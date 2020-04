Koronakriisi vei eläintarhat ahdinkoon – saksalaiseläintarha voi joutua syöttämään eläimiä toisilleen, mikäli rahat loppuvat

Euroopassa pääsiäinen on perinteisesti ollut vilkasta sesonkiaikaa eläintarhoissa, mutta nyt ne pysyvät tyhjinä.

Hampurista noin 60 kilometriä pohjoiseen sijaitseva Neumünsterin eläinpuisto on pahassa taloudellisessa ahdingossa. Kävijäkato on tyrehdyttänyt rahavirran eläintarhaan, ja se tulee tällä hetkellä toimeen vain lahjoitusvaroilla. Neumünsterissa on reilut 700 eläintä (siirryt toiseen palveluun), jotka tarvitsevat ruokaa normaalin tapaan.

Casparin arvion mukaan lahjoitusrahat riittävät toukokuun puoliväliin saakka, mutta eläintarha on laatinut suunnitelman eläinten hätäteurastusta varten.

Neumünsterin eläintarhan johtaja kertoo sanomalehti Süddeutsche Zeitungille (siirryt toiseen palveluun), että eläinten teurastamiseen ryhdytään vain, mikäli mitään muuta keinoa ei ole, eli jos ruokarahat loppuvat tai ruoan toimitusketju katkeaa koronarajoitteiden takia.

– Siinä tapauksessa teurastaisin eläimiä ruokkiakseni toisia, sanoo eläintarhan johtaja Verena Caspari Süddeutsche Zeitungille.

Hän ei kerro, mitkä eläimet päätyisivät teuraaksi.

Caspari korostaa, että kyse on viimeisestä mahdollisesta keinosta. Sitä ennen eläintä voi yrittää myydä toisiin yrityksiin. Joidenkin eläinten hyvinvoinnin kannalta se ei ole mahdollista.

Suuria petoeläimiä hankala sijoittaa muihin eläintarhoihin

Eläintarhan 700-kiloinen jääkarhu Vitus on Saksan suurimpia. Caspari muistuttaa, että Vitusta ei vain voi pakata laatikkoon ja kuljettaa toisaalle.

– Se ei ole poni, jonka voit joskus sijoittaa aasin talliin. Se on suuri saalistaja, ja se tarvitsee asiaankuuluvat tilat, Caspari sanoo Süddeutsche Zeitungin mukaan.

Hän kertoo, että mikäli eläimiä jouduttaisiin lopettamaan, 3,6-metrinen Vitus olisi niistä viimeinen.

Caspari ei usko, että teurastukseen joudutaan turvautumaan, mutta tilanne on silti huolestuttava.

Esimerkiksi hylkeet ja pingviinit tarvitsevat Casparin mukaan paljon tuoretta kalaa joka päivä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

BBC:n mukaan eläintarhan eläimet lopetetaan, mikäli niitä uhkaa nälkiintyminen.

– Ja pahimmassa tapauksessa joudumme syöttämään tarhan eläimiä toisille eläimille, Caspari sanoo BBC:n mukaan.

Berliinin eläintarhan pandanpennut Meng Xiang ja Meng Yuan esiteltiin yleisölle joulukuussa 2019. EPA-EFE/Clemens Bilan

Koronakeväästä kallis hintalappu

Caspari arvioi, että eläintarha kärsii kevään aikana noin 175 000 euron tulonmenetyksen. Saksassa on perustettu hätärahasto pienille koronakriisin kurittamille yrityksille. Neumünsterin eläintarha on järjestön omistuksessa, joten se ei pääse avun piiriin.

Saksan kansallinen eläintarhaydistys muistuttaa BBC:n mukaan, että eläintarhat eivät voi leikata kuluja tai lakkauttaa toimintojaan muiden yritysten tavoin. Eläimet vaativat päivittäistä huolenpitoa ja ruokintaa.

Yhdistyksen johtaja Jörg Junhold arvioi, että tyypilliselle eläintarhalle koronakriisi maksaa arviolta 500 000 euroa viikossa menetetyn liikevaihdon muodossa, BBC kirjoittaa.

Lue lisää:

Kirjeenvaihtajalta: Tiikerikin sai tartunnan – Korona saalistaa Yhdysvaltain laitoksissa pedon lailla

Korona uhkaa myös Afrikan uhanalaisia vuorigorilloja – jopa tavallinen flunssa voi olla gorillalle tappava