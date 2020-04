Suomeen saadaan kasvosuojia kohta myös rautateitä pitkin suuria määriä – ensimmäiset kontit saapuivat tänään

Koronalta suojaavia varusteita saadaan Suomeen Kiinasta paitsi ilmateitse myös konttijunilla maata pitkin. Ensimmäinen pienerä tuli keskiviikkoaamuna muun tavaran ohessa Vuosaaren satamaan Helsingissä. Seuraavat junat ovat sitten jo noin puolillaan suojavarusteita.

– Etenkin tuontisuunnassa on selkeätä ylibuukkaustilannetta. Jonot juniin ovat pitkät ja siitä syystä olemme päätyneet tekemään lisävuoroja. Tilauksia on enemmän kuin tällä hetkellä kykenemme vastaanottamaan toivotussa aikataulussa, sanoo liiketoimintajohtaja Marjut Linnajärvi huolintayritys Nurminen Logisticsilta.

Nurminen Logisticsin terminaalipäällikkö Joonas Louho ja liiketoimintajohtaja Marjut Linnajärvi olivat aamulla vastassa Kiinasta saapunutta konttijunaa, jonka tuomisia puretaan kaksikon taustalla. Ilkka Klemola / Yle

Yhdessä junassa on puolen sataa tavarakonttia, joten juna pystyy tuomaan suojavarusteita kerralla huomattavan paljon suuremman erän kuin lentokone.

Lisäksi 12 000 kilometrin taival Kiinasta Suomeen taittuu nyt selvästi aiempaa joutuisammin, noin 10-12 päivässä, kun normaalisti konttijunan matka Kiinasta Suomeen kestää noin 14 päivää.

Testauspiikki VTT:lle

Koronan aiheuttama jättimäinen kysyntä erilaisille suojaimille ja suojavarusteille on tiennyt huimasti lisää töitä VTT:n testilaboratoriolle Tampereella.

– Olemme olleet VTT:llä nyt kaikki aika kiireisiä viime viikkoina erityisesti ilmansuodatukseen, viruksen leviämiseen ja virukselta suojautumiseen liittyvissä kysymyksissä, sanoo tiimipäällikkö Kirsi Aaltola teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä.

– Puhutaan kymmenistä, kohta jopa sadoista asiakkaista. Työpäiviä on jouduttu pidentämään.

Hengityssuojaimille on nyt kova tarve niin Suomessa kuin ulkomailla. Kuvassa henkilökunnan hengityssuoja Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä huhtikuun alussa. Tommi Anttonen / Lehtikuva

VTT mittaa hengityssuojainten ja kirurgisten suu-nenäsuojusten suodatustehokkuuden ja hengitysvastuksen. Tulosten perusteella tiedetään täyttävätkö ne annetut vaatimukset esimerkiksi sairaala- tai hoitokotikäyttöön.

– Ne on nyt se päätuote, mitä halutaan mittauttaa. Mutta on tullut myös materiaalikehittäjiä, jotka ovat enemmän kiinnostuneita materiaalin suorituskyvystä. Se on tietysti positiivinen uutinen meille kaikille, jos kotimaisen tuotannon käynnistämisestä saadaan positiivista tukea suojaintarpeeseen.

Miljoonia Kiinasta

Aaltolan mukaan asiakkaita on kuitenkin ainakin toistaiseksi kyetty palvelemaan kohtuuajassa ja jonotusjärjestyksessä.

Yksi tärkeimmistä asiakkaista on viime viikkoina ollut valtiollinen Huoltovarmuuskeskus, jonka tilauksesta on tullut jo muutama lentokonelasti suojavarusteita Kiinasta. Ensimmäinen erä ei täyttänyt vaatimuksia, mutta tiistaina tullut toinen kuorma läpäisi testit.

VTT:n testeissä todettiin, että liikemies Onni Sarmasteelta tilatut hengityssuojaimet ja suu-nenäsuojukset eivät olleet lähelläkään sairaalakäyttöön vaadittua tasoa.

Asia käy ilmi Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) julkistamasta testiraportista, jonka se on tilannut VTT:ltä.

Huoltovarmuuskeskus ilmoitti jo viime viikon keskiviikkona, että edellisenä päivänä saapunut erä suojavarusteita ei täytä sairaalakäytön standardeja. Varusteita voidaan kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön mukaan käyttää hoivayksiköissä ja kotipalveluissa.

Finnairin kone toi päivällä Suomeen lastin suojakäsineitä ja hengityssuojaimia. Petteri Sopanen / Yle

Tänään päivällä laskeutuneen kolmannen koneellisen testituloksista ei ole vielä tietoa. Mahdollisesti tänään saapuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle vielä neljäskin rahtikone suojainlastissa.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan tänään saatiin maahan viisi miljoonaa kappaletta suojakäsineitä ja 170 000 kappaletta hengityssuojaimia. Eilen saapui HUS Logistiikan ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteistilauksena 2,4 miljoonaa kappaletta kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia.

Seuraava rahtikuljetus pyritään saamaan Suomeen tulevana viikonloppuna.

