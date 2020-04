Suomalaiset ryntäävät autokorjaamoille ja lääkäreille, heti kun korona hellittää otteensa – Vakuutusyhtiöt odottavat supersyksyä: "Saapa nähdä, millainen suma purkautuu"

Suomalaisten eristäytyminen näkyy selvästi vakuutusyhtiöiden tilastoissa.

Vahinkoilmoitusten määrät ovat laskeneet maaliskuun alusta sekä Ifissä että Lähi-Tapiolassa.

– Vahinkojen kokonaismäärät ovat Lähi-Tapiolassa laskeneet 30 prosenttia viimeisen kuuden viikon aikana, kertoo Lähi-Tapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Pentti Kuusela.

Pohjola Vakuutuksen vahinkomäärät ovat vielä kohollaan peruuntuneiden matkojen aiheuttaman hakemustulvan vuoksi.

Ilmeisin syy vahinkomäärien laskuun on kotoilu. Esimerkiksi ajoneuvovahinkojen määrä on romahtanut normaalioloihin verrattuna, kun ihmiset liikkuvat vähemmän etätöiden ansiosta. Autoilun väheneminen on esimerkiksi poistanut ruuhkat, joissa vahinkoja sattuu yleensä eniten.

Pieniä peltikolhuja ei myöskään korjauteta, koska turhia korjaamokäyntejä halutaan välttää, sanoo If Vakuutuksen korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen.

– Ilmoitus tehdään, mutta autoja ei viedä korjaamolle. Moni korjaamo onkin joutunut lomauttamaan henkilöstöään.

Remonttireiskat nikkaroineet siivosti, kännyköitä särkyy solkenaan

Näinä päivinä moni tekee kotona pientä pintaremonttia. Silti kotinikkareiden puuhat eivät ole saaneet irtaimisto- tai henkilövahinkojen kokonaismäärää kasvamaan.

– Ei ole osoitusta siitä, että pieniä henkilövahinkoja tulisi enemmän. Toki kyllähän se riski kasvaa, kun touhutaan kotona, Juha T. Virtanen sanoo.

Maalin ja muun remontointiin tarvittavan tavaran kulutus on kasvanut koronaeristyksen aikana. Matias Väänänen / Yle

Kodin irtaimistovahinkojen kokonaismäärät ovat pysyneet suunnilleen ennallaan.

– Vahinkojen määrä on vuodenaikaan nähden tyypillinen, ja vahingot ovat samankaltaisia kuin normaalioloissa, kertoo OP-ryhmään kuuluvan Pohjola Vakuutuksen omaisuuskorvauspalveluiden johtaja Markus Uimonen.

Kännyköiden ja muiden pienlaitteiden vahingot kasvavat, kun ne ovat melkein koko ajan hyppysissä työ- tai ajantappotarkoituksessa. Tuomas Hirvonen / Yle

Joitain muutoksia normaalitilanteeseen kuitenkin on nähtävissä: polkupyöriä ei varasteta, kun ne seisovat enimmäkseen kotipihassa ja matkatavaravahinkoja ei ilmoiteta käytännössä lainkaan. Myös murrot vähenevät, kun kotiväki on melkein aina paikalla.

Kotonaolo, etätyö- ja koulu sekä kasvanut ajantappotarve näkyy eräässä IF Vakuutuksen tilastossa.

– Kodin laitteisiin liittyvät vahingot kasvavat, koska niitä käytetään enemmän: kännyköitä putoilee lattioille ja jääkaapit sekä pesukoneet sanovat sopimuksensa irti, Virtanen kertoo.

Lääkärikäyntejä lykätään

Kaikissa kolmessa vakuutusyhtiössä on pantu merkille, että lääkärikäyntien määrä on tippunut selvästi. Suomalaiset lykkäävät lääkärikäyntejään koronatartunnan pelossa.

– Lääkärikäynnit ovat tippuneet jopa puoleen, sanoo Pentti Kuusela Lähi-Tapiolasta.

Samaan aikaan etälääkäreiden käyttö on lisääntynyt. Sekä If että Lähi-Tapiola kertovat digilääkäripalvelujen suosion kasvaneen selvästi.

– Ihmiset ovat oppineet käyttämään paremmin e-palveluja, ja uskon että ilmiö jää pysyväksi, If Vakuutuksen Juha T. Virtanen arvelee.

Vakuutusyhtiöt odottavat piikkiä lääkärikäynneissä, kun eristykset puretaan.

– Saapa nähdä millainen suma purkautuu, Pentti Kuusela sanoo.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 21.4. kello 23.00 asti.

