Intian karanteenia on pidennetty yli kahdella viikolla laajalle levinneestä ruokapulasta huolimatta.

Maan 1,3 miljardia asukasta määrättiin maaliskuun lopulla kolmen viikon ulkonaliikkumiskieltoon, mutta pääministeri Narendra Modi ilmoitti alkuviikosta pitämässään puheessaan rajoitusten jatkuvan 3. toukokuuta saakka.

Intiassa monet pelkäävät, että suurkaupungeissa tartunnat ja niiden aiheuttamat kuolemat saattavat lähteä jyrkkään nousuun. Tämä voisi romahduttaa maan jo ennestään heikon terveydenhuoltojärjestelmän.

Tautiin sairastuneita on tähän mennessä löydetty noin 11 000, mutta luvun pelätään olevan huomattavasti suurempi, sillä virus jyllää parhaillaan maan suurimmissa slummeissa. Massatestausta ei ainakaan toistaiseksi olla otettu käyttöön.

Työt loppuivat ilman ennakkovaroitusta

Karanteeni on aiheuttanut vaikeuksia maan sadoille miljoonille siirtotyöläisille, joiden työt loppuivat kuin seinään eristyksen alkaessa. Toimeentulon loppumisen lisäksi elintarvikkeiden saanti on vaikeutunut köyhille huomattavasti.

– Viljaa ja muita tarpeellisia ruokatarvikkeita ei nyt ole riittävästi. Siirtotyöläisille ei ole maksettu palkkaa, joten rahan puute on suuri ongelma. Päätös karanteenista ilmoitettiin ilman mitään suunnitelmia köyhien varalle, arvioi Intian työläisten etujärjestön MKSS:n johtaja Mukesh Goswami Ylelle.

Suurkaupungeissa ongelmat kasaantuvat. Sadoilla tuhansilla ei ole Delhissä edes kattoa pään päällä, saati sitten keittiötä, jossa valmistaa ruokaa.

Delhiläiset jonottivat huhtikuun alussa tankkiauton tuomaa juomavettä. Intian suurkaupungeissa voi olla paikoin pulaa puhtaasta vedestä. AOP

Delhissä moottoriteiden siltojen alle on syntynyt tilapäisleirejä, joissa on parhaillaan pulaa vedestä ja ruoasta. Tällä hetkellä kaupungin lämpötila hipoo jo lähemmäs neljääkymmentä astetta.

Monet näistä työntekijöistä kuolevat nälän takia, jos riittäviä toimia ei tehdä pian, Goswami sanoo.

Hallitus luvannut lisätä maataloustyövoimaa

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan jo muutaman viikon karanteeni voi vaikuttaa 400 miljoonan köyhän intialaisen tuloihin pidemmäksi aikaan.

Taloustieteilijöiden mukaan hallituksen on asetettava maatalouden toiminta etusijalle ruokavarojen turvaamiseksi, sillä karanteeni ajoittuu talvisadonkorjuun ja kesäkylvön aikaan.

Noin puolet Intian työvoimasta työskentelee maatiloilla, mutta he eivät ole päässeet töihin ulkonaliikkumiskiellon takia. Maassa on myös erittäin paljon tehtävästä toiseen liikkuvia päivätyöntekijöitä, jotka ovat Intian palvelu- ja rakennusteollisuuden selkäranka.

Intialainen mies lepäsi tiistaina viranomaisen pystyttämässä väliaikaismajoituksessa New Delhissä. Rajat Gupta / EPA

Maan hallitus vakuuttaa tilanteen olevan hallussa. Sisäministeriön edustaja Punya Srivastava kertoi tiistaina viranomaisten tarkkailevan ruokakuljetuksia kellon ympäri, jakavan satoja tonneja ruokaa päivittäin ja lisäävän maataloustyövoimaa. Kaikkein vähäosaisimmille on luvattu ostokortteja ja raha-avustuksia.

Tomaattien hinta kaksinkertaistunut

Intialaiset ostavat tapansa mukaan päivän ruokatarvikkeet kuten vihannekset toreilta, jonne ne tuodaan aamuisin maatalousvarastoilta. Nyt maataloustuotteiden saapuminen markkinoille on laskenut jyrkästi, vihanneksia on jopa puolet vähemmän kuin normaalisti.

Arviolta 3,5 miljoonaa kuorma-autoa on juuttunut osavaltioiden rajoille niiden mentyä kiinni. Vihanneksia on myös pilaantunut autoihin työvoimapulan takia.

– Joka päivä tulee vähemmän ruokaa myyntiin, kertoo delhiläistä tilapäistoria pyörittävä Yogesh Singh Ylelle.

Tuotteiden heikko saatavuus on alkanut näkyä Delhin torihinnoissa. Esimerkiksi tomaatit ja sipulit ovat kallistuneet. Pia Heikkilä / Yle

Heikko saatavuus on nostanut hintoja, kertoo Singh. Päivittäistavaroiden hinnat määrittää osavaltioiden hintavalvontajärjestelmä. Sen mukaan maan kahden eniten myydyn vihanneksen eli tomaatin ja sipulin hintataso on noussut alueittain. Samaa kertoo torikauppias Singh.

– Tomaattikilon normaalihinta kuluttajalle on noin 35 rupiaa (42 senttiä), mutta olemme joutuneet nostamaan sen 60 rupiaan. Pakkauksiin ja kuljetuksiin on melkein mahdotonta saada ihmisiä töihin, Singh sanoo.

Peruselintarvikkeita yhä vaikeampi löytää

Delhissä on pystytetty paljon tilapäiskauppoja, joiden tarkoitus on pitää ihmiset eristyneenä omilla asuinalueillaan. Singhin perheen pyörittämä tori sijaitsee yhdellä Delhin hienostoalueella.

Sieltä löytyi perusvihannesten ja linssien lisäksi jos jonkinlaisia aarteita kuten viimeistä myyntipäivää lähellä olevaa voita, tahmaista soijakastiketta ja tölkkihedelmiä.

– Kauppiaat myyvät nyt varastojaan tyhjiksi. On myyjän markkinat, Singh toteaa.

Osa Delhiä on täysin sinetöity, jonka myötä kaikki liikkuminen on kielletty. Näissä paikoissa ei ole edes toreja vaan linssejä ja riisiä täytyy tilata viranomaisten hyväksymistä kaupoista.

Järjestelyn heikkous on siinä, että toimitus on hidasta ja monet perheet saattavat joutua odottamaan ruokaa päiväkausia. Peruselintarvikkeita kuten munia, maustamatonta jogurttia ja ruokaöljyä on yhä vaikeampi löytää.

Palomiehet levittivät viime viikolla desinfiointiainetta Intian Delhissä. Maan todellisesta koronavirustilanteesta ei ole luotettavaa tietoa, sillä viruksen uskotaan leviävän etenkin slummeissa. AOP

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan elintarvikkeiden hintojen nousu jo 10 prosentilla iskee suhteellisesti pahimmin juuri kehittyvien valtioiden kotitalouksiin.

Intiassa ihmisten nälkä ja toimeentulon puute onkin alkanut purkaantua jo väkivaltana. Esimerkiksi Gujaratin osavaltiossa sijaitsevassa Suratin kaupungissa yli tuhat tilapäistyöläistä mellakoi viime viikolla polttaen autoja ja rakennuksia.

