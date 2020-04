Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja Trumpin päätöksestä jäädyttää WHO:n rahoitus: "Erittäin raakaa peliä ihmishengillä"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös jäädyttää rahoitus Maailman terveysjärjestölle WHO:lle voi vaikuttaa ankaralla tavalla järjestön toimintaan.

Yhdysvallat on WHO:n suurin yksittäinen rahoittaja. Se maksaa YK:n alaiselle järjestölle jäsenmaksua 58 miljoonaa dollaria vuodessa ja vapaaehtoisia maksuja yli 400 miljoonaa.

Maksatukset on nyt keskeytetty kahdeksi tai kolmeksi kuukaudeksi, kunnes Yhdysvalloissa tehtävä selvitys WHO:n toiminnasta valmistuu.

Vaikutukset Maailman terveysjärjestöön riippuvat siitä, kuinka kauan Yhdysvaltojen rahoitus pysyy kiinni, sanoo Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko.

– Tässä tilanteessa tämä on täysin käsittämätön veto. Luulisi kaikkien ymmärtävän sen, että niin kauan kuin virusta ei kokonaisuudessaan pystytä torjumaan, ei kukaan meistä ole suojassa.

– Tämä on erittäin raakaa peliä ihmishengillä.

Vaarana avustusohjelmien leikkaukset

Laukon johtama Suomen YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö.

Toiminnanjohtaja toteaa, että Yhdysvaltojen WHO-rahoituksen jäädyttäminen voi vaikuttaa esimerkiksi rokotusohjelmiin. Laukko arvioi, että heijastusvaikutukset voivat olla valtavat.

– Jos WHO ei pysty paikkaamaan rahoitusaukkoja pitkällä jänteellä, niin sen täytyy sulkea ohjelmia ja vähentää henkilökuntaa eikä se pysty myöskään satsaamaan aikaisemmalla tavalla tutkimukseen.

Yhdysvallat on Maailman terveysjärjestön WHO:n suurin rahoittaja. Kuvassa WHO:n päämaja Sveitsin Genevessä. Martial Trezzini / EPA

Yhdysvaltojen rahahanojen sulkeutuminen voi vaikeuttaa etenkin kehitysmaiden taistelua koronavirusta vastaan

– Viruksen haltuun saaminen jälkikäteen on paljon vaikeampaa. On myös olemassa riski siitä, että toinen tai mahdollisesti kolmas vaihe tulee sieltä kautta takaisin myös meille, vaikka kuinka saataisiin oma tilanne hallintaan.

Trump: WHO myötäili Kiinaa

Trump syyttää WHO:ta koronaviruspandemian torjumisen huonosta hoitamisesta. Presidentin mukaan WHO on epäonnistunut velvollisuuksissaan ja järjestön on kannettava siitä vastuu.

Trumpin esittämä arvostelu kohdistuu erityisesti siihen, miten WHO on toiminut suhteessa Kiinaan.

WHO:n rahoitus Rahoitus koostuu jäsenmaiden väkilukuun ja vaurauteen perustuvista jäsenmaksuista ja vapaaehtoisista maksuista.

USA:n maksuosuus WHO:n budjetista on noin 15 prosenttia.

USA:n jäsenmaksu on 58 miljoonaa dollaria. Vuonna 2017 USA maksoi vapaaehtoisia maksuja 400 miljoonaa dollaria.

Trumpin mukaan WHO olisi pitänyt lähettää asiantuntijansa aikaisemmin Kiinaan tutkimaan koronavirustilannetta. WHO:n asiantuntijaryhmä lensi Kiinaan helmikuun alkupuoliskolla.

Helena Laukko tyrmää Trumpin arvostelun.

– WHO:lla ei ole mahdollisuutta tehdä tiedonhankintaa esimerkiksi Kiinassa, jos Kiina ei anna siihen mahdollisuutta. Jos YK:n toimijoita ei päästetä maahan, niin heidän on mahdotonta verifioida tilannetta ajantasaisesti.

– YK on riippuvainen siitä tiedosta, jota mailta saadaan ja on toki mahdollista, että Kiina ei ole alun alkaen kertonut kaikkea.

Laukko muistuttaa WHO:n antaneen eriasteisia varoituksia jo tammikuussa. Hän toteaa, että jäsenmaiden tavoin myös WHO:n tasolla on jouduttu pohtimaan eri toimien oikea-aikaisuutta.

– Yhdysvalloissa varautuminen ei käynnistynyt vielä koko helmikuun aikana, niin en näkisi, että syy on WHO:n päässä.

WHO on pyytänyt ainakin 675 miljoonan dollarin lisärahoitusta koronaviruspandemian (siirryt toiseen palveluun) vastaiseen taisteluun.

– Jos samaan aikaan mattoa vedetään perusrahoituksen puolella, niin se lisää painetta lisärahoituksen saamiselle, sanoo Laukko.