tehtävät ovat eteenpäin vieviä ja auttavat opiskelun ja työelämän kannalta.

Seinät kaatuvat ja ahdistus kasvaa

Tukea tarvitsevien tilanne on saattanut huonontua monella tavalla. Hyvinkääläisen Jonna Mäkisen kela-tuettu terapia on nyt tauolla, koska kyse on ryhmäterapiasta.

– Siinä sai puhua muiden kanssa niitä asioita. Vertaistuki oli se tärkein.

Vaikka jokapäiväinen tuki on kadonnut Mäkisen elämästä, hän aikoo selvitä.

Työpajayhdistyksen valtakunnallisen kyselyn (siirryt toiseen palveluun) perusteella moni muu on jo pulassa. Asiakkaiden päihde- ja mielenterveysongelmien lisääntymisestä on viitteitä.

Hyria-säätiön nuorten palveluiden toimialapäällikkö Marjaana Salmi kantaa huolta erityistä tukea tarvitsevista nuorista. Monen arki särkyy, kun palveluita ei olekaan. Juha Kivioja / Yle

Hyria-säätiön Marjaana Salmi pelkää, että monen seinät alkavat kaatua päälle ja arjen pulmat lisääntyä.

– Jos unirytmi menee ja tämä tilanne lisää ahdistusta, se voi mennä yksilöiden kannalta tosi hankalaksi.

