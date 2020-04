Kuollutta luontoa vai silkkaa sommittelua? Ylen opastetulla museokierroksella tutkitaan asetelman eri muotoja Sara Hildénin taidemuseossa

Yle Tampereen museokierros: Sara Hildénin taidemuseon Still Still Life -näyttely

Yle Tampere välittää poikkeuskeväänä opastettuja kierroksia Tampereen museoiden suosituimmista näyttelyistä. Tällä kertaa päästään Sara Hildénin taidemuseon suljettujen ovien taakse. Still Still Life -näyttely (siirryt toiseen palveluun) on katsaus asetelman eri muotoihin modernissa ja nykytaiteessa.

Yhden otsikon alle mahtuu teoksia ja näkemyksiä laidasta laitaan, sillä asetelma on jo käsitteenä yllättävän monipuolinen, sanoo kierroksella oppaana toimiva kuvataiteilija Henriikka Kontimo. Suomen kielessä puhutaan asetelmasta, mikä viittaa sommitteluun.

–Saksaksi sanotaan stillleben, hollanniksi stilleven ja englanniksi still life, jotka viittaavat pysähtyneisyyteen ja hiljaiseloon. Italiassa asetelma on natura morta ja Ranskassa natura morte, eli kuollut luonto. Se tuo aiheeseen aivan omanlaisensa vivahteen, Kontimo kuvailee.

Still Still Life -näyttelyn teoksia yhdistää näkökulma asetelmaan ja asetelmallisuuteen. Anna Sirén / Yle

Asetelma ei aina ole ollut taidelajina arvostetuimmasta päästä. On ajateltu, ettei se vaadi tekijältään juurikaan luovaa ajattelua vaan asetelmasta selviää mekaanisella jäljentämisellä.

– Tämähän ei pidä lainkaan paikkaansa. Asetelma on genrenä ollut aina vahvasti kiinni omassa ajassaan. Asetelmilla on kuvattu yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisia muutoksia hyvinkin terävästi, Henriikka Kontimo sanoo.

Kulutuskritiikki näkyy nykyajan asetelmissa

Asetelman juuret ovat antiikin Kreikassa ja renessanssiajan uskonnollisessa taiteessa. Kulta-aikaansa asetelmataide eli 1600-luvun Hollannissa, jossa laji hiottiin huippuunsa kun maalarit tuottivat valokuvantarkkoja kuvia.

Nykytaiteessa asetelma käsitetään hyvin monipuolisesti.

– On haluttu tuoda esiin elämän eri puolia ja enenevässä määrin myös kulutuskritiikkiä. Asetelmia on käsitelty niin runollisesti kuin ironisestikin, Kontimo avaa kierroksen teosskaalaa.

Näyttelykierroksella esitellään teoksia Zhanna Kadyrovalta, Anna Retulaiselta, Pentti Kaskipurolta, Heikki Marilalta, Saara Ekströmiltä ja Nir Hodilta.

